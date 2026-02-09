¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡Û15,000ËÜÄ¶¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç½Õ¤òºÌ¤ë¡É²Ö¤ÈËâË¡¤Îº×Åµ¡É¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ¡¡´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤äÍè¾ì¼Ô¤ò¥ª¥º¤ØÆ³¤¯¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÊÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®¡¢»ö¶È¼Ô¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¥¢¡¼¥È¡õ¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüÈæÃ«¤Î³¹¤òºÌ¤ë½Õ¤Î¹±Îã´ë²è¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤ä±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ÎÂç³¬ÃÊÁõ¾þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¥ª¥º¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¡¢ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ØË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï´ÛÆâ¤Ë¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖBotanical Street¡×¤Ç¤Ï³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É°ìÂÓ¤ò¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÈæÃ«¤Î³¹Á´ÂÎ¤¬¥¦¥£¥¥Ã¥É¤ÎËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î4»ÜÀß¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡¢ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤â½Õ¤òºÌ¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£4»ÜÀß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1579/127882/127882_web_1.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome¡×
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤È²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome¡×¤Ï¡¢15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Öºà¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ä¥ª¥º¤ØÂ³¤¯Æ»¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú Point¡¡Û¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò
º£Ç¯¤Î¥É¡¼¥à¤Ï±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿§ºÌ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥º¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¦¥£¥¥Ã¥É¤ÎËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
¡ÚPoint¢¡ÛÂç³¬ÃÊ¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÑ¿È
¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÉñÂæ¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú Point£¡Û¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥àÆâÉô¤ÇÌ£¤ï¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿§ºÌ
¥É¡¼¥à¤ÎÆâÉô¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤Ç¹½À®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë°µÅÝÅª¿§ºÌ¤Î¶õ´Ö¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚPoint¤¡ÛÌë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡õ·àÃæ²Î¤¬Î®¤ì¤ëÆÃÊÌ±é½Ð¤â
16:00¤«¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤¬±Ç¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤È¶¦¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤¬10Ê¬¤Ë1²óÎ®¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢Ãë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥É¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆÃÊÌ±é½Ð¡§16:00¡Á23:00¡¡¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë
¢¨½é²ó±é½Ð 16:00¡Á¡¿ºÇ½ª±é½Ð 22:50¡Á ¢¨10 Ê¬¤Ë 1 ²ó¼Â»Ü
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¶¨»¿¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
¢£±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
À¤Âå¤òÄ¶¤¨°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¡£
À¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëºÇ½ª¾Ï¡½¡£
3·î6Æü(¶â)Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Êhttps://wicked-movie.jp/¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
´ÛÆâ¤Ç¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«´ÛÆâ¤Ë¤â¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¥°¥ê¥ó¥À¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃè¤ËÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡3³¬
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
¶¨»¿¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇºÌ¤ëÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¡ÖBotanical Street¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê°ìÂÓ¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¡ÖBotanical Street¡×¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ò²Ö¡¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ä»¶ºö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡È²Ö¤ÎÆ»¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤Ë½Õ¤ÎºÌ¤ê¤ÈÈóÆü¾ï¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§Botanical Street
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·îÃæ½Üº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡ã¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö¡¹¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÊÂ¤²Ö¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢ºÆÀ¸PET¥Ü¥È¥ë¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò¸¶ºàÎÁ¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿²Öºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¡Û
²Ö¾¢½¸ÃÄ ¼··î²ÖÃÅ ¼çºË¡¡Ë¾·îÆúÂÀ
¡Ö²Ö¾¢½¸ÃÄ¡¡¼··î²ÖÃÅ¡×¤ò¼çºË¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¡£ 2021Ç¯¤è¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¤ÎÁõ¾þ¤ä¹¹ð»£±Æ¤Ê¤È゙¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¯゙¥·゙¥å¥¢¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Æ゙³èÆ°¡£¡Ö²Ö¾¢½¸ÃÄ ¼··î²ÖÃÅ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¥¹¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¿¢Êª¡×¤Î¥¢¥Ã¥Õ゚¥µ¥¤¥¯¥ë¤äºÆÀ¸»ñºà¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢À¸²Ö¡¦Â¤²Ö¤Î¥Ï¥¤¥Õ゙¥ê¥Ã¥É¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ï4·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ¡¿´ÛÆâ³Æ½ê¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
U R L¡§https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7332/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï2·î²¼½Üº¢¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¦±é·à¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¾å¼Á¤ÊÊ¸²½¤ä¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¡¡¡¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö&EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö&EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î2¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
