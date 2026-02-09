【ガチンコ演劇バトル、ふたたび！】劇王Virtual第2回開催決定！
熱狂のなか幕を閉じた「劇王Virtual」の第2回が開催
一般社団法人メタシアター（代表理事 早川悟司、東京都中央区）は、短編劇作の大会「第2回劇王Virtual」を開催することをお知らせします。「上演時間20分、俳優は3名まで」という制約のもとで実施されている、歴史ある短編演劇の大会「劇王」のメタバース開催の第2回となります。
劇王とは？
日本劇作家協会東海支部と長久手文化の家が、2002年よりプロデュースしてきた短編演劇コンテスト。観客と審査員の投票によって勝敗が決定。2013年2月、開催10周年を記念して北海道から九州まで、全国各地の地区チャンピオンが集結し、天下統一大会が開催されました。これをもって長久手での「劇王」は一旦休止となったが、「劇王」は日本各地に飛び火し、2017年には海外からの参加者も含むアジア大会として復活。2020年には原点回帰しつつ新たな試みも取り入れた12回目が開催。惜しくも開催断念となった2022年を経て、2024年には本家「劇王 2024」が開催されたほか、広島、福島、茨城、宮城など、全国各地でさまざまな「劇王」が開催されています。本大会では、日本劇作家協会東海支部様から「劇王」の名称の許諾及び後援を得て開催する第2回となります。
大会概要
企画名 第2回劇王Virtual
会場 総合芸術劇場Dramapia（VRChat内ワールド）
開催日 2026年5月9日（土）～10日（日）
主催 一般社団法人メタシアター、劇王Virtual運営委員会
後援 日本劇作家協会東海支部
第2回劇王Virtualスケジュール
1/16（金） 情報解禁/エントリー受付
2/20（金） エントリー締切
2/20（金）～3/6（金）書類審査
3/9（月） 出演団体発表
4/10（金） 組合せ抽選会
5/9（土） 予選会
5/10（日） 決勝本戦
エントリーフォーム
https://forms.gle/axBFevtbeqdxJhJ37
配信元企業：一般社団法人メタシアター
