不動産屋、闇バイトで成り上がる。『リアルター』(フクダ地蔵)が、コミックDAYSで2月9日より連載配信スタート！

男は、一刻の猶予もない胃がんを放置していた。金がなかったから。男は、どう考えても危険なアルバイトに止む無く手を出した。金がなかったから。そして持たざる者の執念と激情は、やがて世界を揺るがす力となった──。これはしがない町の不動産屋から世界一の悪党に成り上がった、一人の老人の肖像。



第1話は常に無料公開。隔週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。





【作品1話URL】https://comic-days.com/series/2551460910048688380/first_episodeコミックDAYS ウェブサイトhttps://comic-days.comiOS用アプリはこちらhttps://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252Android用アプリはこちらhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja