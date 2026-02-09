大人気VTuber・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』開催直前！1st、2ndソロライブを2月15日（日）に全編無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、チャンネル登録者数280万人突破の大人気VTuber・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の開催、および「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」での生放送を記念し、星街すいせいの過去ライブ2本を2026年2月15日（日）19時より、全編無料放送いたします。

星街すいせいは、動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のバーチャルアイドルです。力強く美しい圧倒的な歌唱力が人気を博しており、公式YouTubeチャンネルの登録者数は280万人を突破しているほか、2024年には、楽曲「ビビデバ」のMVがYouTubeで1億回再生を突破し、VTuber楽曲として異例のヒット。2025年2月には、かねてからの夢だった日本武道館でのソロライブ『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』を初めて開催するなど、音楽アーティストとしての地位を確立しています。

このたび「ABEMA」にて、『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の開催に合わせた、星街すいせいの過去ライブを振り返る特別企画が決定。記念すべき初のソロライブ『Hoshimachi Suisei 1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY"』および、2ndソロライブ『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"』の2本を2026年2月15日（日）19時より全編無料放送いたします。

なお、本公演は放送後1年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

また、『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』を、2026年2月21日（土）18時より「ABEMA PPV」にて生放送。本公演は2025年2月に開催された自身初の日本武道館公演『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』の再演となるソロライブです。ファンを魅了する彼女の圧倒的な歌声とパフォーマンスの数々をぜひ、お見逃しなく。

さらに「ABEMA」では、「ホロライブプロダクション」所属VTuberたちによる全体ライブをはじめ、兎田ぺこら、角巻わため、常闇トワのソロライブや、「ホロライブ」5期生、男性VTuberグループ「ホロスターズ」などのユニットライブも絶賛配信中です。「ホロライブ」が贈る多彩な音楽世界をぜひこの機会に、「ABEMA」でご堪能ください。

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』開催記念！星街すいせい過去ライブ全編無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月15日（日）19時～

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

放送ラインナップ：

『Hoshimachi Suisei 1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY"』

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/DuWFysnq7t6y9R

『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"』

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/8ZHHTatSGNBzP1

※本放送はリアルタイム限定でお楽しみいただけます。

※放送後1年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

■『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』は2月21日（土）18時より「ABEMA PPV」で生放送！

▼出演（敬称略）

星街すいせい

▼放送日時

2026年2月21日（土）18時開演（放送開始17時30分～）

▼見逃し配信期間

2026年3月21日（土）23時59分まで

▼視聴料金

【配信チケット】6,800円（税込）

※ブラウザでご購入の場合は220円、ABEMAアプリでご購入の場合は1,200円の手数料が別途かかります。

▼販売期間

2025年11月14日（金）22時～2026年3月21日（土）20時まで

▼視聴・購入ページ

https://abema.tv/live-event/9aa1741b-fe21-402e-a0bb-1d554c746378

※本配信は見逃し配信対応しております。追っかけ再生には対応しておりません。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■「ホロライブプロダクション」所属VTuberの音楽ライブを「ABEMA」で続々配信中！「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題！

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/617-10?s=617-10_s1&eg=617-10_eg10(https://abema.tv/video/title/617-10?s=617-10_s1&eg=617-10_eg10)

▼「ホロライブ」全体ライブ

『hololive IDOL PROJECT 1st Live. 『Bloom,』』

『ホロライブ・サマー2023 3DLIVE Splash Party!』DAY1＆DAY2

▼「ホロライブ」5期生ライブ

『hololive 5th Generation Live "Twinkle 4 You"』

▼「Blue Journey」ライブ

『Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」』

▼兎田ぺこらソロライブ

『1st兎田ぺこらいぶ「うさぎ the MEGAMI!!」』

▼角巻わためソロライブ

『角巻わため 1st Live「わためぇ Night Fever!! in Zepp Tokyo」』

『角巻わため 2nd Live「わためぇ Night Fever!! in TOKYO GARDEN THEATER」』

▼常闇トワソロライブ

『常闇トワ 1stソロライブ “Break your ×××“』

▼「ホロスターズ」全体ライブ

「HOLOSTARS 1st ACT『JOURNEY to FIND STARS!!』」

「HOLOSTARS 2nd ACT『GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!』」

「HOLOSTARS 5th Anniversary Live -Movin' On!-」

※画像をご使用の際は、【(C) COVER 】のクレジット表記をお願いいたします。