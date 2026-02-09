2·î13Æü¡ÖNISA¤ÎÆü¡×¤ÏÆü·ÐCNBC online¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÌµÎÁ
³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐCNBC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÇ·Æâ¸»»Ô¡Ë¤Ï2·î13Æü(¶â)¤Î¡ÖNISA¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖÆü·ÐCNBC online¡×(ÄÌ¾ï·î³Û1,650±ßÀÇ¹þ)¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÌµÎÁ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¡Ó¢ª https://online.nikkei-cnbc.co.jp/guide/news/20260213nisa/
¢§2·î13Æü¤Ï¡ÖNISA¤ÎÆü¡×
2·î13Æü(¶â)¤Î¡ÖNISA¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÆü·ÐCNBC online¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÌµÎÁ³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾Á°¤«¤éNY»Ô¾ì¤ÎÂç°ú¤±¸å¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NISA¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ßÆ±»þ¤ËÅê»ñ²È¥µー¥Ù¥¤¡ÖNISA¡ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡É¤Ç¼ç¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ò¼Â»ÜÃæ(²óÅú´ü¸Â2/11¤Þ¤Ç)
²óÅú·ë²Ì¤Ï2·î13Æü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://questant.jp/q/survey2602
¢§¡ÖÆü·ÐCNBC online¡×¤È¤Ï
¹ñÆâ³°¤Î¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆ°¸þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÁ¤¨¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²è(VOD)¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼ÒQUICK¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ®Êó¥Ë¥åー¥¹¤äÀìÍÑ»ëÄ°¥¢¥×¥ê¤Ê¤Éµ¡Ç½ÌÌ¤âºþ¿·¤·¤¿¡ÈËÜµ¤¡É¤ÇÅê»ñ¡¦»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/(https://online.nikkei-cnbc.co.jp/)
¢¨2·î13Æü¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤¬´ü´Ö¸ÂÄê(2/13 8:15～2/14 7:00)¤ÇÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²è(VOD)ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¡¢³ô¼°²ñ¼ÒQUICK¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ®Êó¥Ë¥åー¥¹¤Î±ÜÍ÷µ¡Ç½¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿(·î³ÛÀÇ¹þ1,650±ß)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2·î13Æü(¶â)¤Î¸«¤É¤³¤í
¡ÖNISA¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÄ«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¡×¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Î»³ºê½ÓÊå»á¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÃë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î²£»³Íø¹á»á¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»öÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Åê»ñ²È¥µー¥Ù¥¤¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢NISA¤Ç¿Íµ¤¤Î¥½¥Ëー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Ê¤ÉÃíÌÜ´ë¶È¤Î·è»»¤òÂ®Êó²òÀâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ç¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È½Ð±é¼Ô(·É¾ÎÎ¬)
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÌµÎÁ»ëÄ°´ü´Ö¡¡2/13(¶â) 8:15～2/14(ÅÚ) 7:00
¡ã2·î13Æü(¶â)¡ä
08:15¡¡¡ÖÄ«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×ÊüÁ÷³«»Ï¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¡ÌµÎÁ´ü´Ö³«»Ï
08:20¡¡¡Ö³¤³°¥Þー¥±¥Ã¥È²òÀâ¡×
08:30¡¡¡ÖÌÃÊÁ²òÀâ ¤ªÊõ¤È¤Ã¤Æ½Ð¤·¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥ê¥µー¥Á¡¡¾®ÎÓ Âç½ã»á
09:00¡¡¡ÖÅìµþ»Ô¾ì´ó¤êÉÕ¤²òÀâ¡×
09:45¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¯¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¸åÆ£ Ä÷°ì¼ÒÄ¹¡¡
10:15¡¡¡ÖNISA¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è£±.¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥£¥º¥À¥à¡¡»³ºê ½ÓÊå»á
11:10¡¡¡ÖNISA¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è£².¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µー¥Á¡¡¿¼Ìî ¹¯É§»á
12:25¡¡¡ÖÃë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×ÊüÁ÷³«»Ï
13:15¡¡¡Ö¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー²òÀâ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÊ¿Ìî ·û°ì»á
13:30¡¡¡ÖFX·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü°ÙÂØÅ¸Ë¾¸¦µæ°÷¡¡¿å¾å µª¹Ô»á
14:00¡¡¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È´Ø·¸¼Ô²òÀâ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¡¡²Ï¹ç Ã£·û»á
14:35¡¡¡ÖNISA¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è£³.¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÅê»ñ²È¥µー¥Ù¥¤¡ÖNISA¡ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡É¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡©¡×·ë²ÌÈ¯É½
15:15¡¡¡ÖCheck¡ª¥é¥¹¥È15min.¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÆü·ÐQUICK¥Ë¥åー¥¹¼Ò¡¡Àî¾å ½ãÊ¿»á
15:30¡¡¡ÖÅìµþ»Ô¾ìÂç°ú¤±Â®Êó¡×
15:40¡¡¡ÖNISA¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è£´.¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¡²£»³ Íø¹á»á
16:00¡¡¡Öº£Æü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÌÀÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÃíÌÜ´ë¶È¤Î·è»»²òÀâ¤â
16:30¡¡¡Ö¤«¤Ö¥ª¥×Æ»¾ì～³ô¼°Åê»ñ¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡×
21:25¡¡¡ÖUS Squawk Box¡×(±Ñ¸ìÊüÁ÷)
¡ã2·î14Æü(ÅÚ)¡ä
07:00¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® ÌµÎÁ´ü´Ö½ªÎ»
¢¨ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖNISA¤ÎÆüÆÃÊÌ´ë²è¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü·ÐCNBC¸ø¼°HPÆâ¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ä³Æ¼ï¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐCNBC¸ø¼°HP¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡§https://online.nikkei-cnbc.co.jp/guide/news-list/(https://online.nikkei-cnbc.co.jp/guide/news-list/)
X¡§https://x.com/NIKKEI_CNBC(https://x.com/NIKKEI_CNBC)
YouTube ¡§https://www.youtube.com/@NikkeiCNBC(https://www.youtube.com/@NikkeiCNBC)
Æü·ÐCNBC¤Ï3·î30Æü¤Ë¿·¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥í¥´¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤âÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î²þÊÔ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡https://www.nikkei-cnbc.co.jp/202603kaihen/
Æü·ÐCNBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü·ÐCNBC¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ÈÊÆ¹ñ£´Âç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤Ò¤È¤ÄNBC¤Î´ØÏ¢²ñ¼ÒCNBC¤¬Ãæ³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1999Ç¯10·î¤Ë³«¶É¤·¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦·ÐºÑÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥Üー¥À¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê·ÐºÑ¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ò24»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.nikkei-cnbc.co.jp/(https://www.nikkei-cnbc.co.jp/)