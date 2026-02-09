Ì¾¸Å²°È¯4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª FM AICHI¡Ö¥Ïー¥È¥¢¥Ã¥× ¡ß ROCK YOU¡ª presents ¥¬¥é¥¯¥¿ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¡×2·î15ÆüÊüÁ÷¡ª
FM AICHI¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à°¦ÃÎ¡¡Ì¾¸Å²° FM80.7MHz / Ë¶¶ FM81.3MHz¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë19:00～19:30¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥Ïー¥È¥¢¥Ã¥×¡ßROCK YOU¡ª presents ¥¬¥é¥¯¥¿ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö&¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖROCK YOU¡ª¡×¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎNozomi¡ÊÁ°ÎóÃæ±û¡Ë¤È¥¬¥é¥¯¥¿¤Î¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é¡Ë¤Ò¤í¤È¡ÊBa.¡Ë¤Ï¤ë¡ÊGt. Vo.¡Ë¤³¤¿¡ÊGt.¡Ë¤Á¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¡ÊDr.¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿Ì¾¸Å²°¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥À¥ó¥¹ÀìÌç³Ø¹»¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡£
¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥À¥ó¥¹ÀìÌç³Ø¹»¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î¥Ïー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ïー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¡¢FM AICHI¤Î¥í¥Ã¥¯ÀìÌçÈÖÁÈ¡ÖROCK YOU¡ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿70ÁÈ140Ì¾¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ò·Þ¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥È¥ßー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖToy BOX¡×¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ó¥É½é´ü¤«¤é¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æー¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Î»ö¤ä¡¢º£·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò30Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¡Öradiko¡×¤Ê¤é¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ê¤é¡Ö¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¡×µ¡Ç½¤ÇÄ°¤¯»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¥Èー¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ïー¥È¥¢¥Ã¥× ¡ß ROCK YOU¡ª presents ¥¬¥é¥¯¥¿ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë19:00～19:30
½Ð±é¡§¥¬¥é¥¯¥¿¡¢Nozomi
ÊüÁ÷¶É¡§FM AICHI¡ÊÌ¾¸Å²° FM80.7MHz / Ë¶¶ FM81.3MHz¡Ë
radiko¤ÇÊüÁ÷¤òÄ°¤¯¤Ë¤Ï¥³¥Á¥é¢ªhttps://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260215190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260215190000)
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ïradiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ÇÄ°¤¯»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ïradiko¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£