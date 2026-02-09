LINE Gamesの『Ember and Blade』、 Epic Games Storeが今年の期待作として選定！
- 『Ember and Blade』がEpic Gamesストアの｢2026年の期待作｣ラインナップ20タイトルに選定
- サバイバージャンルとソウルライクジャンルの融合、自由度が高いビルド構築と成長戦略が特徴
- 年内の正式発売が目標、Epic Games Store及びSteamにて体験版のプレイが可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341270/images/bodyimage1】
[2026-0209] LINE Games (共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン)は、自社開発のプレミアムサバイバーライクの新作『Ember and Blade』がEpic Games Storeが選定する｢2026年期待するゲーム｣のラインナップに選ばれましたのでお知らせいたします。
｢2026年期待するゲーム｣はEpic Games Storeにてリリースする新作の内、今年の成果が期待できるラインナップを20タイトル厳選したものです。『Ember and Blade』は、昨年10月にEpic GamesのグローバルゲームプラットフォームのEpic Games Storeでデモ版を発表するとともに人気のデモ版部門で1位に選ばれました。今回も｢2026年期待するゲーム｣ラインナップに選ばれたことによってグローバル期待作としての地位をより強固にしました。
『Ember and Blade』は、サバイバージャンルとソウルライクジャンルの長所を融合したプレミアムサバイバーライクタイトルで、ハック＆スラッシュのような打撃感あふれる戦闘とソウルライクジャンルの熾烈なボス戦を楽しめます。
ユーザーは死に直面した際に天使と契約を結び、不死身となった悪魔ハンター｢フェンリクス｣となり、大悪魔と追従者達に立ち向かうこととなります。ゲーム全般にわたり、落ち着いた色彩が際立つグラフィックが適用され、自由度の高いビルド構築と成長戦略を楽しむことができるのが特徴です。
Epic Games Storeの｢2026年期待するゲーム｣に『Ember and Blade』が選ばれたことは、ジャンル的完成度と可能性にグローバルのゲーマーが注目している意味ある成果であるため、今後ユーザーのフィードバックを基にゲームの完成度をより一層高め、期待に応えられるよう精進してまいります。
『Ember and Blade』は、Epic Games StoreとSteamにて体験版をプレイできます。年内にはグローバルで正式配信を目標にしています。また、PCのみならず、コンソールプラットフォームの発売も前向きに検討しています。
【ゲーム概要】
タイトル ：Ember and Blade
ジャンル ：プレミアムサバイバーライク
料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金）
プラットフォーム：PC (Steam予定)
公式Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3470500/Ember_and_Blade/
公式Steamデモページ： https://store.steampowered.com/app/3758770/Ember_and_Blade_Demo/
公式Discord： https://discord.com/invite/tpYyE45ZKA
ティザーページ： https://event.line.games/EmberandBlade/?tc=900010000
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporaion. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
