閉回路式湿式空気冷却器の世界市場2026年、グローバル市場規模（モジュール設計型、非モジュール設計型）・分析レポートを発表
2026年2月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「閉回路式湿式空気冷却器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、閉回路式湿式空気冷却器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査によると、世界の閉回路式湿式空気冷却器市場規模は2024年時点で184百万米ドルと評価されています。産業分野における省エネルギー化や水資源の有効活用への関心の高まりを背景に、市場は着実な成長を示しており、2031年には258百万米ドル規模に拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は5.0パーセントと見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動き、サプライチェーンの安定性に及ぼす影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と基本原理
閉回路式湿式空気冷却器は、湿式冷却の原理と密閉型循環システムを組み合わせた冷却装置です。工業用冷却設備、空調設備、発電所など、高効率な冷却が求められるさまざまな分野で広く使用されています。
本装置は、水と空気の熱交換を利用して設備や工程から発生する熱を低減します。従来の開放型冷却塔と異なり、冷却水は密閉された循環系内で管理され、外部環境と直接接触しません。そのため、水の消費量を抑制しつつ、安定した冷却性能を実現できる点が大きな特長です。
________________________________________
市場背景と導入メリット
環境規制の強化や水資源の制約が進む中で、冷却効率と省水性を両立できる装置への需要が高まっています。閉回路式湿式空気冷却器は、蒸発損失や水質劣化を抑えられるため、運用コストの低減や保守負担の軽減にも寄与します。
特に石油化学分野や電力関連施設では、安定稼働と環境配慮の両立を目的として導入が進んでいます。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界の閉回路式湿式空気冷却器市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を細分化し、需給動向、競争環境、市場変化の要因を詳細に分析しています。
市場は継続的に変化しているため、競合状況、供給体制、需要トレンドに加え、市場需要を左右する主要因についても考察が行われています。主要企業については、製品事例や2025年時点の市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場規模予測と分析の特長
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模と将来予測を提示しています。
地域別および国別の詳細な予測に加え、タイプ別、用途別の分析を行うことで、成長が期待される市場分野や導入余地の大きい用途が明確にされています。
________________________________________
市場成長の目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにし、閉回路式湿式空気冷却器市場の成長可能性を評価することです。
あわせて、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を整理しています。価格、販売数量、売上高、市場シェアといった指標を用いて、各メーカーの市場内での位置付けを比較しています。
