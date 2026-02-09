¡ÚVIPO¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Û¡ÒÊç½¸³«»Ï¡Ó2026Ç¯ÅÙ ½Õ´ü2¥³ー¥¹¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡×¡Ö¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È～¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¹ÖºÂ～¡×¥³ー¥¹
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§VIPO¡Î¥ô¥£ー¥Ý¡Ï¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Ã«¹§À¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡ÖVIPO¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ´ü¤Ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡×¡Ö¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È～¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¹ÖºÂ～¡×¤Î2¥³ー¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³ー¥¹³«»Ï°ÊÍè10Ç¯¤Ç´û¤ËÌó250Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢È¯ÁÛË¡¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¡¢¥ïー¥¯¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥êー¥Àー¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¹ÖºÂ¤¬Â·¤Ã¤¿VIPO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì³«ºÅ¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ¹ÖµÁ¤ä¡¢ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Ë¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ä³Ø½¬¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Ö¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³ー¥¹～¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¹ÖºÂ～¡×¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ó¡¢±é½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê·×²èºöÄê¤ÎÎ®¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¤ª¤è¤Ó´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¹Ö»Õ¤¬¡¢¥ì¥¯¥Á¥ãー¤È¼ÂÁ©±é½¬¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é³«¹Ö¤·¤¿¡Ö¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îµ®½Å¤Ê¹ÖºÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿·¿Í¸¦½¤¤«¤é·Ð±Ä´´Éô¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦¿Íºà³«È¯Åù¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤´Å¾Á÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³Æ2¥³ー¥¹¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/UmoCh7n68gHJFxwE7
¢¡2026Ç¯ÅÙ½Õ´ü2¥³ー¥¹³µÍ×
£±¡¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¥³ー¥¹ Âè21´ü¡Ê5/23～8/4¤ª¤è¤Ó2027.2/5¡Ë
¹ÖµÁ¤È±é½¬¡¢¥°¥ëー¥×³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë²èÎÏ¡ÊÈ¯ÁÛÎÏ¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤È¿ä¿ÊÎÏ¡Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£
¢¨²ñ¾ì³«ºÅ¡ÊÅÚÍËÆü¡¢°ìÉôÊ¿Æü¤¢¤ê¡Ë: 6Æü¡¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊÊ¿Æü¡Ë: 3Æü
Äê°÷¡§16Ì¾
¿½¹þÄùÀÚ¡§5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡Î¤³¤Á¤é(https://vipo-academy.jp/course/pl/)¡Ï
£²¡¥¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³ー¥¹～¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¹ÖºÂ～¡Ê4/10～24 Á´3²ó¡Ë
¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ò³Ø½¬¤·¡¢±é½¬¡Ê¸Ä¿Í¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¿·µ¬»ö¶È¤Î·×²èºöÄê¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡£
¢¨²ñ¾ì³«ºÅ¡ÊÊ¿Æü¡Ë
¡ÒÂÐ¾Ý¼Ô¡Ó
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÌç¤ÎÊý
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤ª¤è¤Ó¼ÂÁ©¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ëÊý
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦·Ð±Ä´ë²è/»ö¶ÈÀïÎ¬/¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬/±Ä¶È´ë²è/ÆÃÌ¿Ã´Åö¤Ê¤É
Äê°÷¡§10Ì¾¡Ê³Æ¼Ò2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¿½¹þÄùÀÚ¡§3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ú¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³ー¥¹～¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¹ÖºÂ～¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡Î¤³¤Á¤é(https://vipo-academy.jp/course/nbd/)¡Ï
¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2026Ç¯ÅÙ ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë ¢¡
¢¨¡Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥êー¥Àー¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï½©´ü¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆüÄø¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
VIPO¥¢¥«¥Ç¥ßー»öÌ³¶É¡ÊÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÎVIPO¡ÏÆâ¡Ë
E-mail¡§academy@vipo.or.jp¡¡Ã´Åö¡§Æâ³¤¡¢Ä¹ß·
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡Ö½Õ´ü¥³ー¥¹2026¡×¤È¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£