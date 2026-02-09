TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¾¦ÉÊ8¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò2·î2Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1272?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÇ¡¢¿Ñ»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \4,290(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \495(ÀÇ¹þ), BOX \2,970(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \2,475(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´9¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÇÇ&¿Ñ»á ±éÁÕver. A5¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§\3,278(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë21¡ß14.8cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡ÊÇÇ¡¢¿Ñ»á¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë15.6¡ß7.3cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë8.8¡ß8.8cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÇÇ ±éÁÕver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,100(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡ÊÇÇ¡¢¿Ñ»á¡¢ÇÇ&¿Ñ»á¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë95¡ß90mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ±éÁÕver. ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÇÇ ±éÁÕver. ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑ¸õÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \550(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡ÊÇÇ¡¢¿Ñ»á¡¢ÇÇ&¿Ñ»á¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë13¡ß6.5cm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà ¡§»æ¡¢PP
¢§¥â¥Áー¥ÕÊÁ BIG¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä
ÇÇ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òBIG¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸ª¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ÈÈ´¤±´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§\4,950(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ S¡¢M¡¢L¡¢XL
ÁÇºà ¡§ÌÊ100%
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://x.com/AMNIBUS
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)Æü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ