SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ開催





全国各地でサイクルツーリズム事業(＝自転車・サイクリングを活用した観光振興事業)を展開する一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン(東京都新宿区、代表理事：中島 祥元)は、グレーターしまなみ・えひめ推進協議会を主催者とし、2026年3月14日(土)に愛媛県今治市・松山市・西条市・上島町を舞台としたサイクリングイベント「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」を開催します。





本イベントは、しまなみ海道周辺に広がる「グレーターしまなみ・えひめ」エリアの魅力を体感できるサイクルフェスタです。道後温泉や水の都・西条、ゆめしま海道など、サイクリング以外でも楽しめる地域の資源を巡る、バラエティ豊かな5つのコースを用意しました。





ゲストには人気自転車インフルエンサーの「けんたさん」「愛あむさん」「YOPIさん(tom's cycling)」を迎え、参加者の皆様と一緒に早春の愛媛を駆け抜けます。









▼「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」公式WEBサイト

https://note.com/tour_de_nippon/n/necd97c6592de









▼イベント概要

名称 ： SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ

開催日 ： 2026年3月14日(土)

受付／集合場所： 来島海峡展望館(愛媛県今治市)

主催 ： グレーターしまなみ・えひめ推進協議会

運営事務局 ： 一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン

申込期間 ： 2026年1月22日(木)正午～3月4日(水)

定員 ： 先着210名(各コースごとに定員に達し次第締切)

参加方法 ： 「スポーツエントリー」ウェブサイトよりお申し込み。

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/103582









◆コース紹介

参加者のレベルや目的に合わせて選べる、個性豊かな5つのコースを設定しました。





コース区分





【1】今治・松山フル走破コース(110km／2,000円)

【2】今治・松山サイクルトレインコース(7km＋54km／4,500円 ※列車乗車料込)

【3】水の都・西条コース(86km／2,000円)

【4】今治・上島サイクルシップコース★行き乗船(6km＋57km／6,500円 ※乗船料込)

【5】今治・上島サイクルシップコース★帰り乗船(57km＋6km／6,500円 ※乗船料込)









◆イベントの特徴と特典

＜充実のサポート体制＞

イベント用に「サポートカー」や「サポートライダー」が帯同します。もしものトラブルがあった時にはサポートすることが出来ます。





＜地元のグルメ＞

各エイドステーションでは、愛媛ならではの「地元の味」を楽しめる補給食を用意しています。

※コースごとに1箇所準備されます。





＜豪華ゲストライダー＞

「けんたさん」「愛あむさん」「YOPIさん(tom's cycling)」らと一緒に走る貴重な体験が可能です。





スペシャルゲスト





＜参加記念品＞

参加者全員に、世界に誇る今治ブランドの「オリジナルロゴ入り今治パイルハンカチ」をプレゼント。





オリジナルロゴ入り今治パイルハンカチ





開催地の様子(1)

開催地の様子(2)

開催地の様子(3)

開催地の様子(4)