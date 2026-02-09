Synflux³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡ÖSOLAMENT(R)¡×¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖHOPE WEAR¡×¤Ë»²²è
Synflux³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîºêÏÂÌé¡¢°Ê²¼¡¢Synflux¡Ë¤Ï¡¢½»Í§¶âÂ°¹Û»³³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¶áÀÖ³°ÀþµÛ¼ýÁÇºà¡ÖSOLAMENT(R)¡Ê¥½¥é¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖHOPE WEAR¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Synflux¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È3Dµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÇÑ´þ¤òºï¸º¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAlgorithmic Couture¡Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Á¥åー¥ë¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¬ー¥á¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿R&D¡ÊÄ´ºº¡¦³«È¯»Ù±ç¡Ë¡¢3D CGÀ©ºî¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ÁÇºà¤Î»ý¤ÄÇ®¼×ÃÇµ¡Ç½¤ÈAI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½Àß·×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃÏµåÊ¨Æ²½¡×¤«¤é¿Í¡¹¤Î¤¤¤È¤Ê¤ß¤ò¼é¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏµåÊ¨Æ²½»þÂå¤Î¡Ö´õË¾¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë ¡ÖHOPE WEAR¡×¤Ï¡¢¡Ö½ë¤µ¤«¤é¡¢¿Í¤ÈÉþ¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ ½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ÎÎ³»ÒºàÎÁ¡ÖSOLAMENT(R)¡×¤Î¼×Ç®µ¡Ç½¤È¡¢Synflux¤ÎAI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½Àß·×¤òÍ»¹ç¡£ÉÛ¤ÎÇÑ´þ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¹½Â¤¤ä¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò·×»»¤·¡¢²á¹ó¤Ê½ë¤µ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëµ¡Ç½À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹âÅÙ¤ËÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±êÅ·²¼¤ÎÇÀºî¶È¤ò¼é¤ë¡ÖHOPE WEAR for Farm¡×
¡ÖHOPE WEAR for Farm¡×¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµåÊ¨Æ²½»þÂå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÇÀ¶È¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶õÄ´Éþ(R)¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥óµ»½Ñ¤ÈSOLAMENT(R)¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¶õµ¤ÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼×Ç®¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡£°ìÈÌÅª¤Êºî¶ÈÉþ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇÂç19.3¡î¤Î²¹ÅÙÄã²¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£Algorithmic Couture¤Ë¤è¤ë¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÇÑ´þºï¸º¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ñ¥¿ー¥óÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¶õÄ´Éþ¡×¤Ï¡¢(³ô)¥»¥Õ¥È¸¦µæ½ê¡¦(³ô)¶õÄ´Éþ¤ÎÆÃµöµÚ¤Óµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õÄ´Éþ¡×¤Ï(³ô)¥»¥Õ¥È¸¦µæ½ê¡¦(³ô)¶õÄ´Éþ¤Î¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¥¦¥§¥¢¡¢¤½¤ÎÉíÂ°ÉÊ¡¢µÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤ò¼¨¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¶õÄ´Éþ¡×¡ÖDC¶õÄ´Éþ¡×¥í¥´¤Ï¡¢(³ô)¥»¥Õ¥È¸¦µæ½ê¡¦(³ô)¶õÄ´Éþ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷²¼¤Ç¤Î²¹ÅÙº¹Èæ³Ó¼Â¸³¤Ë´ð¤Å¤¯
HOPE WEAR for Farm Type A
HOPE WEAR for Farm Type B
Í·¤Ó¤ÈÅÁÅý¤ò¼é¤ë¡ÖHOPE WEAR for Play / HOPE WEAR for Culture¡×
½ë¤µ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë»Ò¶¡¤Î³°Í·¤Ó¤ò¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡ÖHOPE WEAR for Play¡×¤È¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤äÉ÷·Ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÏÂÉþ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖHOPE WEAR for Culture¡×¤âÆ±»þÈ¯É½¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢2ÁØ¤Ë½Å¤Í¤¿À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÁØ¤ËSOLAMENT(R)¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶áÀÖ³°Àþ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢²¼ÁØ¤Ë¥×¥êー¥Ä²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤ÈÉ½ÁØ¤Î´Ö¤Ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¡£SOLAMENT(R)¤Î¼×Ç®¸ú²Ì¤ò°ú¤¾å¤²¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇÂç3.6¡î¤Î²¹ÅÙÄã²¼¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷²¼¤Ç¤Î²¹ÅÙº¹Èæ³Ó¼Â¸³¤Ë´ð¤Å¤¯
HOPE WEAR for Play
HOPE WEAR for Culture
SOLAMENT(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÁÇºàµ»½Ñ¡ÖSOLAMENT(R)¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶áÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢Ç®¤ËÊÑ¤¨¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥Ê¥ÎÈùÎ³»Ò¤ò³è¤«¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼×Ç®¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤·¡¢°áÎà¤ä·úÃÛ¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://crossmining.smm.co.jp/solament/ (https://crossmining.smm.co.jp/solament/)
Synflux¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
Synflux¤Ï¡ÖFASHION FOR THE PLANET / ÏÇÀ±¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2019Ç¯3·î¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë¶È¤È¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È¤Ç¤Ï¼«Á³´Ä¶¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À¸»º¤äÀß·×¤Î²áÄø¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢Synflux¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÏÇÀ±¤È¿ÍÎà¤¬À¸¤À¸¤¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢3D¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAlgorithmic Couture¡Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Á¥åー¥ë¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦»ö¶È²½¡£°áÉþÀ¸»º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇºàÇÑ´þ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÆ³Æþ¡¦¾¦ÍÑ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢H&MºâÃÄ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥ïー¥É¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ ¿·¿Í¾Þ¡¦»ñÀ¸Æ²¾©Îå¾Þ¡¢Kering Generation Award Japan¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Algorithmic Couture¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Synflux¤Ë¤è¤ë¡ÖAlgorithmic Couture¡×¤Ï¡¢°áÉþÀ½Â¤²áÄø¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È3Dµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£°áÉþ¤Î3D¥Çー¥¿¤«¤éÄãÇÑ´þ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿2D·¿»æ¥Çー¥¿¤ÎÀ¸À®¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢½¾Íè¤ÎÌó15～30%¤À¤Ã¤¿ÉÛ¤ÎÇÑ´þÎ¨¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ÖºÇÅ¬²½À¸»º¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò·Ç¤²¡¢»º¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢²÷Å¬À¡¢Á´¤Æ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Synflux¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§Synflux³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ9ÈÖ11¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀîºêÏÂÌé¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
ÀßÎ©Æü¡§2019Ç¯3·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢½Û´Ä·¿°áÉþÀß·×¡¦À½Â¤»Ù±ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¹çÍý²½»Ù±ç
URL¡§https://www.synflux.io/