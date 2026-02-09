2026年　世界のトレンドから日本のトレンドを予測する、最新の″Little Book of Trends″。

株式会社 モメンタム ジャパン

株式会社 モメンタム ジャパン（本社：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館、マネージング ディレクター：デビッド・マルケス-クレメンテ）は、2026年のトレンドを予測する”Little Book of Trends”を発表しました。

■調査の背景

モメンタム ワールドワイドではグローバルのソートリーダーシップチームが毎年世界のトレンド予測として”Little Book of Trends”を発行しています。

2026年版のテーマは、「人間らしさへの賛歌」です。本レポートが提示するのは、AIなどの技術進化があくまで「脇役」となり、私たち人間が「主役」に返り咲く未来です。 2025年の軸であった「変革」と「つながり」は、「エンパワーメント」と「意図ある選択」へと進化し、2026年、生活者は「自分は何を求めているのか？」を深く問い、主体的な選択を始めます。テクノロジーはもはや支配者ではなく、生活を便利にするためのパートナーとして賢く共存する対象となります。ウェルネス、旅行、ニッチな趣味など、あらゆる分野で生活者が主導権を握る、いわば「人間回帰」の時代が到来するのです。人間が主役の未来は、希望に満ちています。

本レポートでは、2026年を象徴する10のトレンドを通じて、新たな時代のインスピレーションをお届けします。日本語版の発刊は、同社日本法人である株式会社 モメンタム ジャパンの戦略プランニング局が担当しました。

■”2026 Little Book of Trends”の主な結果

01. Multi-Sensorial Snacking 五感を刺激するスナック体験

生活者は、食感・香り・味わいの組み合わせによって生まれる「究極のおいしさ体験」を食品に求

めるようになる

02. Boutique Belonging ニッチな趣味が紡ぐ、新たな「居場所」

ニッチな趣味がメインストリームへと進化し、多様な趣味嗜好を認め合う時代が到来

03. Longevity Lifeline 長く健やかに生きるためのウェルネスサポート

「アンチエイジング」は老化への抵抗や若返りではなく、健康寿命を延ばすという意味合いへ拡張

04. Radical Travel 希薄化した対人関係や将来への不安から求められる、新たな”冒険的な旅”

「冒険」の捉え方は、「エクストリームツーリズム」と「ウェルネスリトリート」という二極化へ

05. Meet the [Sports] Parents 子供のスポーツ教育に巨額を投じる「スポーツ・ペアレンツ」

熱狂と投資を惜しまない、巨大な「スポーツ家族」市場

06. Mall Reawakening ショッピングモールの「再覚醒」

苦戦していたショッピングモール、体験コンテンツ導入で復活

07. Zero Click Commerce 「クリック」しない消費体験

旅行の予約のようなタスクが、AIアシスタントに話すようにシンプルなコマンド一つで行う時代へ

08. Boost Culture 「美味しさ＋α」を求める、機能性重視の食トレンド

生活者は、食の美味しさに加えタンパク質、食物繊維といった機能価値を求めるようになる

09. Modest Mixers 控えめに楽しむ、新しいお酒のカタチ

「健康は気になるが、お酒も楽しみたい」層に向けた、ミニサイズやプロテイン入りのお酒の登場

10. AI Analysis B2BイベントにおけるAI活用の台頭

ビジネスイベントにおける「情報の洪水」は切実な問題であり、AIがその救世主へ

■モメンタム ワールドワイドについて

モメンタム ワールドワイドは、クリエイティブ、テクノロジー、ストラテジー、デザインを融合させ、ブランドの価値を高める体験を創出する、世界有数のエクスペリエンス・エージェンシーです。

■モメンタム ジャパンについて

モメンタム ジャパンは、Momentum Worldwideの主要なオフィスの一つです。ブランドのパフォーマンス最大化を支援するセールスドリブンなアプローチを強みとし、成果につながるトータルなブランド体験を創出しています。

【会社概要】

社名：株式会社 モメンタム ジャパン

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館

代表：マネージング ディレクター： デビッド・マルケス-クレメンテ

事業内容： マーケティング・コミュニケーション・エージェンシー

設立： 2000年8月

HP：https://www.momentum.co.jp/

