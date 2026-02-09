毎年2月14日はセカンドオピニオンを考える日 「セカオピ川柳」をしながわ花海道（品川区勝島運河）に展示 ── 散歩中に、菜の花・桜とともに“セカオピ”を学ぶ機会を創出 ──

セカンドオピニオン手配サービスなどの医療・ヘルスケアサービスを提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）はNPO法人しながわ花海道（以下、しながわ花海道）と協力し、しながわ花海道（東京都品川区・勝島運河）に「セカンドオピニオン川柳（以下、セカオピ川柳）」を展示いたします。

展示される川柳は、これまでに開催したセカオピ川柳コンテスト（2020年・2025年実施）の入選作品から選出したものです。









セカンドオピニオンを考える日と企画背景

「セカンドオピニオンを考える日」は、ティーペック株式会社が2019年に制定した記念日です。

この日は「2番目の医師（2・14）」という語呂合わせと、大切な人を思いやるバレンタインデーにちなんでおり、病気の際に主治医とは別の医師の意見を聞くセカンドオピニオンの正しい理解を深めることを目的としています。

医療における自己決定や選択肢の大切さを見つめ直すきっかけとして、毎年2月14日にさまざまな啓発活動を行っています。これまで「セカオピ川柳」「300文字セカオピ作文」などの公募企画を介して、セカンドオピニオンについて考える機会を作っています。

今年は地域との連携を深める新たな試みとして、しながわ花海道と協力して、セカンドオピニオンを考える日のコンテンツと自然を融合させた屋外展示を実施いたします。

展示概要

展示場所：しながわ花海道（東京都品川区 勝島運河沿い）

展示期間：2026年2月6日（金）～3月末まで（予定）

アクセス情報：京浜急行立会川駅/鮫洲駅から徒歩5分、JR大井町駅から徒歩10分、モノレール大井競馬場前駅から徒歩8分

展示される作品は、2020年および2025年に開催した公募企画「セカオピ川柳募集」の応募作品合計15,523作品から選ばれた56作品です。

＜展示作品（一部抜粋）のご紹介＞

・セカオピは 自己決定の 道しるべ （小吉／女性・58歳／岡山県）

・セカオピを 広めることも 支え愛 （つべる／女性・32歳／神奈川県）

・ セカオピが もっと安けりゃ 行きたいよ （ガンサバくん／女性・57歳／神奈川県）

・ 紹介状 言ってくれれば 書いたのに （村山健壱／男性・51歳／広島県）

・ あるべきだ ひとつの命に ふたりの目 （ルーク／女性・63歳／東京都）

・ おすすめの セカオピドクター 教えてよ （みやみ／女性・46歳／愛知県）

しながわ花海道メンバーからのコメント

＜セカオピ川柳を掲載している看板はしながわ花海道スタッフの手作りです＞

永尾さん（しながわ花海道スタッフ）

今回のような医療・ヘルスケア関連の記念日とのコラボは初の試みです。

毎日散歩に訪れる近隣の方や、遠方から景色を楽しみに来られる方々に、普段あまり触れる機会のないセカンドオピニオンの正しい知識を知ってもらえたり、考えたりする貴重な機会になると感じています。

花を楽しむ時間も健康があってこそ。今後もこのような意義ある活動を地域から発信していきたいと思います。

堀さん（しながわ花海道スタッフ）

しながわ花海道には、赤ちゃんを連れた方から高齢者まで、幅広い世代の方が訪れます。

小学生や中学生も遊びに来る場所なので、病気がまだ“自分ごと”ではない若い世代にとっても、自然とヘルスリテラシーを向上できる機会になり、医療を身近に感じてもらえるよい取り組みになります。

ぜひセカオピ川柳や季節の花々を見に来てください。現在、かかしコンテストをしています。オンライン投票もできますのでご参加ください。花海道かかしコンテスト投票フォームはこちら。

また、花海道の様子は毎日、Xで配信しています。Instagramにも綺麗な写真を掲載していますのでこちらもご覧ください。

NPOしながわ花海道について

「しながわ花海道」は、勝島運河沿いに広がる花壇や公園の整備・管理を行う地域団体で、菜の花、桜、約2万本のユリなどが楽しめる市民の憩いの場です。

毎年開催される「桜・菜の花まつり」「しながわゆり園・ゆり祭り」など、地域に根ざした活動を展開しています。

現在は菜の花や河津桜が見頃を迎えており、第1回かかしコンテストの投票や、鮫洲入江公園にオープンした「お茶処 福福」など、さまざまな新しい取り組みにも挑戦中です。

5月からは恒例の「品川ゆり園」のゆりも見頃を迎えます。

公式HP：https://www.hanakaido.org/

公式SNS：X @47hanakaido 、Instagram @shinagawa.hanakaido

＜品川ゆり園の様子とかかしコンテストの作品＞

ティーペックについて

https://www.t-pec.co.jp/

24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から９年連続で健康経営優良法人『ホワイト500』に認定。

※セカオピはティーペック株式会社の登録商標です。