2026年も「名探偵コナン」の限定SHOPが大阪城下にやってくる！MIRAIZA大阪城1Fの「大阪城本陣」内に、期間限定でコナンSHOPが開店！ここでしか手に入らないグッズやテイクアウトフードに注目！
大阪屈指の観光スポットであり、名探偵コナンを製作する読売テレビの目の前にある「大阪城」で、今年も「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」の開店が決定。最新の劇場版公開時期に合わせ、2026年3月6日(金)～8月31日(月)の期間限定でMIRAIZA大阪城1Fの大阪城本陣にて開催いたします。
戦国衣装を身にまとったキャラクターに加え、ネオン中華飯店のテーマも登場。今回もコナンの世界観を存分に表現した催事限定コラボフードも販売いたします。
店内には記念撮影可能なフォトスポットもあり、まさにファン必見のスペシャルショップとなっております。ぜひ大阪城本陣へ足をお運びください。
コナン2026_横長告知画像
《SHOP概要》
販売期間 ： 2026年3月6日(金)～8月31日(月)
実施店舗 ： MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣
営業時間 ： 9:00～17:30(フードコーナーは9:30～17:30)
休業日 ： 期間中なし
企画 ： 株式会社YTE
運営 ： 株式会社寺子屋
TEL：0120-975-316(一般のお問い合わせ)
※株式会社寺子屋 お客様相談室(平日 10:00～17:00)
アクセス ： https://miraiza.jp/access
公式X(旧Twitter)： @CONAN_OSAKA_JO
イベントHP ： https://osakajohonjin.jp
※2026年3月6日(金)～3月8日(日)の期間は混雑緩和のためLINEアカウントを使用した事前予約制(抽選)とさせていただきます。詳細はイベントHP( https://osakajohonjin.jp )でご確認ください。
《メインビジュアル》
コナン2026_横長告知画像_メインビジュアルのみ
大好評の戦国時代の衣装を身にまとった描き下ろしビジュアルもさらにパワーアップ！
《販売グッズ(一部紹介)》
戦国(等身)2026_グッズ(1)
【アクリルスタンド(江戸川コナン・灰原哀)】各2,200円(税込)
【アクリルスタンド(工藤新一・毛利蘭・安室透)】各2,750円(税込)
戦国(等身)2026_グッズ(2)
【御朱印帳】1,980円(税込)
【ちょいでか缶バッジ】各660円(税込)
【スクエアマグネット】各660円(税込)
《イベント限定デフォルメアート》
戦国かるた_バナー
【戦国シリーズ2026】
2026年の戦国テーマは「かるた」。
戦国×かるたが織りなす、和の世界。
勇ましくもどこか可愛いキャラクターたちの姿に注目です♪
中華飯店_バナー
【ネオン中華飯店シリーズ】
ようこそ、ネオンきらめく中華飯店へ！
ネオンの光に包まれたキャラクターたちの表情が魅力的です♪
《販売グッズ(一部紹介)》
戦国かるた_グッズ(1)
【ミニコンテナ】1,320円(税込)
【御朱印帳】1,980円(税込)
【マスキングテープ】880円(税込)
【クリアファイル】440円(税込)
戦国かるた_グッズ(2)
【アクリルキーホルダー】各 660円(税込)
【トレーディングアクリルマグネット】単品 各770円(税込)／BOX 5,390円(税込)
【トレーディング缶バッジ】単品 各550円(税込)／BOX 3,850円(税込)
中華飯店_グッズ(1)
【マスキングテープ】880円(税込)
【クリアファイル】440円(税込)
【ぬいぐるみポーチ】各1,980円(税込)
【ミニコンテナ】1,320円(税込)
【スタンプブック】1,980円(税込)
中華飯店_グッズ(2)
【クリアミニうちわ】1,320円(税込)
【トレーディングアクリルマグネット】単品 各770円(税込)／BOX 3,850円(税込)
【Tシャツ】各3,300円(税込)
※一部商品は、購入個数に制限がございます。
※そのほかイベント限定商品多数。詳しくはイベントHP( https://osakajohonjin.jp )をご覧ください。
《テイクアウトフード》
フードコーナー「ネオン中華飯店」をイメージしたテイクアウトメニューで皆様をお迎えいたします。
※一部商品は、購入個数に制限がございます。
角煮まん&2点盛り
【豚角煮まん】1,080円(税込)
【点心2種盛り(もも饅頭/ごま団子)】756円(税込)
ドリンク&ソフト
中華飯店_ストローチャーム
【杏仁ミルク(アクリルストローチャーム付き)】880円(税込)
【タピオカベリージャスミンティー(アクリルストローチャーム付き)】880円(税込)
【タピオカ黒糖ミルク(アクリルストローチャーム付き)】880円(税込)
【マンゴープリンミルク(アクリルストローチャーム付き)】880円(税込)
【抹茶バニラソフト】756円(税込)
【風の女神ソフト】756円(税込)
【タイガーソフト】756円(税込)
※ドリンク1杯のご購入でアクリルストローチャームが必ず1つついてきます。
※アクリルストローチャームは10種からランダムでのお渡しとなります。
※アクリルストローチャームの柄はお選びいただけません。
※ドリンクがなくなり次第、アクリルストローチャームの配布は終了となります。
《スーベニアグッズ》
フードコーナーのみで販売するスーベニアグッズ。毎年大好評の、ドリンクを置くとキャラクターと一緒に写真が撮れるアクリルスタンドコースターに加え、今年はドリンクカップがスポッっと入るスーベニアカップも新登場！
※一部商品は、購入個数に制限がございます。
中華飯店_スーベニア(1)
【アクリルスタンドコースター】各770円(税込)
中華飯店_スーベニア(2)
【スーベニアカップ】660円(税込)
※スーベニアグッズは、フードと一緒に購入できるフードコーナー限定のグッズです。
※フード1個ご購入につき、アクリルスタンドコースター及びスーベニアカップを合わせて2個までご購入が可能です。
《イベント限定ノベルティ》
中華飯店_ノベルティ(1)
【特典(1)トレーディングクリアフィルム】
イベントグッズコーナー・フードコーナーにて3,000円(税込)ご購入ごとに、ノベルティとしてトレーディングクリアフィルム(2枚1組封入・ブラインド仕様)を1袋プレゼント。
※本ノベルティは非売品となります。
※種類はお選びいただけません。(ランダムでのプレゼントとなります)。
※なくなり次第終了となります。
中華飯店_ノベルティ(2)
【特典(2)ノベルティ紙コースター】
フードコーナーにてフードとスーベニアグッズをセットでご購入ごとに、ノベルティ紙コースターを1枚プレゼント。
※本ノベルティは非売品となります。
※種類はお選びいただけません。(ランダムでのプレゼントとなります)。
※なくなり次第終了となります。
中華飯店_ノベルティ(3)
【特典(3)ノベルティステッカー】
イベントグッズコーナーにて対象食品を3点お買い上げごとに1枚プレゼント。
対象食品：プリントサブレ、プリントえびせんべい、缶入り金平糖、ジャスミンティ缶、緑茶缶
※本ノベルティは非売品となります。
※種類はお選びいただけません。(ランダムでのプレゼントとなります)。
※なくなり次第終了となります。
●権利表記
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996