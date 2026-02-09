セレブリックス 今井 晶也氏も登壇！｜営業リーダーズサミット（2/19開催・参加無料）
【基調講演】株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開発本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長 今井 晶也氏
株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -営業リーダーズサミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks)を2026年2月19日（木）にオンラインで開催します。
本イベントには
・株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開発本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長 今井 晶也氏
が登壇いたします。
営業リーダーズサミットとは
本イベントは、「営業」に向き合うすべてのビジネスパーソンのための学びの場です。
異なる見地から営業変革に挑戦するトッププレイヤーたちのセッションを通じて、
最新の事例やソリューションを学び、変化し続ける「営業」の現在地を立体的に捉えることで、
時代に合わせた営業組織の構築、施策展開とビジネス成長の実現を目指します。
セッションのご紹介
【タイトル】
AI時代のセールスマネジメント
-マネージャーのモデルチェンジで、AI活用の成果を確かなものにする-
【セッション紹介】
AIツールは入れた。メンバーも使っている。それでも売上や生産性が伸びきらない。――その原因は、多くの場合「マネジメント前提」が昔のままだからです。本講演では、AIを前提にした仕事の振り方と、人とAIの役割分担の設計を解説。営業リーダーが再現性ある成果を生み続けるための実践的ヒントをお届けします。
他にも多彩なセッションを用意
「セールスイノベーション」という１つのテーマを、異なる角度から掘り下げるセッションをお届けします。
イベントの詳細へ :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
セッション(一部ご紹介)
株式会社ナレッジワーク 執行役員 VP プロデューサー 鈴木 淳一 氏・株式会社ニューピークス 取締役 COO 樋口 陽大
ユーソナー株式会社 営業本部 CDIグループ マネージャー 宮越 大地 氏
株式会社エクサウィザーズ 部門執行役員、AIプラットフォーム事業本部 事業・サービス企画開発ユニット ユニット長 高見 隼悟 氏
開催概要
開催日時：2026年2月19日（木）13:00～
視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）
参加費 ：無料（事前登録制）
参加対象：営業部門責任者、事業責任者、経営者
主催 ：株式会社ニューピークス
協賛 ：株式会社エクサウィザーズ、ユーソナー株式会社、株式会社ウィルオブ・ワーク（順不同）
【お問い合わせ先】
株式会社ニューピークス
「SPEAKS」事務局
E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp
イベントの詳細へ :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
株式会社ニューピークスとは
ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを
アップデートする各種サービスを展開しています。
HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)