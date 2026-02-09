新卒の初任給を30万円へ引き上げ　ー事業成長を支える人材確保を強化し、持続的な成長基盤を構築ー

メトロエンジン株式会社

ビッグデータとAI活用を強みにしたダイナミックプライシングシステムやデータ分析ツールを宿泊事業者中心に提供し、DX推進を支援するメトロエンジン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田中良介、以下メトロエンジン）は、2026年4月入社の新卒採用において初任給を30万円へ引き上げいたします。

本施策は、事業成長に伴い顕在化している人員不足への対応と、将来の中核人材育成を見据えた人的投資の一環です。

初任給引き上げの背景と狙い｜急成長する事業と体制の課題を支える人材の育成を目指し

メトロエンジンでは、宿泊業界を中心にデータ活用・AI活用のニーズが急速に高まり、プロジェクト数・開発要件ともに年々拡大しています。特にデータ分析（DA）職をはじめとするカスタマーサクセス・エンジニア領域では人員不足が顕在化しており、既存メンバーの稼働が逼迫することで、案件獲得や売上成長のボトルネックとなっていました。

また、近年スタートアップを中心に新卒採用市場での競争は激化しており、初任給水準の引き上げが加速しています。優秀層においては、選考途中での離脱や、内定後の辞退が課題となっていました。

今回初任給を30万円へ引き上げることで、採用市場における優位性の向上、優秀層との接点創出・歩留まり改善を実現していきます。スタートアップとしては高水準の設定ですが、今後の事業成長スピードを踏まえると、組織体制の安定的な構築には新卒採用のさらなる強化が不可欠と考えています。

加えて本施策では、今後の事業展開を担う人材をより多く確保するため中長期的な人材投資を行い、採用人数の拡大と入社後の育成強化にも取り組みます。AIやデータ活用が競争力の源泉となる時代において、技術やアルゴリズムを生み出すのは「人」です。メトロエンジンは、新卒社員を単なる即戦力としてではなく、将来の事業を牽引する仲間として迎え入れ、挑戦と成長の機会を提供してまいります。

今後もメトロエンジンは、人材への先行投資により、プロダクトの開発力と安定性、組織の機動力、技術力の底上げを図り、より多くの宿泊事業者と分野を超えたあらゆるデータ活用・プライシングの最適化に貢献いたします。

※なお、入社後6か月間は実務研修を目的とした「トレーニング期間」とし、当該期間中の給与は月給25万円となります。

メトロエンジンの採用活動

2027年卒の採用活動は昨年11月より開始いたしました。採用人数は、27年卒より枠を拡大し営業職とデータアナリティクス職を中心に、5～6名を予定しています。

一次面接から現場の社員が担当することも多々あり、現場の社員と積極的に会い、人と環境を知ってもらう採用を重視しています。選考前でも選考中でもカジュアル面談の機会を豊富に設けており、会社訪問も積極的に受け入れています。

「時代を先駆して課題を解決する」をミッションに掲げるメトロエンジンは、話題の生成AIをフル活用した最先端の働き方が特徴的で、新進気鋭な企画やプロダクトが多数誕生するクリエイティブな環境です。少しでも興味をお持ちいただけたら、まずはカジュアル面談からお話を聞きに来ていただけると幸いです。

（中途入社も募集・歓迎しております）

新卒用 Wantedly採用ページ：https://www.wantedly.com/projects/2322873

ダイナミックプライシング事業について

メトロエンジンは、ホテル、航空、レンタカー業界を中心にダイナミックプライシングシステムを展開し、業界ごとに最適な価格戦略を支援しています。

■ホテル向け：『メトロエンジン レベニューマネジメント』（https://metroengines.jp）

ビッグデータを取り込みながらAIが予測・分析した宿泊需要や市場環境を基に、最適な客室価格を自動で設定します。あらゆる面からレベニューマネジメント業務をサポートし、属人化しがちな料金設定を標準化できるため、より効率的な運営を実現します。また、収入に直結する料金コントロールの最適化も実現できるとあって、全体の売上向上にも貢献いたします。

株式会社ミドルウッド様の事例では、本システムを導入した結果、レートコントロールの手作業が不要となり、運営効率の向上と売上初動の5～10%向上を実現しました。

▼導入事例インタビューはこちらから

https://metroengines.jp/#archive

■航空向け：ソラシドエア全路線でのレベニューマネジメントシステム導入

メトロエンジンの航空業界向けレベニューマネジメントシステムは、需要予測の精度向上と価格設定業務の効率化を実現します。2024年にはソラシドエアが全路線・全便に本システムを正式導入し、収益最大化に向けた運用を開始しました。AIを活用した需要予測と柔軟なルール設定により、効率的な運賃調整が可能となっています。

▼ソラシドエア導入の詳細はこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000775.000035599.html

【メトロエンジン株式会社の概要】

メトロエンジンは、ビックデータから人工知能・機械学習を活用し、客室単価の最適化を行うレベニューマネジメントツール『メトロエンジン』をホテルなど宿泊事業者に提供しております。現在では国内でも有数のホテルチェーンに導入いただき、安定した実績を残してまいりました。昨今では、需給に合わせて価格を可変化するダイナミックプライシングの有用性がさまざまな分野で評価され始めており、ホテル業界の他にもレンタカー業界や、航空業界などを対象とした事業も展開しております。

会社名: メトロエンジン株式会社（https://info.metroengines.jp/）

代表者: 代表取締役CEO 田中 良介

所在地: 東京都品川区東五反田三丁目20番14号 住友不動産高輪パークタワー8階

設 立: 2016年10月