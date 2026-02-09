真木よう子「子ども産むから終わりって…」、第1子出産前に受けた“心ない言葉”を回顧　夫の不倫・自己破産・子宮頸がん・交通事故…32歳シングルマザーが壮絶過去を告白『秘密のママ園2』#2無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月8日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#2を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■夫の不倫・自己破産・子宮頸がん・交通事故…32歳シングルマザーが壮絶過去を告白

「子どもを生かしていくことに精一杯」人生のどん底から32歳でグラビアに挑戦する理由とは？

真木よう子「子ども産むから終わりって…」、第1子出産前に受けた心ない言葉を回顧

2月8日（日）放送の#2では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6,000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場しました。平川は元夫と信頼していた女性従業員の社内不倫や、自身の子宮頸がんの発覚、交通事故など、次々と襲いかかった不幸を打ち明け、「いろいろなことが重なりすぎちゃって、子どもを生かしていくことに精一杯」と当時の心境を吐露。「ずっとメディアで泣いてきてるから、だんだん弱音が吐けなくなってきちゃった」と、誹謗中傷への恐怖も明かし、「子どもの前では落ち込む姿を見せられないから、普通のお母さんを振る舞っていた」と、孤独な闘いを涙ながらに語りました。そんな彼女が“背水の陣”として挑んだのは、週刊誌のグラビア撮影。表情を作る時は過去の男を思い出し、「『お前もう（私を）抱けねぇぞ』と考えている」と語るなど、たくましい姿を披露しました。今回のグラビア挑戦について、平川は「世間的に『32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの？』とか言われている。それが普通の考えだと思う」としつつ、「（子どもに）“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」と語りました。

また、グラビア撮影のギャラについて「10万円って聞いてます」と赤裸々に語った上、「週刊プレイボーイの方が良いらしいです」と業界のギャラ事情にも触れました。

そして密着の中で、「シングルマザーで大変な瞬間」を聞かれると、「東京に来るまでは実家で、家族のサポートがあった」と振り返り、上京後の子育てについては「1人で育てるって本当に大変」と吐露。「怒りたくないけど怒ることが増えた」としつつも、「その度に娘が教えてくれる。『ママ、優しい声でごめんねって言って』って」と、愛娘との日々を愛おしげに語りました。

VTRを見守ったゲストの俳優・真木よう子は、「娘を持つ母として共感できる」と称賛。さらに平川が誹謗中傷に苦しんでいたことに対し、真木自身も「一番辛かった時期」として第一子出産前の経験を回顧。「26歳とかで、（女優として期待される中で）『もう結婚して子ども産むから終わり』っていう誹謗中傷もあった」と当時受けた心ない言葉を明かし、「結構、根がポジティブだから、そういうのが来ると『乗り越えろってことね』ってなる」と、自身の向き合い方を語りました。

■真木よう子、16歳長女と「ガールズトークします」現パートナーとの恋も相談「彼氏作ってもいい？」

また、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛企画『ママも、恋してイイですか？』も放送。スタジオトークでは、企画に参加するシングルマザーが子どもたちと“恋バナ”をする様子から、真木が16歳の長女との関係性について言及。「（長女と）ガールズトークします」と語る真木は、事実婚関係にある現在のパートナーとの交際についても娘に相談したといいます。真木が「彼氏作ってもいい？」と尋ねた際、娘からは「いいんじゃん？」とあっさりした反応が返ってきたことを明かすと、MCの滝沢は「ママが幸せでいてくれるのが子どもの幸せ」と深く頷きました。

■真木よう子がコンプレックス解消のために受けた施術を告白「めちゃくちゃ痛い」

峯岸みなみ、夫の若返り整形を告白「老け顔がよくなった」

さらに、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「ママの美容整形」をテーマに最新事情を深掘り。峯岸みなみがゲストの真木に対し、「真木さんは（整形を）やったことありますか？」と直球質問をぶつけると、滝沢が「なんてこと聞くんだ！女優だよ！」と慌てて制止する場面も。しかし真木は「すごく薄毛に悩んだ時期があって、頭にミノキシジルの注射を打ちまくった時がある」と衝撃の事実を告白します。注射は「めちゃくちゃ痛い」と語ったものの、「効果はなかった」「男性の方が効果はあるみたい」と、コンプレックス解消のために挑んだ施術の顛末を赤裸々に明かしました。また、最近増えているという若返り整形“目の下のクマ取り（裏ハムラ法）”が紹介されると、峯岸が「これ夫がやりました」と切り出し、「老け顔が良くなった」「本当にキレイに取れた」と、夫の若返り整形の成功エピソードを披露するなど、ママたちの美に対する本音トークが炸裂しました。

そのほか、番組後半のトークコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「40代で2人目の子どもが欲しいが、“高齢出産”は良く見られない？」という視聴者からの相談に、真木が“高齢育児”について熱弁。「『高齢育児のススメ』って本を書こうかなってくらい」と語る、43歳で第2子を出産した真木のリアルな言葉に、峯岸は「2人目、3人目を考えた時に、年が近い出産は無理。間を空けたいなと思った時にぶち当たるのが年齢」とし、「真木さんの話で勇気もらえる人いそう」とコメントしました。

さまざまママたちの人生に迫った『秘密のママ園2』#2は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

#2見逃し配信URL：https://abema.go.link/DMJIT

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

ゲスト： 真木よう子

