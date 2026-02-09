【暗号資産取引ならビットバンク】クイズで必ずもらえる＋取引でWチャンス！「総額70万円分のSUIプレゼントキャンペーン」を開催！

ビットバンク株式会社

ビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：廣末紀之、以下当社）は、スイ（SUI）を対象としたキャンペーン『総額70万円分のSUIプレゼントキャンペーン！』を開催いたします。ビットバンクユーザーであれば、クイズに答えるだけでSUIが必ずもらえるほか、期間中の取引でさらにWチャンスも！

キャンペーン内容

１. クイズ回答者全員にSUIをプレゼント

クイズに回答した全員で、総額40万円分のSUIを山分け（正解不問）

２. 取引でWチャンス！

キャンペーン期間中に【販売所】でSUIを5,000円以上購入した方の中から、抽選で30名様に1万円分のSUIをプレゼント！

※クイズ参加者が少なく、山分け分（報酬１.）に余りが出た場合は、抽選プレゼント（報酬２.）の当選者数を増枠します。

※総配布額は最大約70万円（約5,000USDC相当）を上限とします。



キャンペーン

2026年2月9日（月） ～ 2026年3月9日（月）



キャンペーン特設ページ

https://bitbank.cc/campaign/sui-campaign/

※注意事項- 本キャンペーンの総配布額は約70万円相当（約5,000USDC）を上限とします。- 為替レートやSUI価格の変動により、配布時点の円換算額が前後する場合があります。- クイズ報酬はクイズ参加者全員が対象です（1人あたり上限200円相当）。抽選報酬は販売所でのSUI取引額が5,000円以上のユーザーが対象です。- 本キャンペーンにおいて取引所はキャンペーン対象外となります。- 配布時点で口座を解約されている場合や、フォーム入力に不備がある場合は対象外となります。- 抽選に関してのお問い合わせにはお答えできかねます。あらかじめご了承ください。- 本キャンペーンは、予告なく延長、変更または終了する場合がございます。- 本キャンペーンはビットバンク株式会社が独自で実施しております。

ビットバンクのサービス

●暗号資産取引所・販売所 ＜ https://bitbank.cc/(https://bitbank.cc/) ＞

おかげさまで2年連続オリコン顧客満足度(R) No.1 ※1 ！

暗号資産取引所「bitbank」は、ビットコインやイーサリアムなど人気の暗号資産を売買できます。現物取引に加え信用取引もおこなえる取引所、簡単に購入・売却できる販売所を提供しております。現在、取り扱う暗号資産はすべてオーダーブック（板取引）に対応しており、さらに、国内アルトコイン取引量No.1 ※2 を誇ります。創業以来、ハッキング被害ゼロを実現する信頼性の高いセキュリティと豊富な取扱銘柄を提供する「bitbank」で、一歩先の暗号資産トレードを。

※1 2025年 オリコン顧客満足度(R)調査「暗号資産取引所 現物取引」で 2 年連続総合 1 位を獲得（https://life.oricon.co.jp/rank-cryptocurrency/cash-transaction/））

※2 2024年11月～2025年10月のJVCEA統計情報自社調べ

●公式オウンドメディア「ビットバンクプラス」 ＜ https://bitbank.cc/knowledge(https://bitbank.cc/knowledge) ＞

ブロックチェーン、暗号資産や投資に関する様々な情報を初心者の方にも分かりやすく発信する公式オウンドメディアです。世界中の最新のトピックスやビットコインをはじめとする暗号資産のマーケット情報、当社が取り扱っているすべての暗号資産銘柄のチャート掲載、新しいトピックやプロジェクト情報、そして暗号資産用語集などをご紹介しています。