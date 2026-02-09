北海道の雪山にてスポーツかくれんぼを開催！南極越冬隊員、自衛隊レンジャー、かくれんぼ日本代表参戦。挑戦者求む。
「本気で遊ぶ大人をふやす」ことを目的とし、一般社団法人日本かくれんぼ協会（本部：東京都渋谷区 代表者：高山 勝）株式会社SHAKOTAN GO、株式会社しゃこまるの共催で、2月21日に北海道積丹町にて「雪中かくれんぼ2026」を開催致します。
2月21日かくれんぼ参加者募集！
世界選手権ルールでのかくれんぼを北海道 積丹町で開催！
小学生以上の老若男女100名を大募集！南極越冬隊員や自衛隊レンジャー隊員、かくれんぼ日本代表も参加！万全な安全対策のもと開催いたします。
▼イベント概要
日時 ：2026年2月21日(土)
時間 ：11:45-16:00(受付開始11:15)
会場 ：JTの森 積丹
集合場所：積丹町余別地区コミュニティセンター（北海道積丹郡積丹町大字余別町544-1）
受付終了後各会場「JTの森 積丹」へ案内
募集 ：小学１年生以上の老若男女 先着100名
プラン ：１.シンプルプラン：社会人3,000円 / 小学生-大学生1,500円
内容：大会参加のみ
※移動はご自身で会場までお越しください。
２.宿泊交流会プラン：社会人15,000円 (先着16名)
内訳：大会参加費 (3000円相当)
宿泊 (ドミトリーのベッド形式) (7,000円相当)
参加者交流会（食事付き）(5,000円相当)
※移動はご自身で会場までお越しください。
オプション：
A：2/22(朝)9:00-12:00南極越冬隊員によるスノーシューツアー(晴天の場合のみ) (7,000円)
B：2/21(夜)参加者交流会&夕食(5,000円)
参加方法：予約サイト『Peatix』よりお申し込み
https://peatix.com/event/4804791
イメージ動画：https://youtu.be/I1NfOlCc8rk?si=O5RwcRjU4PoddILN
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=I1NfOlCc8rk ]
過去の様子：https://youtu.be/cqc_UlyAKD4?si=8MQDXK4rgxRsKQn1
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cqc_UlyAKD4 ]
▼かくれんぼ世界選手権ルール
基本的に缶蹴りと同じルール。鬼は日本かくれんぼ協会公式から選出。
皆さんは最初の30秒間で隠れ、鬼が目を覚ましてから3分以内に鬼に見つからないようにマットに戻ってタッチできれば勝ち。
逆に鬼に見つけられ、着ているカラービブスの色を言い当てられ他状態で先にマットにタッチされると負け。
▼そもそもかくれんぼ世界選手権とは？
かくれんぼには世界選手権-Hideandseek Worldchampionship-が存在します。
前回大会はイタリア北部の山を貸切り3日間開催され、約40カ国から80チームが参加しました。現在１位イタリア２位フランスとなっており、日本は9位になります。
▼北海道 積丹町とは？
「シャコタン」とはアイヌ語で「夏の村」という意味を持つ。アイヌの人も思うほど冬は厳しい豪雪地帯である。
そんな日本屈指の厳しい環境を外遊びの力で日本屈指の楽しい環境に変えたい。そんな思いでこのシャコタンの地でかくれんぼを開催することにしました。
また世界共通ルールだからこそニセコ以上の国際的なエンタメの街になれると思っております。
番組取材および協賛者企業様を募集しております！
▼番組取材
当日取材はもちろん、レポーター様に実際に体験いただく形やそもそも企画からご一緒にご参入いただく形でも結構です。熱く募集しております。
▼協賛企業様
参加者様への賞品の物品協賛を募集しております。
▼参加お申し込み
チケット予約[peatix]：https://peatix.com/event/4804791
「雪中かくれんぼ」特設ページ：https://secchu-kakurenbo.studio.site
▼取材/協賛者様 お問い合わせ
TEL : 080-1987-5403
Mail：contact@japan-kakurenbo.com
▼主催
