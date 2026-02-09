¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡Û15,000ËÜÄ¶¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç½Õ¤òºÌ¤ë¡É²Ö¤ÈËâË¡¤Îº×Åµ¡É¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ¡¡´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´28Ëç)

±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤äÍè¾ì¼Ô¤ò¥ª¥º¤ØÆ³¤¯¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª

2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÊÀéÂåÅÄ¶èÍ­³ÚÄ®¡¢»ö¶È¼Ô¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¥¢¡¼¥È¡õ¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüÈæÃ«¤Î³¹¤òºÌ¤ë½Õ¤Î¹±Îã´ë²è¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ºòÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤­¡¢º£Ç¯¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤ä±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ÎÂç³¬ÃÊÁõ¾þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¥ª¥º¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¡¢ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ØË×Æþ¤Ç¤­¤ë¶õ´Ö¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï´ÛÆâ¤Ë¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖBotanical Street¡×¤Ç¤Ï³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É°ìÂÓ¤ò¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÈæÃ«¤Î³¹Á´ÂÎ¤¬¥¦¥£¥­¥Ã¥É¤ÎËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î4»ÜÀß¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡¢ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤â½Õ¤òºÌ¤ë¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£4»ÜÀß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

















https://digitalpr.jp/table_img/1579/127882/127882_web_1.png

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

¡Ö¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome¡×

¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤È²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤­¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome¡×¤Ï¡¢15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Öºà¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ä¥ª¥º¤ØÂ³¤¯Æ»¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¡Ú Point­¡¡Û¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò

º£Ç¯¤Î¥É¡¼¥à¤Ï±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿§ºÌ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥º¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¦¥£¥­¥Ã¥É¤ÎËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£





¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¡ÊÃë¡Ë¡× ³°´Ñ ¥¤¥á¡¼¥¸






¡ÚPoint­¢¡ÛÂç³¬ÃÊ¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÑ¿È

¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÉñÂæ¥Þ¥ó¥Á¥­¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡








³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¡ÊÃë¡¦Ìë¡Ë ¥¤¥á¡¼¥¸






¡Ú Point­£¡Û¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥àÆâÉô¤ÇÌ£¤ï¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿§ºÌ

¥É¡¼¥à¤ÎÆâÉô¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤Ç¹½À®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë°µÅÝÅª¿§ºÌ¤Î¶õ´Ö¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£





¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¡×ÆâÉô ¥¤¥á¡¼¥¸






¡ÚPoint­¤¡ÛÌë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡õ·àÃæ²Î¤¬Î®¤ì¤ëÆÃÊÌ±é½Ð¤â

16:00¤«¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤¬±Ç¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤È¶¦¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤¬10Ê¬¤Ë1²óÎ®¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢Ãë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥É¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£





¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¡ÊÌë¡Ë¡× ³°´Ñ ¥¤¥á¡¼¥¸






Ì¾¾Î¡§¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome

´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00¡ÊÍ½Äê¡Ë

ÆÃÊÌ±é½Ð¡§16:00¡Á23:00¡¡¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë

¢¨½é²ó±é½Ð 16:00¡Á¡¿ºÇ½ª±é½Ð 22:50¡Á ¢¨10 Ê¬¤Ë 1 ²ó¼Â»Ü

¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹­¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ

¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«

¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È

¶¨»¿¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù

¢£±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù





±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.






À¤Âå¤òÄ¶¤¨°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¡£

À¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëºÇ½ª¾Ï¡½¡£

3·î6Æü(¶â)Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Êhttps://wicked-movie.jp/¡Ë

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

´ÛÆâ¤Ç¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«´ÛÆâ¤Ë¤â¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¥°¥ê¥ó¥À¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃè¤ËÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£





¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥á¡¼¥¸






´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00¡ÊÍ½Äê¡Ë

¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡3³¬

¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«

¶¨»¿¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë

¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇºÌ¤ëÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¡ÖBotanical Street¡×

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê°ìÂÓ¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¡ÖBotanical Street¡×¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ò²Ö¡¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤ºÂ­¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ä»¶ºö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡È²Ö¤ÎÆ»¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤Ë½Õ¤ÎºÌ¤ê¤ÈÈóÆü¾ï¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡








¡ÖBotanical Street¡×ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò







Ì¾¾Î¡§Botanical Street

´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·îÃæ½Üº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë

¾ì½ê¡§ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê

¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È

¡ã¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ä

»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö¡¹¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÊÂ¤²Ö¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢ºÆÀ¸PET¥Ü¥È¥ë¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò¸¶ºàÎÁ¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿²Öºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶­ÇÛÎ¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£







¡Ú¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¡Û

²Ö¾¢½¸ÃÄ ¼··î²ÖÃÅ ¼çºË¡¡Ë¾·îÆúÂÀ



¡Ö²Ö¾¢½¸ÃÄ¡¡¼··î²ÖÃÅ¡×¤ò¼çºË¡£À¤³¦Åª¤ËÍ­Ì¾¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¡£ 2021Ç¯¤è¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¤ÎÁõ¾þ¤ä¹­¹ð»£±Æ¤Ê¤È゙¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¯゙¥·゙¥å¥¢¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Æ゙³èÆ°¡£¡Ö²Ö¾¢½¸ÃÄ ¼··î²ÖÃÅ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¥¹¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¿¢Êª¡×¤Î¥¢¥Ã¥Õ゚¥µ¥¤¥¯¥ë¤äºÆÀ¸»ñºà¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢À¸²Ö¡¦Â¤²Ö¤Î¥Ï¥¤¥Õ゙¥ê¥Ã¥É¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ³µÍ×

¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á

Ì¾¾Î¡§HIBIYA BLOSSOM 2026


´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë

¢¨ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ï4·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê

¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹­¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ¡¿´ÛÆâ³Æ½ê¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê

¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È

U R L¡§https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7332/

¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï2·î²¼½Üº¢¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£





HIBIYA BLOSSOM 2026 ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë






Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ







Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¦±é·à¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¾å¼Á¤ÊÊ¸²½¤ä¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«Á³Ë­¤«¤Ê´Ä¶­¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶À­¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about

»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤­¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶­¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ú»²¹Í¡Û¡¡

¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡

¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡

¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

¡¡¡¡¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡

¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶­¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö&EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶­¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë­¤«¤Ê¡Ö´Ä¶­¡×¤ò¹­¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË­¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö&EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î2¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£