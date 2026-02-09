ナイル株式会社が2026年2月18日(水)・19日(木)に東京ビッグサイトで開催されるEight EXPO 2026に出展

ナイル株式会社は、2026年2月18日(水)・19日(木)に東京ビッグサイトで開催されるEight EXPO 2026(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026_other_sp_kit&utm_source=other&utm_medium=other_sp_kit)に出展いたします。

ナイル株式会社

今回のEight EXPO 2026は、「AI」「営業」「マーケティング」の3つの展示会で構成されており、過去最大規模での開催となります。各分野に特化した厳選200社のソリューションが一堂に会し、来場者は自社の課題に最適な施策を比較・検討することが可能です。

また、特別講演やセミナー、ワークショップなどのプログラムも充実しており、実践的で確かな学びを得られる場となっております。

ナイル株式会社のブース【MSX130】では、マーケティングおよびAI人材不足の課題を解決するサービス「Nyle X Partners（ナイル イクス パートナーズ）(https://x.seohacks.net/?utm_source=tenjikai&utm_medium=press&utm_campaign=eightexpo202602)」をご紹介いたします。

当日は担当者が直接ご相談を承り、貴社の状況に合わせた最適なご提案を行います。マーケティングやAI人材の採用にお困りの方は、ぜひお立ち寄りください。

▶展示会へのお申し込みはこちら(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026_other_sp_kit&utm_source=other&utm_medium=other_sp_kit)

弊社ブース位置

弊社サービス概要

Nyle X Partners（ナイル イクス パートナーズ）(https://x.seohacks.net/?utm_source=tenjikai&utm_medium=press&utm_campaign=eightexpo202602)は、マーケティング・営業・AI領域に特化した即戦力フリーランスを厳選して提供する人材支援サービスです。

社内に専門スキルがない、採用が追いつかない、施策を推進するリソースが不足しているといった課題に対し、2,000社以上の支援実績をもとに最適な解決策をご提案します。

現役のトップコンサルタントが、貴社のマーケティング課題をヒアリングし、採用倍率10倍を突破した最適なフリーランス人材をアサイン。

さらに、自社事業で成果実証済みのノウハウや独自AIツールの提供、1on1や研修によるフリーランス人材育成を通じて、マーケティングの内製化と継続的な成果創出を支援します。広告運用、SEO、CRM、インサイドセールス、AI活用まで幅広く対応し、企業の成長を加速させます。

ブース来場特典

弊社ブースにご来場いただいた方には、ナイルが厳選したフリーランス人材の「ブラインドレジュメ」をご紹介いたします。

貴社の課題や体制、費用感を踏まえたうえで、豊富な人材の中から最適な選択肢をご提案いたします。ぜひこの機会にお越しください。

開催概要

イベント特設サイト：Eight EXPO 2026

開催期間：2026年2月18日(水)・19日(木) 10:00～18:00

会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

本件に関するお問い合わせ先

ナイル株式会社

担当：伊藤

Email：takashi_ito@nyle.co.jp

TEL：03-6409-6760