今だけ初月特価！AI写真美肌加工「Tenorshare PixPretty」が超お得に体験できるキャンペーン実施中
次世代AI画像編集ツール Tenorshare PixPretty は、サービス提供開始を記念し、初月限定の特価キャンペーンを本日（2026年2月9日）より開催いたします。
本キャンペーンは、ユーザーがPixPrettyの高性能なAIポートレート編集機能をより手軽に体験できるよう企画された期間限定の特別オファーです。PixPrettyは、プロフェッショナルな画像補正・美肌補正・人物レタッチをAI技術で簡単操作できる画期的なツールとして、SNSクリエイターや写真愛好家の注目を集めています。初月の低価格提供は、すべてのユーザーに新たなクリエイティブ体験をお届けするための特別企画です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341040/images/bodyimage1】
PixPretty初月特価キャンペーン概要：
対象期間：2026年2月9日（月）～
対象プラン：月額プラン
特別価格：通常月額4,895円（税込）が、初月限定1,580円（税込）でご利用可能
対象ユーザー：すべてのユーザー
ホームページ：https://x.gd/oZ88g
PixPrettyを購入：https://x.gd/Flscz
初月特価キャンペーンでは、PixPrettyのすべてのAI編集機能が超特価でお試し利用可能です。AIによる自動肌補正、色調整、背景補正、顔・身体リシェイプなど、直感的操作で高品質な画像編集を体験できます。
PixPrettyができること
Tenorshare PixPrettyは、最新のAI技術を搭載した画像編集ツールです。初心者からプロフェッショナルまで、専門知識がなくても直感的な操作で高品質な写真編集を実現できます。ワンクリックで自然かつ美しい仕上がりを叶え、SNSやビジネス用途まで幅広いシーンで活用されています。
■ AI美肌補正：肌トーンや質感を自動で最適化し、過度な加工感を抑えた自然な美肌表現を実現。
■ 顔・体型レタッチ：顔立ちやボディラインをAIが自然に補正。違和感のない仕上がりでポートレート写真に最適。
■ 明るさ・色調補正：露出や色味を自動調整し、暗い写真や色ムラのある画像もワンクリックで改善。
■ SNS・EC向け最適化：プロフィール写真、商品画像、宣材写真など、用途に合わせた高品質な画像生成が可能。
PixPrettyは、日常の写真編集からクリエイティブ用途まで、誰でも簡単に「ワンランク上の仕上がり」を実現できるAI写真加工ツールです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341040/images/bodyimage2】
【Tenorshareについて】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
本キャンペーンは、ユーザーがPixPrettyの高性能なAIポートレート編集機能をより手軽に体験できるよう企画された期間限定の特別オファーです。PixPrettyは、プロフェッショナルな画像補正・美肌補正・人物レタッチをAI技術で簡単操作できる画期的なツールとして、SNSクリエイターや写真愛好家の注目を集めています。初月の低価格提供は、すべてのユーザーに新たなクリエイティブ体験をお届けするための特別企画です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341040/images/bodyimage1】
PixPretty初月特価キャンペーン概要：
対象期間：2026年2月9日（月）～
対象プラン：月額プラン
特別価格：通常月額4,895円（税込）が、初月限定1,580円（税込）でご利用可能
対象ユーザー：すべてのユーザー
ホームページ：https://x.gd/oZ88g
PixPrettyを購入：https://x.gd/Flscz
初月特価キャンペーンでは、PixPrettyのすべてのAI編集機能が超特価でお試し利用可能です。AIによる自動肌補正、色調整、背景補正、顔・身体リシェイプなど、直感的操作で高品質な画像編集を体験できます。
PixPrettyができること
Tenorshare PixPrettyは、最新のAI技術を搭載した画像編集ツールです。初心者からプロフェッショナルまで、専門知識がなくても直感的な操作で高品質な写真編集を実現できます。ワンクリックで自然かつ美しい仕上がりを叶え、SNSやビジネス用途まで幅広いシーンで活用されています。
■ AI美肌補正：肌トーンや質感を自動で最適化し、過度な加工感を抑えた自然な美肌表現を実現。
■ 顔・体型レタッチ：顔立ちやボディラインをAIが自然に補正。違和感のない仕上がりでポートレート写真に最適。
■ 明るさ・色調補正：露出や色味を自動調整し、暗い写真や色ムラのある画像もワンクリックで改善。
■ SNS・EC向け最適化：プロフィール写真、商品画像、宣材写真など、用途に合わせた高品質な画像生成が可能。
PixPrettyは、日常の写真編集からクリエイティブ用途まで、誰でも簡単に「ワンランク上の仕上がり」を実現できるAI写真加工ツールです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341040/images/bodyimage2】
【Tenorshareについて】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ