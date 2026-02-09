カンテレ(本社：大阪府大阪市北区扇町2-1-7、代表取締役社長：岡 宏幸)は、ますだおかだ岡田に若手芸人たちがさまざまな企画で挑む、若手芸人お笑いバトルロイヤル『TSUMEATO』を2026年2月9日(月)ひる12時～TVer＆カンテレドーガで独占配信いたします。





『TSUMEATO』は、去年12月26日に大阪・心斎橋角座で開催されたイベントです。ネタバトルを勝ち上がった結成10年目以下の7組の芸人たちが、トーク・大喜利・モノボケの企画コーナーで対決します。対決するのは、松竹芸能大阪に所属する、ブルーウェーブ、オーパスツー、流石にフィーバー、ハスキーポーズ、くわがた心、3番ゲート、ふたごママンの7組。コンビ、トリオ関係なく、一番爪あとを残した芸人に優勝賞金30万円が贈られます。





MCを務めるますだおかだ岡田は、「最近、松竹芸能を辞めて、そして大成功みたいな、なんかそういう世間的なイメージを持たれがちですけど。やっぱり松竹の大阪からもメディアに出るような若手が本当に増えてほしいなあと思います」とイベントへの思いを語りました。ちなみにイベントでキラリと光る若手がいたか聞くと、「まあまだ光ってはないですけどね(笑)。ナンバー1になれなくても本当にオンリーワンというか、はやく自分のキャラクターを見つけてそこを武器にして戦ってほしいなあと思います」と期待を込めた。

また、今回TVer等で独占配信されることについては「私も当然利用してますけど、TVerが築きあげたブランドを汚さないか心配です…」と不安を口にし、最後に「松竹芸能の大阪の若手たちにも、本当に面白い芸人はたくさんいるんですよ。皆さん、ちょっとこちらの方にも目を向けてちょうだい！お願いします！ワオ！」と視聴者にメッセージを寄せました。





笑いの爪あとを残す松竹の次世代スターは、いったい誰なのか！？









【番組タイトル】

ますだおかだ岡田に挑め！若手芸人お笑いバトルロイヤル『TSUMEATO』

【配信日時】

2026年2月9日(月)ひる12時～※TVer＆カンテレドーガ独占配信

【出演者】

MC ：ますだおかだ岡田

出演：ブルーウェーブ、オーパスツー、流石にフィーバー、ハスキーポーズ、

くわがた心、3番ゲート、ふたごママン

【番組ページ】

TVer ： https://tver.jp/episodes/ep8t8h9mv2

カンテレドーガ： https://ktv-smart.jp/





