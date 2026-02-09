【2/15(日)開催】個人投資家向けIRセミナー「湘南投資勉強会」の『決算直後IRライブ』登壇のお知らせ～2025年12月期決算および最新の取り組みについて代表取締役社長の山崎が解説～

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2026年2月15日(日)に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「湘南投資勉強会」の『決算直後IRライブ』に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。

詳細を見る :https://peatix.com/event/4771162/view

当社は2026年2月9日(月)に2025年12月期決算発表を予定しています。

本セミナーでは、当該決算の内容に基づき通期業績の概況およびZETAの最新の取り組みについてご説明いたします。

当日は登壇後に個別QAのお時間を設けています。質問ブースにて代表の山崎が投資家の皆様からのご質問に直接回答いたしますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。

IRセミナーの詳細につきましては以下の申し込みフォームよりご確認ください。

＜IRセミナー申し込みフォーム＞

以下のURLより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://peatix.com/event/4771162/view

【セミナー概要】

イベント名 ：第78回 湘南投資勉強会『決算直後IRライブ』

日時 ：2026年2月15日(日)11:40～18:50

ZETA 登壇時間：2026年2月15日(日)12:30～13:10

※登壇終了後、14:00頃まで質問ブースにて質疑応答の時間が設けられます

費用 ：無料

開催形式 ：東京会場、オンラインライブ配信のハイブリッド開催

主催 ：湘南投資勉強会 ( https://shonan-invest.com/ )

ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

