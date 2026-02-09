アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『出禁のモグラ』のオンラインくじが登場！ “スチームパンク”がテーマの可愛い描き起こしミニキャライラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『出禁のモグラ』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き起こしたミニキャライラストも登場！
”スチームパンク”がテーマの普段と違った雰囲気のイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『出禁のモグラ』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341274/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 イケブクロさんフェイスクッション(全1種)/3%
《B賞》 選べる巾着(イケブクロさん/ナベシマ)（全2種から選択可能）/8%
《C賞》 マイクロファイバータオル（全3種からランダム）/12%
《D賞》 ミニアクリルスタンド（全7種からランダム）/35%
《E賞》 缶バッジ（全7種からランダム）/42%
＼TVアニメ『出禁のモグラ』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341274/images/bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 イケブクロさんフェイスクッション（全1種)
イケブクロさんのドアップのお顔と描き起こしミニキャライラストを使用した“両面クッション”です。
ぜひ家に飾って癒されてください♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W249mm×H237mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 選べる巾着(イケブクロさん/ナベシマ)（全2種から選択可能）
イケブクロさんとナベシマの顔の“巾着”です。
2匹の表情ともふもふな手触りを再現しました！
小物などを入れて持ち歩くのにぴったりな大きさです♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：約W190mm×H190mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 マイクロファイバータオル（全3種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、飾って楽しむのもおすすめです！
・素材：ポリエステル100%
・サイズ：約W200mm×H200mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニアクリルスタンド（全7種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です！
ぜひ並べて飾ってくださいね‥！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W50mm×H80mm以内 台座W39mm×H30mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全7種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“缶バッジ”です！
存在感抜群な缶バッジを鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『出禁のモグラ』くじメイト実施概要】
開催期間：2026年2月9日(月)12：00～2026年3月8日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年6月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376575/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 森山 来美
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)江口夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ