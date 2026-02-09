2/19¡¡Æî³ëSC¡¦²¬Ìî²í¹Ô»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¸þ¤±¹Ö±é²ñ¤ËÅÐÃÅ
ËÜ¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹¤è¤ê°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯·Ù»¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó80Ì¾¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¡¢Èó¹ÔËÉ»ß¤äÎ©¤ÁÄ¾¤ê»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢²¬Ìî»á¤¬¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¤È¤Ï¡©
·Ù»ëÄ£¤«¤é°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯·Ù»¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÈó¹ÔËÉ»ß¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢³¹Æ¬¤Ç¤Î¸«¼é¤ê¤äÀ¼¤«¤±¡¢¾¯Ç¯ÁêÃÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê»Ù±ç¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù»¡¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯12·î2Æü¡¢³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ç¹ÖÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¤ÎÌÏÍÍ¡£200Ì¾¤Î¿¦°÷¤¬²¬Ìî¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²¬Ìî²í¹Ô
1997Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Î·è¾¡¥´ー¥ë¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ûー¥ë¥Ð¥ë¤Î´¿´î¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢²ø²æ¤äºÃÀÞ¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÌî¿Í²¬Ìî¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢°úÂà¸å¤Ï¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤ò11Ç¯Ì³¤á¡¢¸½ºß¤Ï´ØÅì¥êー¥°½êÂ°Æî³ëSC¤Î»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢
¡¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«
¡¦»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÂ¸ºß
¡¦ÃÏ°è¤Ç»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¡¢¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¤Î³èÆ°¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Î¹ÖÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§Äº¤±¤Þ¤¹¡£
Æî³ëSC»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¦²¬Ìî²í¹Ô¤¬Åìµþ¹´ÃÖ½ê¿¦°÷¸¦½¤²ñ¤Ç¹ÖÏÃ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000164653.html)
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¹Ö±é²ñ¡§16:30～17:20
²ñ¾ì
¥¢¥ó¥Õ¥§¥ê¥·¥ª¥ó
¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èµµ¸Í1-43-22¡Ë
¹Ö±é²ñ¡§5³¬¡Ö¥«ー¥µ¡×
¹ÖÏÃ»²²Ã¼Ô
¡¦¹¾¸ÍÀî¾¯Ç¯¥»¥ó¥¿ー¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ ²ñ°÷
¡¦¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷OB²ñ ²ñ°÷ ¤Û¤«¡ÊÌó80Ì¾¡Ë
¼çºÅÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹¾¸ÍÀî¾¯Ç¯¥»¥ó¥¿ー¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ
·Ù»ëÄ£Âè7ÊýÌÌ´ÉÆâ¡Ê¹¾Åì¶è¡¦ËÏÅÄ¶è¡¦³ë¾þ¶è¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤Î³Æ·Ù»¡½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾¯Ç¯ÊäÆ³°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£³¹Æ¬ÊäÆ³¡¢¾¯Ç¯ÁêÃÌ¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤È·Ù»¡¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
