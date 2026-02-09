¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
LIXIL¤¬Design Style¡ÖCOMFORT GRAIN¡×¤òÈ¯É½
¡È»ä¤ÈÃÏµå¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤ ¶¦À¸¤¹¤ëÊë¤é¤·¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê°Ê²¼LIXIL¡Ë¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤Á´ÂÎ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖDesign Style¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È»ä¤ÈÃÏµå¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤ ¶¦À¸¤¹¤ëÊë¤é¤·¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ÖCOMFORT GRAIN¡Ê¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥°¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢·úºà¡ÖGS¡Ê¥¸¡¼¥¨¥¹¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê½Å¸ü¤ÊÉÊ³Ê¤ò¤Þ¤È¤¦¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥É¥¢¡×¡Ê2026Ç¯6·îÈ¯Çä¡Ë¤ò¡¢Ä´¼¾¡¦Ã¦½µ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÆâÁõÊÉµ¡Ç½·úºà¡Ö¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡×¤è¤ê¾å¼Á¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ã¥È¥¢¥ë¥Æ¡×¡Ê2026Ç¯4·îÈ¯Çä¡Ë¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ÖCOMFORT GRAIN¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê
LIXIL¤Î¡ÖDesign Style¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÅý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÍýÁÛ¤Î¶õ´Ö¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤´Äó°Æ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖCOMFORT GRAIN¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¡ÖÌþ¤·¡×¤ä¡Ö¿¼¤¤°Â¤é¤®¡ÊDeep Relax¡Ë¡×¤òµá¤á¤ë¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿§ºÌ¤È¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¡¢¤½¤·¤Æ¸Þ´¶¤Ë¶Á¤¯¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡ÊGrain¡Ë¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿´¿È¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ·²
¡¦ÉÊ³Ê¤ò¤½¤Ê¤¨ÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤¿·ú¶ñ¡¢GS¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥É¥¢¡×
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê´¶À¤òÆüËÜ¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡¢LIXIL¤Î¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢·úºà¡ÖGS¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤Î½Õ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥É¥¢¡×¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¼¼Æâ¥É¥¢¤Ç¤¹¡£¸ü¤ß57mm¤È¤¤¤¦½Å¸ü¤Ê¥É¥¢ËÜÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¡Ç½ÉÕ±£¤·ÃúÈÖ¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«ÊÄµ¡¹½¤ò»ë³¦¤«¤éÇÓ½ü¡£¥É¥¢¤òÊÄ¤¸¤¿ºÝ¤ËÊÉÌÌ¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤Ç¼¤Þ¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½ÌÌ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Å·Á³ÌÚ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤É÷¹ç¤¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÖÆÍÈÄÅÉÁõ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÉÁõ»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ë²º¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÈÄø¤è¤¤¥Þ¥Ã¥È´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖÃ±¿§ÅÉÁõ¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Ã±¿§ÅÉÁõ¤Ï¡¢»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¼ê¿¨¤ê¤¬»ë³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¨³Ð¤«¤é¤â¾å¼Á¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï³«Êü´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥¬¥é¥¹·ú¶ñ¡×¤â4·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¶õ´ÖÀß·×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
LIXIL Design Style¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.lixil.co.jp/lineup/designstyle/
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢·ú¶ñGS¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥É¥¢¡×
https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/lasissa-2026new/
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢·ú¶ñGS¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥¬¥é¥¹·ú¶ñ¡×
https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/lasissa-2026new/
¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ö¥³¥Ã¥È¥¢¥ë¥Æ¡×
https://www.biz-lixil.com/product/tile/3130/
¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ö¥½¥¤¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×
https://www.biz-lixil.com/product/tile/3131/
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.lixil.com/jp/
¡¡¡¡¡¡
¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼Á´¶¤¬¶õ´Ö¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¿·ÊÁ
¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖCOMFORT GRAIN¡×¤Î¶õ´Ö¹½À®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁÇºà´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥¢¥ë¥Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úºà¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÎÁÇ¾Æ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¤ä¥ì¥ó¥¬¤¬»ý¤Ä²¹¤â¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Êª¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥ì¥ê¡¼¥Õ¤È3¼ï¤Î¸ü¤ßº¹¤Ë¤è¤ë²º¤ä¤«¤Ê±¢±Æ¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç½À¤é¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼Á´¶¤¬¶õ´Ö¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¿·ÊÁ
¥¨¥³¥«¥é¥Ã¥È¥×¥é¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖCOMFORT GRAIN¡×¤Î¶õ´Ö¹½À®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁÇºà´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥¢¥ë¥Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úºà¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÎÁÇ¾Æ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¤ä¥ì¥ó¥¬¤¬»ý¤Ä²¹¤â¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Êª¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥ì¥ê¡¼¥Õ¤È3¼ï¤Î¸ü¤ßº¹¤Ë¤è¤ë²º¤ä¤«¤Ê±¢±Æ¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç½À¤é¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
