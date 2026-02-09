バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、今年放送45周年を迎えた『太陽戦隊サンバルカン』より、DX版としては未商品化であった『バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-』(16,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年2月9日(月)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000241671/?rt=pr





バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-





■商品特長

2026年に放送45周年を迎えた『太陽戦隊サンバルカン』より、サンバルカンが変身に使用する「バルカンブレス」を、大人向けなりきりアイテムとして商品化いたします。「バルカンブレス」は放送当時DX版として商品化されておらず、電子ユニットを搭載したなりきり玩具としては初の商品化となります。

劇中のサイズ感を再現するため、バルカンブレス本体には電池を使用しない機構を実現。代わりに電池を搭載した専用台座からの給電ギミックを採用しており、ブレス本体への電池搭載無しで変身音声の発動やLEDの発光が可能となっています。ブレス本体にはモーションセンサーを搭載しており、劇中の変身アクションによって変身音が発動、劇中同様にブレス上下のLEDが発光します。またボタン押下により印象的な各種効果音が発動可能です。さらに名乗り開始前の各キャラクター効果音も収録しています。

ブレス本体は電池を不使用としたことで、劇中に近い縦横約45mmの小型サイズの外観を実現。天面プレートは換装が可能となっており、サンバルカン各キャラクターのバルカンブレスを再現できます。またキャラクター選択により、LEDの発光色も変更可能です。

さらに専用台座にも音声ギミックを搭載しており、TVサイズの主題歌を含むBGM5曲が再生可能です。





バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-(本体メージ)





バルカンブレス -MEMORIAL EDITION- (使用イメージ3)





■商品概要

・商品名 ：バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-

( https://p-bandai.jp/item/item-1000241671/?rt=pr )

・価格 ：16,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：バルカンブレス本体…1

バルイーグル用プレート…1

バルシャーク用プレート…1

バルパンサー用プレート…1

ディスプレイ台座…1

・商品サイズ：バルカンブレス(バルイーグル用プレートセット)

…H約45mm × W約45mm × D約25mm

ディスプレイ台座…H約125mm × W約75mm × D約105mm

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：タイ

・電池 ：単3×2(別売り)

・予約期間 ：2026年2月9日(月)16時～2026年4月14日(火)23時予定

・商品お届け：2026年8月予定

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr