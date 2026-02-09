スワイプ型LP創始者・キタムラがYouTubeチャンネルを開設

株式会社エフカフェ

株式会社エフカフェ（大阪市淀川区、代表取締役：江上 周平）は、スワイプ型LPの創始者であり、スワイプ型LPの創始者であり、同社執行役員・北村（キタムラ）が出演する公式YouTubeチャンネル「スワイプ型LP創始者キタムラ × Webマーケの賢者達｜LPcatsシュシュッとチャンネル」を開設し、2026年2月9日に第1回の動画を公開いたしました。

本チャンネルでは、CVR改善、広告運用、EC、BtoB SaaSなど、Webマーケティングの現場で圧倒的な成果を出し続けているプロフェッショナルをゲストに招聘。

一般的なセミナーでは語られにくい「本音」や、成功・失敗に隠された「数字の裏側」を深掘りしていきます。

▼YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@SwipeLP_LPcats

■チャンネル開設の背景：なぜ今「スワイプ」なのか

スマートフォンがWeb体験の主流となった今、従来の縦長LPは「読まれない」「最後まで見られない」という課題を抱えています。

エフカフェはEC・リード獲得支援の現場で数多くのLP改善を行う中で、SNSで一般化した“スワイプ操作”に着目し、スワイプ型LPという新しいLPフォーマットを開発しました。

その思想とノウハウをよりオープンに発信し、業界全体の成果向上に貢献したいという想いから、本YouTubeチャンネルの開設に至りました。

■第1回動画について

▼タイトル

最近よく聞く「スワイプ型LP」とは！？

▼内容

・スワイプ型LPとは何か

・縦長LPとの決定的な違い

・CVRが向上した実例とその理由

・なぜ「読まれるLP」が成果につながるのか

・スワイプ型LPが目指す未来

第1回はゲストを迎えず、スワイプ型LPの思想や誕生の背景、実際の成果データを交えながら、北村本人が分かりやすく解説しています。

▼動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=ZbAubvIx5Fs(https://www.youtube.com/@SwipeLP_LPcats)

■今後の展開

今後は、

・LP設計やLPOで成果を出しているマーケター

・著名なWebマーケターや書籍著者

・SaaSプロダクトの責任者

などをゲストに迎え、対談形式のコンテンツを順次公開予定です。

単なるノウハウ紹介に留まらず、「なぜ成果が出たのか」「なぜ失敗したのか」といった

リアルな意思決定や現場の思考プロセスを共有していきます。

■スワイプ型LPが変えた、LPの「読まれ方」

LPcatsは、2024年6月に誕生したスワイプ型LP制作ツールです。従来の縦長LPでは、ユーザーによる情報の読み飛ばしが常態化し、商品理解の促進やCVR（コンバージョン率）の向上につながらない課題がありました。

この課題に対しLPcatsではスマートフォンの操作になじみのある「スワイプUI」をLPに採用。SNSや電子書籍のように、1ステップずつ順序立てて情報を伝えることで、“飛ばされない・読まれる”LPを実現し、多くの企業においてCVRの向上に貢献してきました。

サービス提供開始からわずか1年半で、導入企業数は250社を突破。順調に成果を上げる一方で、「すべてのLPが改善に直結するわけではない」という課題にも直面しました。

■成果を生み続けるLPに必要な視点

スワイプ型LPは、ユーザーに対して情報を順序立てて伝えられる一方で、構成や表現次第では途中離脱を招く可能性もあります。なぜなら、LPは単なるウェブページではなく、“デジタル上の営業トーク”としての役割を担っているからです。

成果を出し続けるためには、ステップごとの遷移率や滞在時間、CTAクリック率など、ユーザーの反応を定量的に把握し、そのデータに基づいてシナリオや構成を磨き続ける必要があります。

私たちは、この「改善し続け、成長させる」という発想を「LPを育てる」と呼び、「LPcats」の中核となるコンセプトに据えています。

■改善文化を支える機能と活用支援体制

「LPcats」では、LP改善を継続的に行える環境の整備を目的として、各ステップにおける詳細なユーザーデータの可視化に加え、新たに「LINE友だち追加」の計測も実装しました。

また、コーディングリソースの制約により改修が難しいとの声を受け、コード不要で任意のエリアをクリック可能にできる「クリックエリア設定機能」も追加。バナーや画像などさまざまな要素に対して、柔軟なクリック設定が可能になり、PDCAサイクルの実行力がさらに高まります。

さらに、スタンダードプラン以上の導入企業すべてに専任のカスタマーサクセスを1名ずつ配置。各社の目標に応じて、ユーザーデータの見方やシナリオ設計の考え方をサポートし、ツールを効果的にご活用いただくための支援を行います。

※月次定例や具体的な改善提案をご希望の場合は、有料コンサルティングプランをご利用いただけます。

■スワイプ型LPのパイオニアとして

近年、スワイプ型LPは多くのサービスで注目を集めています。しかし、LPcatsが目指しているのは、単に「スワイプ型LPを作ること」ではありません。

私たちの使命は、スワイプ型LPを“成果を生む営業トーク”として確立し、その文化を社会に浸透させていくことにあります。

LPは「作って終わり」のものではなく、数値をもとに改善を重ね、成果へとつなげていくもの。LPcatsは、その在り方そのものを変革し、マーケティングの現場に新たな常識を提示してきました。

今後も私たちは、LP改善の先駆者として、成果に直結する思想とノウハウを発信し続け、

マーケティング文化そのものをアップデートしてまいります。

LPの新しい文化を、皆さまと共に築いていけることを願っています。