【実写映画大ヒット記念！「桜前線上映」が“再び”！】 新海誠監督作品『秒速5センチメートル』 3月20日（金）より、特別映像付きで春のリバイバル上映決定！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、新海誠監督作品『秒速5センチメートル(https://filmarks.com/movies/22736)』を3月20日（金）より2週間限定でリバイバル上映することが決定！本企画は、昨年公開の実写版映画の大ヒット記念を祝したリバイバル上映であり、前回2024年の上映と同じく桜前線を追いかけて”再び”全国をめぐる上映企画となります！

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

『秒速5センチメートル』は、惹かれ合っていた男女の時間と距離による変化を、3本の連作アニメーションで描く。「見慣れた風景がいつもより輝いて見えるような、そんな日常によりそった作品を目指しています」（映画HPより）という監督の制作時の意図どおり、実世界の景色が緻密な描写によって叙情的に映し出される。



『君の名は。』以降、『天気の子』『すずめの戸締まり』とヒット作を生み出し、多くの人を魅了し続ける新海誠監督。そのルーツをたどる上で重要な本作は、改めて新海ワールドの奥深さを体感させてくれるはず。

なお、前回2024年のリバイバル上映と同じく『秒速5センチメートル』の重要なモチーフである桜にちなんで「桜前線上映」と題し、”再び”桜前線を追いかけるように南から北へ向かって全国上映する試みを行います！

3月20日（金）より西日本～南関東、3月27日（金）より北関東～北海道の劇場へと、全国をめぐっての公開です。

また、今回の上映では本編とあわせて新海誠監督がスタッフと制作当時を振り返ったり、ロケ地で思い出を語る様子が収録された特別映像も同時上映となります。

本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表いたします。

【『秒速5センチメートル』公開情報】

上映作品：『秒速5センチメートル』本編（63分）+ 特別映像（13分）

公開日：１.2026年3月20日（金）より2週間限定上映

２.2026年3月27日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国60館

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：CoMix Wave Films、Filmarks

【『秒速5センチメートル』公開劇場】

１.3月20日（金）より上映

［埼玉］ MOVIXさいたま

［千葉］ 京成ローザ10、キネマ旬報シアター（3/21～）、イオンシネマ市川妙典

［東京都］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、109シネマズプレミアム新宿（フィルム上映）、アニメイトシアター、MOVIX亀有、下北沢トリウッド、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ

［岐阜］イオンシネマ各務原

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、福山コロナシネマワールド

［香川］イオンシネマ綾川

［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ

２.3月27日（金）より上映

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ

［群馬］イオンシネマ高崎

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

『秒速5センチメートル』作品情報

2007年／日本／63分

https://filmarks.com/movies/22736

原作・脚本・監督：新海誠

キャラクターデザイン・作画監督：西村貴世

美術：丹治匠、馬島亮子、新海誠

音楽：天門

主題歌：「One more time, One more chance」山崎まさよし

【登場人物】

遠野貴樹（タカキ）：声・水橋研二

篠原明里（アカリ）：声・近藤好美／尾上綾華

澄田花苗（カナエ）：声・花村怜美

ほか

＜あらすじ＞

小学生の貴樹と明里は、特別な想いを抱きあう仲。しかし卒業と同時に、明里の引越しにより離ればなれになってしまう。中学生になり文通を重ねる2人だが、今度は貴樹も鹿児島への転校が決まる。引っ越す前に明里に会おうと、大雪の中貴樹は明里の元へ向かうが…。時は過ぎ、種子島で高校３年生になった貴樹は、同じクラスの花苗に好意を寄せられながらも、ずっと遠くを見つめていた。花苗にとって貴樹は、一番身近で、遠い憧れだった。やがて東京で社会人になった貴樹は、仕事に追われ日々輝きを失っていく街並みを前に、忘れかけたあの頃の記憶に想いを巡らせる。

【リトルプレス『90’s MOVIE BOOK』発売情報】

2026年のFilmarks90’s上映企画「30th×3」に合わせて発行される、1990年代映画特集のリトルプレス。本書では、数多くの人気過去作のリバイバル上映を手がけてきたFilmarksリバイバルの中でも、特に人気を集めている上映シリーズ「Filmarks 90’s（フィルマークスナインティーズ）」を中心に特集。

2026年にリバイバル上映される作品紹介はもちろん、90年代の映画を取り巻くカルチャーや時代背景までを幅広く収録しています。90年代映画の魅力を、いまの視点であらためて読み解く一冊です。

■商品概要：

・リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」

・サイズ：A5サイズ

・ページ数：32ページ

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラストレーション：朝野ペコ

■価格：

990円（税込）

■発売：

2026年1月30日

■購入方法：

・下記、劇場・書店にて1月30日より販売

販売劇場・書店一覧：https://filmaga.filmarks.com/articles/330140/

・ECサイト「Filmarks STORE」にて（2026年2月6日（金）10:00～）販売

「Filmarks STORE」：https://store.filmarks.com/products/lp0000012601

※限定数での販売により、商品には数に限りがございます。売切の際はご容赦ください。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル】

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram： https://www.instagram.com/filmarks_revival/

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/