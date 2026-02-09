不動産屋、闇バイトで成り上がる。『リアルター』(フクダ地蔵)が、コミックDAYSで2月9日より連載配信スタート！
株式会社講談社
男は、一刻の猶予もない胃がんを放置していた。金がなかったから。男は、どう考えても危険なアルバイトに止む無く手を出した。金がなかったから。そして持たざる者の執念と激情は、やがて世界を揺るがす力となった──。これはしがない町の不動産屋から世界一の悪党に成り上がった、一人の老人の肖像。【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460910048688380/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社
男は、一刻の猶予もない胃がんを放置していた。金がなかったから。男は、どう考えても危険なアルバイトに止む無く手を出した。金がなかったから。そして持たざる者の執念と激情は、やがて世界を揺るがす力となった──。これはしがない町の不動産屋から世界一の悪党に成り上がった、一人の老人の肖像。
第1話は常に無料公開。隔週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。
https://comic-days.com/series/2551460910048688380/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社