TOUR RECORD、新ブランド「TOUR RECORD ITAEWON」を始動 ― 韓国・梨泰院のレザーショップ「MOON」とのコラボにより展開 ―
株式会社BiS(本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟) が展開する高級レザーブランド「TOUR RECORD（トゥール レコード）」は、新たなブランドライン「TOUR RECORD ITAEWON」の展開を開始いたします。
韓国・梨泰院に店舗を構える革製品ショップ「MOON」とのコラボにより立ち上げられる本ブランドは、現在、製造および商品開発に関する打ち合わせを進めております。商品詳細および販売時期につきましては、確定次第、あらためて発表いたします。
「TOUR RECORD ITAEWON」は、多様な文化や価値観が交差する街・梨泰院から着想を得て誕生する新たなブランドラインです。既存のTOUR RECORDが掲げる思想をベースに、国やカルチャーを越えて長く愛されるレザーアイテムの展開を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341173/images/bodyimage1】
＜TOUR RECORDについて＞
本ブランドは、“人と物が共に旅をし、思い出に彩りを添える”という願いを込めて誕生したブランドです。使い込むほどに味わいを増す本革の魅力を、感性豊かなZ世代に届け、「いいモノと一緒に人生の記憶を刻む」ライフスタイルを提案しています。
主力となるのは、重厚で存在感のあるクロコダイルレザー。さらに、オーストリッチ、エレファント、パイソンといった希少で個性的な天然皮革も展開し、それぞれが唯一無二の表情を持った逸品として提案しています。
＜「TOUR RECORD」概要＞
店 舗 名 ：TOUR RECORD（トゥール レコード）
営業時間 ：10:00～19:00（※来店は予約制です。）
定 休 日 ：不定休
住 所 ：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
電話番号 ：03-6626-9695（※ご予約はこちらから）
アクセス ：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【TOUR RECORD公式サイト】https://tourrecord.jp/
【公式LINE】https://page.line.me/tourrecord
【公式Instagram】https://www.instagram.com/tourrecord_leather?igsh=NnVqM2E5cXQ1cTh4
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
