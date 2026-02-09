°ÜÆ°¤ò¡ÈÃå¤³¤Ê¤¹¡É»þÂå¤Ø¡£MOBIPARK¡¢ÆüËÜ½éÅ¸³«¤ÎE-BIKEÁ´10¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMOBIPARK(¥â¥Ó¥Ñー¥¯)¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³´ß »ËÌÀ¡¢°Ê²¼MOBIPARK¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½éÅ¸³«¤È¤Ê¤ëE-BIKE¡ÊÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖITALMOTO(¥¤¥¿¥ë¥â¥È)¡×¡¢¡ÖAPE RYDER(¥¨¥¤¥×¥é¥¤¥Àー)¡×¡¢¡ÖRKS(¥¢ー¥ë¥±¥¤¥¨¥¹)¡×¤è¤ê¡¢·×10¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î¤è¤ê°ìÉô¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½ÌóÈ¯Çä¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤Ó´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Ë½ç¼¡È¯Çä¡¢¼è°·Å¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢È¯E-BIKE¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖITALMOTO¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖTRIONFALE¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡µ¬Å¬¹ç¤ä°ÂÁ´À¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤À½ÉÊ¤â°ìÉô¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MOBIPARK¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎE-BIKEÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿E-BIKE¤òÆüËÜ¤ÎË¡µ¬¤äÀ¸³è´Ä¶¤òÁ°Äó¤ËÁªÄê¡¦ºÆÀß·×¤·¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¡ÖË¡µ¬Å¬¹ç¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡MOBIPARK¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤ò¡ÈÃå¤³¤Ê¤¹¡É»þÂå¤Ø¡×¡£°ÜÆ°¤ò¡¢¤¿¤ÀÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤Ê¬¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤«¤ÄË¡µ¬Å¬¹ç¤ÊÀß·×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢»È¤¤Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢E-BIKE¤ò¼¡À¤Âå¤Î¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOBIPARK ¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡§https://mobi-park.com/
¢£MOBIPARK¤¬Å¸³«¤¹¤ëE-BIKE¤ÎÆÃÄ§
MOBIPARK¤ÎE-BIKE¤Ï¡¢Design ¡ß Safety & Legal ¡ß After ¤Î3¤Ä¤Î²ÁÃÍ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Design¡Ã³¤³°È¯¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ï¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
MOBIPARK¤Ï¡¢³¤³°À½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿FAT BIKE¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦Èþ°Õ¼±¤òÈ÷¤¨¤¿Â¤·Á¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Safety & Legal¡ÃÆüËÜ¤ÎË¡µ¬¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¹â¤¤°ÂÁ´À
ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤äÆü¾ïÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ª¤è¤ÓÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥·¥¹¥ÈÈæÎ¨¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¿¤Á¤¬¥âー¥¿ー¤ä¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î³«È¯¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥ÈÈæ¤ÎÄ´À°¤ÈºÇ½ª»ÅÍÍ¤Î·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´À¤ÈË¡µ¬Å¬¹ç¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢MOBIPARK¤ÏÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ë¤è¤ê¸¡ºº¥«¥Æ¥´¥êー¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¿¼°Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼ÖÎ¾¸¡ºº¶¨²ñ¡ÊVIA¡Ë¤Î¸¡ºº°÷Î©²ñ¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥ÈÈæÎ¨¤Î¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
After¡Ã¹ØÆþ¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
MOBIPARK¤Ï¡¢¡Ö¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ーÂÎÀ©¤Ë²Ã¤¨¡¢24»þ´ÖÂÐ±þ¤Î¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ä½ÐÄ¥½¤Íý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÀ°È÷¡£Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
º£²óÈ¯É½¤¹¤ëMOBIPARK¤ÎE-BIKE¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖITALMOTO¡×¤È¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥È¥ë¥³È¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAPE RYDER¡×¡¢¡ÖRKS¡×¤«¤é¡¢Á´10¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óMOBIPARK¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤³¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÀµµ¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎE-BIKE¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É ITALMOTO¡Ã°ÜÆ°¤ËÉÊ³Ê¤ò¡£
¡ÖITALMOTO¡Ê¥¤¥¿¥ë¥â¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ï·ÊÞ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¼«¼Ò¤Ç¤Î³«È¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³×¿·¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌ¾Ìç¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏITALMOTO¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥¤¥¯À½Â¤¤òºÆ³«¤·¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤äÀß·×¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ä¥¹¥¯ー¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Trionfale¡Ê¥È¥ê¥ª¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡Ë¡Ã¥Ð¥¤¥¯¤Î´¿¤Ó¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼ÖÎ¾¤Ï°ì¿Í¾è¤êÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¥âー¥¿ー ¡§500W
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§48V20Ah
¹ÒÂ³µ÷Î¥ ¡§80km～100km¡ÊÍýÏÀÃÍ¡Ë
¥·¥Õ¥¿ー ¡§ShimanoÀ½ 7ÃÊÊÑÂ®
¥Õ¥ìー¥à ¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à
¥¿¥¤¥ä¡¡ ¡§24¡É¡ß4¡É
¥µ¥¤¥º¡¡ ¡§L1890mm¡ßW730mm¡ßH1110mm
½ÅÎÌ ¡¡ ¡§42kg
¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ528,000±ß¡ÊÀÇÈ´480,000±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¢¨È¯ÇäÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯ ²Æ Í½Äê
¡ãÆÃÄ§¡ä
£±.¥â¥È¥¹¥¿¥¤¥ë ¡ß ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó
Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥ó¥¯·¿¥Õ¥ìー¥à¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤é¤·¤¤Èþ¤·¤¤Â¤·Á¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë ºÇ¿·E-BIKEµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢³¹¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
£².¼«Á³¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¢¥·¥¹¥ÈÀÇ½
500W¤Î¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ú¥À¥ë¤ÎÎÏ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£¾å¤êºä¤äÈ¯¿Ê»þ¤â·Ú¤¤ÎÏ¤Ç²÷Å¬¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
£³.²÷Å¬À¤È°ÂÁ´À¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Á°¸å¥Õ¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÜÌý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ìー¥¤òÁõÈ÷¡£24¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤¬¹â¤¤°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÊº¹¤äÌ¤ÊÞÁõÏ©¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Tiquattro¡Ê¥Æ¥£¥¯¥¢¥È¥í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Aurelia-X¡Ê¥¢¥¦¥ì¥ê¥¢¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áö¤ë¤¿¤Ó¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ498,000±ß¡ÊÀÇÈ´452,727±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ328,000±ß¡ÊÀÇÈ´298,182±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨È¯ÇäÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯ ²Æ Í½Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
CLODIA DYNAMIC ¡Ê¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡Ë
¼«Í³¤ò¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ248,000±ß¡ÊÀÇÈ´225,455±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
¥Ö¥é¥ó¥É APE RYDER¡Ã°ÜÆ°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡ÖAPE RYDER¡Ê¥¨¥¤¥×¥é¥¤¥Àー¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖRKS¡Ê¥¢ー¥ë¥±¥¤¥¨¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥È¥ë¥³¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿MJ GROUP¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡ÖAPE RYDER¡×¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ëÍýÍ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëE-BIKE¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GIBBON¡Ê¥®¥Ü¥ó¡Ë¡Ã¤½¤Î²ÃÂ®¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÌîÀ¸¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼ÖÎ¾¤Ï°ì¿Í¾è¤êÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ä
¥âー¥¿ー ¡§500W
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§48V13Ah
¹ÒÂ³µ÷Î¥ ¡§100km¡ÊÅö¼Ò¼ÂÂ¬ÃÍ¡Ë
¥·¥Õ¥¿ー ¡§ShimanoÀ½ 7ÃÊÊÑÂ®
¥Õ¥ìー¥à ¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à
¥¿¥¤¥ä ¡§20¡É¡ß4.5¡É
¥µ¥¤¥º ¡§L1825mm¡ßW700mm¡ßH1035mm
½ÅÎÌ ¡§30kg
¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ458,000±ß¡ÊÀÇÈ´416,364±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯4·î¾å½Ü
¡ãÆÃÄ§¡ä
£±.Äã½Å¿´¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¥Õ¥ìー¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Äã½Å¿´¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ää¼Ö»þ¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤â¾¯¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎE-BIKE¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬¹â¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
£².¼«Á³¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¢¥·¥¹¥ÈÀ©¸æ
OKAWAÀ½¥âー¥¿ー¤Î¥¢¥·¥¹¥ÈÀ©¸æ¤Ç¡¢È¯¿Ê»þ¤äºäÆ»¤Ç¤â·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÁö¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼ÖÎ¾¸¡ºº¶¨²ñ¡ÊVIA¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Îá¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¥¢¥·¥¹¥ÈÀßÄê¤Ç¤¹¡£
£³.Áö¤ê¤Î°ÂÄê´¶¤È²÷Å¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤¬°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¡¢ÃÊº¹¤äÏ©ÌÌ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âµÛ¼ý¡£¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê»ÑÀª¤Ç¾è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢³¹¾è¤ê¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
LORIS¡Ê¥í¥ê¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BABOON¡Ê¥Ð¥Öー¥ó¡Ë
ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤½¤Î¥È¥ë¥¯¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î»ÙÇÛ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼ÖÎ¾¤Ï°ì¿Í¾è¤êÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ398,000±ß¡ÊÀÇÈ´361,818±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ348,000±ß¡ÊÀÇÈ´316,364±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
¡¡¡¡
COLOBUS¡Ê¥³¥í¥Ö¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JUMBO PRO ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¥×¥í¡Ë
¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÈþ³Ø¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÉ÷³Ê¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÄºÅÀ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼ÖÎ¾¤Ï°ì¿Í¾è¤êÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼ÖÎ¾¤Ï°ì¿Í¾è¤êÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡ÀÇ¹þ328,000±ß¡ÊÀÇÈ´298,182±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ328,000±ß¡ÊÀÇÈ´298,182±ß¡Ë
¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
¥Ö¥é¥ó¥É RKS¡ÃËèÆü¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë¡£
LA ROSE ULTRA¡Ê¥é¡¡¥íー¥º ¥¦¥ë¥È¥é¡Ë
·Ú²÷¤µ¤ò¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡ÀÇ¹þ348,000±ß¡ÊÀÇÈ´316,364±ß¡Ë
¡¡¡¡¢¨Ç¼¼ÖÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«¼ÒÂ¬ÄêÃÍ¤Ç¤¹¡£ÁõÃå¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤ä¥é¥¤¥Àー¤ÎÂÎ½Å¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£