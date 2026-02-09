株式会社BooQs（本社：埼玉県入間市、代表取締役：相川真司）は、日本マイクロソフト株式会社が展開するパートナー向け「生成 AI 事業化支援プログラム」に採択され、参加パートナーとして参画したことをお知らせします。本プログラムへの参画を通じて当社は、語学学習領域における生成AIの活用をより一層推進し、学習者・教育機関・法人のお客様が生成AIを安心・安全に活用できるプロダクト／ソリューションの提供を加速してまいります。

■採択の背景

生成AIの社会実装が急速に進む一方で、教育・研修領域では「学習者の理解支援」「継続率の向上」「安全性（ガバナンス／個人情報／運用）」など、実運用に耐える設計が求められています。当社は、AI辞書＆単語帳アプリ「DiQt（ディクト）」を中心に、語彙学習の“忘却”という課題に対して、復習の自動化や学習データに基づく最適化などを実装してきました。さらに生成AIを活用し、８３言語の辞書を構築し、意味・用例・文法などの理解支援も提供しています。今回の採択により、日本マイクロソフトの知見やベストプラクティス、技術・提案支援等を活用しながら、生成AI／AI Agent の事業化を見据えた開発・提供体制を強化してまいります。

■本プログラム参画で強化していく取り組み（予定）

当社は本プログラムを通じ、主に以下を強化する予定です。**1）「DiQt」の生成AI活用の高度化**・学習者の理解を深める解説（語義／用例／類義語／語源／文法等）の体験改善・学習履歴を踏まえた、復習・教材提示の最適化（学習継続を支援）・多言語対応の拡充（少数言語を含む辞書・教材の品質改善）**2）教育機関・法人向けの導入支援の強化**・教育機関向け「教室プラン」等における、運用設計・データ活用・学習分析の強化・生成AIを安心・安全に導入するための設計・運用ノウハウの整備・研究支援／受託開発領域での生成AI活用（PoC～実装～運用改善）の加速

■代表コメント

**株式会社BooQs 代表取締役 相川真司**「生成AIは、学習者の“理解”を深め、学びを継続できる環境をつくる大きな可能性を持っています。一方で、教育・研修領域では安全性や運用面まで含めた設計が不可欠です。今回の採択を機に、日本マイクロソフトと連携しながら、語学DXの現場で本当に使える生成AI体験を磨き込み、より多くの学習者・教育機関の成果に貢献してまいります。」

■「生成 AI 事業化支援プログラム」について

「生成 AI 事業化支援プログラム」は、生成AIをより多くのお客様に安心・安全に活用いただくため、パートナー企業と日本マイクロソフトが連携し、生成AI利用の拡大・活性化を目的としたプログラムです。（参考）紹介ページ：https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/find-new-value-on-azure/ai-biz

■「DiQt（ディクト）」について

「DiQt（ディクト）」は、語彙学習における“忘却”の課題に対し、復習の自動化と問題形式での学習（学習データに基づく最適化）により、学びを継続しやすくするAI辞書＆単語帳アプリです。現在、少数言語を含む83言語の辞書を提供しており、Web／iOS／Android／Chrome拡張で提供しています。サービスサイト：https://www.diqt.net/jaDiQtの教育機関向け機能である「教室プラン」は、東京外国語大学様をはじめとする大手大学様にご導入いただいており、特に東京外国語大学様の専攻２８言語については、独自の単語帳を提供するなど教材の作成にも力を入れております。東京外国語大学導入のプレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000043723.html

■株式会社BooQs 会社概要

会社名：株式会社BooQs所在地：埼玉県入間市南峯399番6号代表者：代表取締役 相川真司事業内容：インターネットサービスの開発・運営（AI辞書「DiQt」開発、生成AI・開発支援 等）URL：https://www.booqs.net/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社BooQsE-mail：aikawa@booqs.netTEL：090-3510-4353※Microsoft、Azure は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。