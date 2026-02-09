株式会社ホンダカーズ博多と福岡県内5市町と電気自動車活用（EV）に関する協定の締結式を5市町合同で開催

株式会社ホンダカーズ博多

株式会社ホンダカーズ博多（本社：福岡県糟屋郡新宮町、代表取締役：岩丸 博紀、以下「弊社」）は、地域社会への貢献と災害対応能力の向上を目的として、2025年2月3日、弊社本社で新宮町、飯塚市、宗像市、八女市、川崎町と【災害時における電気自動車（EV）の活用に関する協定】を締結いたしました。

協定の背景と目的

弊社は「人と街が、前に進むための力になる。」というパーパス（企業理念）を掲げており、弊社の商圏においてHonda製品を通じ存在を期待されるような地域共生型ディーラーを目指しています。

この理念を具現化する為に、弊社のリソースである電気自動車（EV）と福岡県下20拠点のネットワークを最大限に活用することで、災害時における地域社会の安全確保と被災者支援の迅速化を図りたいと考えております。また本協定は今回の5自治体を手始めに今後も締結する自治体を増やしていく予定です。

左から飯塚市 武井市長、新宮町 桐島町長、宗像市 伊豆市長、ホンダカーズ博多 岩丸社長、川崎町 原口町長、八女市 簑原市長

デモンストレーションの様子

実際にEVから電気を取り出す様子を照明や炊飯器等で実演

岩丸社長による支援概要の説明岩丸社長のコメント

「このEVを活用することで普段どおりの生活が出来ますので、そのお手伝いをできる限りやらせていただきたい」

外部給電器を使用して最大6,000Wを供給照明・炊飯器・電子レンジ等生活家電の使用実演の様子

派遣車両のスペックと体制（2025年1月31日現在）

・派遣車両：N-ONE e: 20台 M-VAN e: 40台 計最大60台

・給電能力：バッテリ容量29.6KWh 最大給電出力1,500W（外部給電器併用時6,000W）

・活用例：スマートフォン充電換算2,000台～2,500台、照明、暖房器具、炊飯器等

会社概要

■会社名 株式会社ホンダカーズ博多

https://www.hondacars-hakata.co.jp

https://www.hondacars-hakata.co.jp/corporate/ （ブランドサイト）

buranndo■設立 2007年4月1日

■本社 福岡県粕屋郡新宮町美咲1-5-2

■代表 岩丸 博紀

新車/中古車計20の営業拠点株式会社ホンダカーズ博多の企業理念

本件に関するお問い合わせ

株式会社ホンダカーズ博多 担当：満生（ミツイキ）

TEL：080-4373-5932/e-mail:hch034.pfa29@honda-auto.ne.jp