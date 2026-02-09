【SA VILLE / SA VIE】先行展開スタート SPRING & SUMMER 2026
株式会社ファーイーストカンパニー
2/15(日)よりessence of ANAYI 梅田阪急店にて、2/20(金)の全店展開に先駆けて販売スタート。いち早く店頭でご覧いただける特別な機会を、ぜひお楽しみください。
SHOP LISTはこちら :
https://savillesavie.com/shop.html?utm_medium=referral&utm_campaign=260209
フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」ー
2/15(日)よりessence of ANAYI 梅田阪急店にて、2/20(金)の全店展開に先駆けて販売スタート。
洗練されたシルエットと上質な素材感が魅力の SA VILLE / SA VIE(サヴィル サヴィ)。
▼期間：2/15(日)～
essence of ANAYI 梅田阪急店
元売り場
SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）
誰かのかたわらに寄り添うのではなく、
彼女の場所 SA VILLE で、より彼女らしい人生 SA VIE を。
ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを大人の女性に提案いたします。
■公式サイト： https://savillesavie.com/
■公式Instagram ： @savillesavie_official(https://www.instagram.com/savillesavie_official/)
■公式TikTok ： @savillesavie(https://www.tiktok.com/@savillesavie)
■公式YOUTUBE ： ＠SAVILLESAVIE(https://www.youtube.com/@SAVILLESAVIE-g1n)