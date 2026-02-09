AI¤È¿Í´Ö¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È!? ¥¢¥Ë¥á²½!? À¸À®AI¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¨¤ë¤Î¤«¡£²»³Ú»öÌ³½ê¤¬ÉñÂæÀ©ºî¤ÎÁ°¹©Äø¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀµÏ¿
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ ¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë Kanadevia Hall ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¸ø±é
With You Joyous Times Are Here VII
¡ØThe Promise of Eglantine¡Ù～¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê²¦¹ñ¤ÎÊª¸ì～¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤òÀ©ºî¹©Äø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢AI¤ò¸úÎ¨²½¤äÂåÂØ¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏºî¤ò³°Â¦¤Ø³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¼ÂÌ³Åª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢2014Ç¯¤è¤ê¡ÖWith You Joyous Times Are Here¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉñÂæ¥·¥êー¥º¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2014-2016Ç¯¡§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê
2017-2019Ç¯¡§ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿ー
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=ft-UEjfIZaE ]
2017/5/12 @ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿ー
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=tIkcx6heFpc ]
2023/12/21 @Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ー¥Ûー¥ë¡§Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë¸ø±é
²»³Ú¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¸ø±é¤ò12Ç¯´ÖÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇØ·Ê¤ä´¶¾ð¤ò½½Ê¬¤ËÆÏ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
ºî¶Ê²È¡¢±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤òÉñÂæ°ÊÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Æ±¼Ò¤ÏÈ¯ÁÛ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Êª¸ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò»È¤¦
¤¿¤À¤·¡Ö´ÝÅê¤²¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏºî¤òÁ°Äó¤ËÃÖ¤¯
¤³¤¦¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢YouTube ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖHuman & AI¡× ¤Ç¤¹¡£
YouTube¡ÖHuman & AI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
2025/12/27 ³«Àß¡Ê2026/2/8¸½ºß ÅÐÏ¿¼Ô¿ô Ìó1Ëü6,300¿Í¡Ë
https://www.youtube.com/@withhumanai
£±. ÉñÂæ¤Ç±é¤¸¤ë23¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ÍÊªÅÁ¤ò¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤ÇÀè¹Ô¸ø³«
ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë23¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¡¦²áµî¡¦ÁÓ¼º¡¦ÁªÂò¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¡§À¸À®AI
²»³Ú¡§¿Í´Ö¤¬ºî¶Ê¡¢AI¤¬ÊÔ¶ÊÊä½õ
À¼¡§¤¹¤Ù¤Æ¿Í´Ö¡ÊÉñÂæ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=_sBhFiKWUO8 ]
¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¢ö Believe in the Light¡×
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=HpOzP5gv604 ]
Episode 1: ¸«¾å¤²¤¿Àè¤Ë : ¥æー¥¿¥¹ÊÔ
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=yWCiT2OlBlE ]
Episode 6 :¡Ö¾Ã¤¨¤¿µ²±¡×¥ê¥çー¥ÞÊÔ
£². Two Voices, One Song
¿Í´Ö¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢AI¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶¦±é¤Ï¡¢½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¼«¤éAI¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢±é¤¸¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤ÎÃÏÀ¼¤ÎÆó¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖAI¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¡×¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î²»³Ú¤¬¡¢Êª¸ìÀ¤³¦¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢³Ú¶Ê¤Î°ÕÌ£¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼Â¸³Åª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=1WjIHpCImao ]
Vol.1 ¢ö Never without / High¥·ー¥ó Go!!Go!!
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=Twy-5Ik2Sqk ]
Vol.2 ¢ö 101²óÌÜ¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È / ¤«¤é¤Ã¤Ñ¤³¡Ê°ìÈÖ¿Íµ¤¡Ë
¢£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ª¤è¤Ó²»³ÚÀ©ºî¤Î³Æ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ª¤è¤ÓÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿Í´Ö¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¹½ÁÛ¤·¤¿Êª¸ì¤ä¾ð·Ê¤ò³°Éô¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤ÎÊä½õÅª¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍýÏÀÅª¤Ê²ÄÇ½À¤ä³µÇ°Åª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¡Ö¤É¤Î¹©Äø¤Þ¤ÇÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¤É¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆñ¤·¤µ¤ä²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Î¼Â¾ð¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºî¸½¾ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
2025Ç¯1·îº¢¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢1Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ³ÆþÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢À©ºî¤Î¸úÎ¨²½¤äÏÃÂêÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´¤ÎÃæ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ä¾ð·Ê¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸í²ò¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç³°Éô¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¸À®AI¤ò°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤Ï¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ´·¤ì¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÈÀ¸À®AI¤¬Æ±¤¸À©ºî¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤ÇµÏ¿¤·¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑÀ¸À®AI¡Û ChatGPT,Google Gemini,Nano Banana Pro,Kling AI, Domo AI,VEO3.1, Midjourney,Runway,Adobe,Suno AI,Udio,Firefly
Êª¸ì¤Î¥Æー¥Þ¡§¡Ö¿®¤¸¤ë¿´¡×
¿®¤¸Â³¤±¤ëÍýÁÛ
º£¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸½¼Â¡£¡Ø¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤
Àµ¤·¤µ¤ÈÀµ¤·¤µ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦±ÑÍºëý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¯¤«¤Î¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
Ã¯¤«¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¡£
¤½¤Î¾®¤µ¤Êµ²±¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§With You Joyous Times Are Here VII
¡ØThe Promise of Eglantine¡Ù～¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê²¦¹ñ¤ÎÊª¸ì～
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§Kanadevia Hall
³«¾ì¡§16:30 / ³«±é¡§17:30
Music Time¡§17:30-19:00
Music Show¡§19:00-21:00
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.withyou7.com/
¢£ÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØThe Promise of Eglantine¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢
¸ÞÉ´Ç¯¡¢Áè¤¤¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¾®¤µ¤Ê²¦¹ñ¡¦¥·¥ó¥·¥¢¡£
¤³¤Î¹ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·õ¤äÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½éÂå²¦ÈÞ¤¬°ä¤·¤¿¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¡¢¿®¤¸¤ë¿´¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê¶µ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
·ú¹ñ¸ÞÉ´Ç¯¤ò½Ë¤¦µÇ°Æü¤òÁ°¤Ë¡¢²¦²È¡¢È¬¾·³¡¢¿Í¡¹¤¬²¦ÅÔ¤Ë½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¹ñ¶¤Ë¤ÏÉÔ²º¤Ê±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
The Promise of Eglantine¥Ý¥¹¥¿ー
´ÆÆÄ / K¤¤¤Á¡ÊK¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð / Ê¡ÅÄ µ×Èþ»Ò¡ÊK¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë
½Ð±é / High¥·ー¥ó Go!!Go!!¡¢¤Îー¤¦¤§¤¶ー¡¢Over Beat¡¢Í¼¾Æ¤±¾®¾Æ¤±ー¥º¡¢¾»Èþ¡¢Lynk¡¢K¤¤¤Á¡ÊÆÃÊÌ½Ð±é¡Ë
À©ºî / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯