株式会社BiS、代表・伊禮門悟の著書『経営者の羅針盤』をコンサルティングサービス 「BiSビジネスサポート」顧問先へ提供 ― 実体験に基づく経営知見を共有
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、代表・伊禮門 悟が2026年1月5日に出版した著書『経営者の羅針盤～起業することが成功だと思っていた私の夢と現実のギャップ～』を、同社が展開するコンサルティングサービス「BiSビジネスサポート」の顧問先企業へ提供いたしました。
本取り組みは、経営支援の一環として、実体験に基づいた経営の考え方や判断軸を共有し、顧問先企業の持続的な成長につなげていただくことを目的としております。
【書籍について】
2026年1月5日発売／定価1,595円（税込）
発行：ファストブック（ラーニングス株式会社）
＜Amazon販売サイト＞
https://www.amazon.co.jp/dp/4867281492/
＜目次＞
はじめに
第1章 起業しても上手くいかない理由
第2章 成功と失敗の間にある「壁」とは？
第3章 事業を成功へと導くマインドにする
第4章 会社を軌道に乗せる数字の作り方
第5章 成功するビジネスの本質を捉える
おわりに
＜内容紹介＞
著者が経験した失敗から学んだこと、これまで出会ってきた「本物」の経営者の姿、「お金」との向き合い方、 事業を成功させるために必要なビジネスマインドなど、経営の本質を等身大の言葉で語っています。
起業は人生を劇的に変える魔法ではなく、多くのリスクや犠牲を伴うこともあります。
その中で情報に振り回されず、自ら考え行動し、信頼を積み重ねる姿勢こそが事業を続ける力になります。
新米経営者や、「本気で経営に向き合いたい」と思う人に寄り添いつつ、起業の覚悟と勇気を思い出させてくれる一冊です。
【コンサルティングサービス「BiSビジネスサポート」について】
本事業では、売上や集客、新商品開発などで悩む中小企業に寄り添い、課題の整理から解決までを共に進めています。各企業の現状や課題を丁寧に共有したうえで、経営の専門家が企業ごとに最適な方法を共に考え、実行までをサポートすることで、持続的な成長を目指します。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341170/images/bodyimage1】
