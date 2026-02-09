株式会社RESTA、ふくしまベンチャーアワード2025にて最優秀賞を受賞

株式会社RESTA

株式会社RESTA（本社：福島県須賀川市、代表取締役：松川力也）は、福島県内の有望な起業家を表彰する「ふくしまベンチャーアワード2025」において、最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、革新性・事業性・社会性・地域への波及効果などの観点から選考が行われ、当社の就労支援事業が、障がい当事者の視点を起点とした持続可能なビジネスモデルとして高く評価されました。

受賞概要

受賞名：ふくしまベンチャーアワード2025 最優秀賞

主催：ふくしまベンチャーアワード実行委員会

評価ポイント：

１.障がい当事者の経験を起点とした事業設計

２.就労支援を「事業」として成立させる再現性

３.地域に根ざしながら全国展開可能なモデル構築

本受賞の様子は、地元メディアでも大きく取り上げられ、福島発スタートアップの代表的事例として紹介されました。

評価された事業内容

株式会社RESTAは、就労移行支援・就労支援事業を中心に、「支援が必要な人が、地域の中で当たり前に働き続けられる仕組み」を事業として成立させることに挑戦してきました。

代表の松川は、14歳のときに脳内出血を経験し、左半身に障がいを抱えながらも起業。



当事者としての視点を活かし、就労スキルの獲得支援デジタルを活用した在宅・ハイブリッド型就労

地域企業とのマッチングなどを組み合わせた支援モデルを構築しています。

代表コメント（代表取締役 松川 力也）

このたびは、ふくしまベンチャーアワード最優秀賞という大変光栄な評価をいただき、心より感謝申し上げます。

障がい者としての経験は、決して「特別なもの」ではなく、社会の仕組みを見直すための一つの視点だと考えています。

福島という地域で、現場に根ざしながら事業を積み上げてきた取り組みが評価されたことは、私たちにとって大きな励みです。

今後も、支援を必要とする人が“働くことを選べる社会”の実現に向けて、福島から全国へとモデルを広げてまいります。

今後の展望

株式会社RESTAは、今回の受賞を契機に、以下の取り組みをさらに加速していきます。

１.就労支援施設の拠点拡大在宅

２.地方分散型の就労支援モデルの全国展開

３.金融機関・自治体・企業との連携強化

４.就労支援を軸とした新たな地域雇用創出

「福島から全国へ」をキーワードに、 社会性と事業性を両立するスタートアップとして、持続的な成長を目指します。

株式会社RESTAについて

株式会社RESTAは、福島県須賀川市を拠点に、就労移行支援・就労支援事業を展開するソーシャルスタートアップです。

創業当初から「事業として成立する福祉」を掲げ、6ヶ月以内の黒字化を実現する再現性のあるモデルを構築。

現在は複数拠点を運営し、地域に根ざした就労支援と雇用創出に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社RESTA

代表者：松川 力也

所在地：〒福島県須賀川市栄町200 3階

事業内容：障がい者就労支援事業（就労移行支援・採用コンサル・人材紹介）

公式サイト：https://professional.resta-career.com/

TEL:0248-94-5026 お問い合わせ:info@resta-career.com

