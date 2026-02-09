¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢2026Ç¯AAKRUTI¹ñºÝ³ØÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤òÈ¯É½
- ¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ëAAKRUTI¹ñºÝ³ØÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬°åÎÅ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¶¥¤¦¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
- À¤³¦9¥«¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿12¥Áー¥à¤¬¡¢3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈSOLIDWORKS¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¡¦³«È¯
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ë¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯ 2·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ê¥êー¥¹(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-names-winner-its-2026-aakruti-international-student-design-competition-showcasing-skills-and-innovations-future-workforce)¤ÎÆüËÜ¸ì»²¹ÍÌõ¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º(https://www.3ds.com/ja/)¡ÊEuronext Paris: FR0014003TT8¡¢DSY.PA¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¼«¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È3DEXPERIENCE World(https://www.3dexperienceworld.com/?3dssid=bd02b051-065f-4624-b94e-8706fadd7f9b&3dsvid=676e9dad-6267-4e1a-8cf6-407b4ebd7515&_gl=1*agtqz4*_gcl_au*MTY2MDgyMDY0NC4xNzY3NzY1OTUy*_ga*MjEwMjc3MDkzMi4xNzY3NzYwMDkx*_ga_DYJDKXYEZ4*czE3NzAyNzA2ODYkbzc4JGcxJHQxNzcwMjc0MjE5JGo1MSRsMCRoMA..*_ga_39DKQ0LYW1*czE3NzAyNzA2ODYkbzc0JGcxJHQxNzcwMjc0MjE5JGo1MSRsMCRoMA..*_ga_TPGKGE8GTG*czE3NzAyNzA2ODYkbzgxJGcxJHQxNzcwMjc0MjE5JGo1MSRsMCRoMA..)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯ AAKRUTI¹ñºÝ³ØÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢AAKRUTI¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¼õ¾Þ¥Áー¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AAKRUTI¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Áー¥à¤¬µ»½Ñ¡¦ÁÏÂ¤À¡¦¹©³Ø¥¹¥¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢°åÎÅ¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°Âç³Ø¤ÎUJ Wom+n in Tech¥Áー¥à¡£»ÔÈÎ¤ÎÓ®ÆýÉÓ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ú¥À¥ë¼°ºñÆý´ï¡ÖLatch¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤äÀìÍÑÉôÉÊ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¤É¤³¤Ç¤â²÷Å¬¤«¤ÄÊØÍø¤ËºñÆý¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥È¥ë¥³¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿12¥Áー¥à¤¬¡¢3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈSOLIDWORKS¤ò³èÍÑ¤·¡¢£±.¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ £².»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ £³.»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµï½»´Ä¶¡¿ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é £´.¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈ¯ÅÅ¡¦Á÷ÅÅ¡¦ÃßÅÅ ¤Î4¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªºîÉÊ¤Ï3DEXPERIENCE World¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ì¡Ê3DEXPERIENCE¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¶µ°é¥¾ー¥ó¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Áí³Û1Ëü¥É¥ë¤Î¾Þ¶â¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤ÎSOLIDWORKS¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎÀïÎ¬Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¹ー¥Áー¡¦¥¸¥§¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Øaakruti¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î·ÁÂÖ¤ä·Á¾õ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¾Íèµá¤á¤é¤ì¤ë¿¦¶È¥¹¥¥ë¤Î°éÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¶µ°é´ØÏ¢ÉôÌç¤Ç¤¢¤ë3DEXPERIENCE Edu¡¢SOLIDWORKS SkillForce¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆAAKRUTI¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³ØÀ¸¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¬¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬2011Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç³«»Ï¤·¤¿AAKRUTI¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦37¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë55,000¿Í°Ê¾å¤ÎÀß·×¡¦¹©³Ø¡¦µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿ôÀé¿Í¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈSOLIDWORKS¥æー¥¶ー¤¬½¸·ë¤¹¤ëÇ¯¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È3DEXPERIENCE World¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀß·×¡¦¹©³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁ°¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»½ÑÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼õ¾Þ¥Áー¥à¡§
- ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥é¥ó¥Êー¡¦¥¢¥Ã¥×¡ÊÂè2°Ì¡Ë¡§
Bou¥Áー¥à¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°Âç³Ø¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§Ãí¼Í»þ¤ÎÄË¤ß¤äÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäµÑ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¿¶Æ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤°åÎÅ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖDr. Bou¡×
- ¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥ó¥Êー¡¦¥¢¥Ã¥×¡ÊÂè3°Ì¡Ë¡§
BELGER¥Áー¥à¡Ê¥È¥ë¥³¡¦¥¬¥¸Âç³Ø¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§Äã¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ¶²»ÇÈ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤¬¤óºÙË¦¸ÇÍ¤ÎÀ¸ÂÎÎÏ³ØÅª¼þÇÈ¿ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇË²õ¤¹¤ëÉ¸Åª·¿¤¬¤ó¼£ÎÅ¡£Æ±»þ¤ËÌÈ±Ö±þÅú¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹µ»½Ñ
- ¥Ù¥¹¥È¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¬ー¥ë¥º¡¦¥Áー¥à¾Þ¡§
Shady Business¥Áー¥à¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹©²ÊÂç³Ø¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¼º¸ì¾É¤Î¿Í¤¬¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ¨»þ²»À¼¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¿¨³Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡ÖTalkingTiles¡×
- ¾©Îå¾Þ¡§
InnoForge¥Áー¥à¡Ê¥¤¥ó¥É¡¦¥ô¥£¥·¥å¥ï¥«¥ë¥Þ¹©²ÊÂç³Ø¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¥Ö¥ìー¥¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Ä¤ÄÍ³²¤ÊÎ³»Ò¾õÊª¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¥¹¥Þー¥ÈÎäµÑ¡¦ËÉ¿Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖFiltron¡×
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢3¼¡¸µÀß·×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊPLM¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.3ds.com/ja/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
