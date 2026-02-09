À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤¬100ÅÀËþÅÀ¤òÏ¢Â³³ÍÆÀ¥«¥ë¥È¥ï¥¤¥ó PROMONTORY ¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¤òËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¡¦¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ÚËÌ³¤Æ»½é³«ºÅ¡Û¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎºÇ¹âÊö¥ï¥¤¥Ê¥êー
promontory winery napa valley Founder Bill Harlan ¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¡¡ÁÏ¶È¼Ô¥Ó¥ë¡¦¥Ïー¥é¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÃæÂ¼²í¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ë¥È¥ï¥¤¥ó PROMONTORY¡Ê¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¡Ë ¤Î¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¤ò¡¢2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢»¥ËÚ¡¦ÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹¡Ö¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
PROMONTORY¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¡¦¥¢¥É¥ô¥©¥±¥¤¥ÈÁ°ÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤¢¤ë Lisa Perrotti-Brown ¥ê¥µ¡¦¥Ú¥í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó »á¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯¤ª¤è¤Ó2021Ç¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ç2Ç¯Ï¢Â³100ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£Ã±°ì¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Åª¤Ë¶¡µë¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥¤¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Àµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¡¦ÃæÀî¥ï¥¤¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬´ë²è¡¦¼çºÅ¡£ÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼²í¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥óÉáµÚ¤È»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ø¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Åìµþ°ÊËÌ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÇ§Äê¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¢È¯¿®ÎÏ¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤È¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤È¤Ê¤ëPROMONTORY¤Î¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢California Wine Institute¡ÊCWI¡Ë ¤ª¤è¤Ó Napa Valley Vintners¡ÊNVV¡Ë ¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Î¿©Ê¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼ËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤«¡×
ËÌ³¤Æ»³«Âó¤ÎÉã¡É¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥¯¥éー¥¯¡¡William Smith Clark¡¡¡ÊËÌ³¤Æ»Âç³ØÉíÂ°¿Þ½ñ´Û¤è¤ê¡Ë
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ°é¼Ô¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥¯¥éー¥¯Çî»Î¤¬ËÌ³¤Æ»¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤«¤é
150Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÀáÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¹âÊö¥ï¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÀµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¤ØÅÁ¤¨¡¢³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏPROMONTORY¤è¤êJoe Rorke¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¤ÈAlexa Boulton¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¤ÎÎ¾Ì¾¤¬ÍèÆü¡¦Íè»¥¡£
À¸»ºÅ¯³Ø¤ä¥Æ¥í¥ïー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÃåÀÊ¤Ç¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ú¤·¤à¡¢¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÅÔ»Ô¡¦»¥ËÚ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÃÏÊýÈ¯¥ï¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢PROMONTORY¤è¤êJoe Rorke¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢Alexa Boulton¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¤ÎÎ¾Ì¾¤¬ÍèÆü¡¦Íè»¥¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÃåÀÊ¤Ç¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
Alexa Boulton¡¡Global Ambassador
Alexa Boulton/Promontory Global Ambassador
¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Üー¥ë¥È¥ó/¥¯¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
ÊÆ¹ñ¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÃæ¹ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢Ç«²Æ(¤Í¤¤¤«)¤Î¥·¥ë¥Ðー¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡¦¥ô¥£¥ó¥äー¥É¤Ë¤ÆÍ¢½ÐÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£2017 Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥Éー¤Ø°Ü¤ê¡¢¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤È¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£ºß³ØÃæ¤Ï¥·¥ã¥Èー¡¦¥é¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥ä¥ó¥È¤Ç¸¦½¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥ë¥Éー¤Î¥Í¥´¥·¥¢¥ó¡Ö¥Ç¥å¥¯¥í¡×¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÙÅ¹¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¸³¡£2019 Ç¯¤Ë¥Ç¥å¥¯¥í¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÙÅ¹¤ËÀµ¼°¤Ë½¢¶È¡£2021 Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥Éー¤ËÌá¤ê¡¢¥·¥ã¥Èー¡¦¥Õ¥£¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤Æ
¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£2025 Ç¯¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Joe Rorke/Promontory Director
¥¸¥çー¡¦¥íー¥¯/¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー»ÙÇÛ¿Í
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¹Ù³°¤Î¥°¥ìー¥È¡¦¥ß¥ë¥È¥ó
¤Ë¤¢¤ë 15 À¤µª¤ÎÅ¡Âð¤ò²þÁõ¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥À¥¤¥Ë
¥ó¥°&¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¥ß¥·¥å¥é¥óÆó¤ÄÀ±¤òÊÝ»ý¤¹¤ë
É¾²Á¤Î¹â¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ë¡¦¥Þ¥Î¥ïー¥ë¡¦¥ª¡¦¥¥ã¥È
¥ë¡¦¥»¥¾¥ó¡×¤Ç¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢WSET ¥Ç
¥£¥×¥í¥Þ¤ò¼èÆÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢LVMH/¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡¦¥â¥¨¡¦¥Ø¥Í¥·ー¼Ò¤Ë¤Æ
7 Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ºßÀÒ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤±
¤ë¥¯¥ê¥å¥Ã¥°¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
2017 Ç¯¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ø°Ü¤ê¡¢¥Ïー¥é
¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¤Î»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á
¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Joe Rorke/Promontory Director
¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤ÎÅÁÀâÅª¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ー¡¢¥Ó¥ë¡¦¥Ïー¥é¥ó¤¬2008Ç¯¤Ë¥ªー¥¯¥ô¥£¥ë¤Î¥Þ¥ä¥«¥Þ¥¹»³Ì®¹âÃÏ¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¹¡£½ÏÀ®ÎÏ¤Î¹â¤¤¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¼çÂÎ¤Î¥«¥ë¥È¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¡¦¥¢¥É¥ô¥©¥±¥¤¥ÈÁ°ÊÔ½¸Ä¹¡¢À¤³¦¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÉ¾ÏÀ²È¤Î¥ê¥µ¡¦¥Ú¥í¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢2020Ç¯21Ç¯¤ÈÏ¢Â³¤Ç100ÅÀËþÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¡£¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¤È¤Ï¡ÖÃ«¤ò¸«²¼¤í¤·Ì¨¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥Ê¥êー1ÌÃÊÁ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¸Ï³é¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ÎÁèÃ¥Àï¡£¥·¥ã¥Èー¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤È2021Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎÉ¾ÏÀ²È¥ê¥µ¡¦¥Ú¥í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡Lisa Perrotti-Brown¤¬¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈºÎÅÀ
¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¡Á´·Ê¤È¾úÂ¤½ê¡¡È¯¹ÚÁå¤ÏÌÚÀ½¡¡¾åÃÊ¡¡¥Ó¥ë¡¦¥Ïー¥é¥óÉ×ºÊ¡¡¥¦¥£¥ë¡¦¥Ïー¥é¥ó
Í¢ÆþÀµµ¬¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¡¡ÃæÀî¥ï¥¤¥ó¡¡»ñÎÁ¤è¤êÈ´¿è
PROMONTORY¡¡¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー
https://nakagawa-wine.co.jp/producer/promontory/
¥Ïー¥é¥ó¼¡À¤Âå¸å·Ñ¼Ô¤È¼¡À¤ÂåºÏÇÝ¡¦¾úÂ¤¥Áー¥à¤¬Â¤¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤ÎÈë¶¤Ë¤¢¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¦¥ô¥£¥ó¥äー¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤Ç¼«¼ÒÈª¤ò³«º¦¤·¤Æ°ÊÍè¡¢4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¤¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¤¬5¤ÄÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£¥ªー¥¯¥ô¥£¥ëÆîÀ¾µÖÎÍ¤Ë¼þ°Ï¤«¤é³ÖÀä¤µ¤ì¤¿¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÅÚÃÏ¤ò2008Ç¯¤Ë¼èÆÀ¡£¼¡À¤Âå¡Ê¥Ïー¥é¥ó2ÂåÌÜ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ïー¥é¥ó¡Ë¤È¼¡À¤Âå¤ÎºÏÇÝ¡¦¾úÂ¤¥Áー¥à¤¬¡¢¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ë¡£¥ªー¥Ñ¥¹¡¦¥ï¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Éー¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
The Missing Shade of Red¡ÖÈë¤á¤é¤ì¤¿ÀÖ¤òÃµ¤·¤Æ¡×Å¯³Ø¼Ô¥Ç¥£¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Ò¥åー¥à¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ
¥Ïー¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï¡¢1970 Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤Ë¼«¼ÒÈª¤ò³«º¦°ÊÍè¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¥Ïー¥é¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æー¥È¤Ï´û¤Ë40 Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¡¢¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ò·Ý½Ñ¤Î°è¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÏÀ¸´ü¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå½éÆ¬¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ªー¥Êー¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ïー¥é¥ó¤¬¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¡¢¥ªー¥¯¥ô¥£¥ë¤ÎÆîÀ¾µÖÎÍ¤ò¤½¤¾¤íÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é³ÖÀä¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤È¤½¤Î´Ä¶¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î´¶Æ°¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢½ª¤Ë¡Ö¤³¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÚÃÏ¡×¤ò2008 Ç¯¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ïー¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ê¥ßー¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î²ÈÂ²¤È¼¡À¤Âå¤ÎºÏÇÝ¡¦¾úÂ¤¥Áー¥à¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎÎ°è¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏÍýÅªÍ×°ø¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¼ÐÌÌ¤Ç¤´¤Ä¤´¤Ä¤È¤·¤¿¹Ó¡¹¤·¤¤ÃÏ·Á¤È´Ä¶¤¬¥ï¥¤¥ó¤ËÌ¥ÏÇÅª¤Ê¸ÄÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó 10 Ç¯¤ËÏË¤ë½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀµÂÎ¤ò¸½¤·¤¿Îàµ©¤Ê·Ê´Ñ¤Ï¡¢³§¤¬ÃÎ¤ë¥Ê¥Ñ¡¦¥ô¥¡¥ìー¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢¿·¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー¡×(Ã«¤ò¸«²¼¤í¤¹Ì¨)
PROMONTORY Maker's Dinner ¥×¥í¥â¥ó¥È¥êー ¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶âÍË¡Ë 19¡§00～21¡§00¡Ê¼õÉÕ18¡§30～¡Ë
²ñ¾ì¡§¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯/LA BRIQUE SAPPORO¡¡ÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹¡¡
¢©060-0002 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£²¾òÀ¾£´ÃúÌÜ£± ÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹ 3F
TEL¡§011-596-0868
ÃåÀÊÀ©¡¡40,000±ß¡¡¡¡ÀÇ¥µ¹þ¡¡
¡¦ÃåÀÊÀ©¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー
¡¦¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¡¥Õ¥ë¥³ー¥¹ÎÁÍý
¡¦PROMONTORY¡¡¥ï¥¤¥ó¡¡2020Ç¯¤«2021Ç¯¡¡£±£°£°ÅÀ¥ï¥¤¥ó¤ò¥°¥é¥¹¤Ë¤ÆÄó¶¡
¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Û¤«¡Ê¥°¥é¥¹Äó¶¡¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß
¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯/LA BRIQUE SAPPORO¡¡ÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹¡¡ ¢©060-0002 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£²¾òÀ¾£´ÃúÌÜ£± ÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹ 3F TEL¡§011-596-0868
¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯/LA BRIQUE SAPPORO¡¡ÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹
～À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡¢²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬°î¤ì¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó～
¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤òÂç¤¤¯¹½¤¨¤ÆÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëLABRIQUE¤À¤±¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÉBRIQUE(¤ì¤ó¤¬)¡É¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤È¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ø¤Î·É°Õ¡£
³«Âó¤Îµ²±¤È¥¢¥¤¥Ì¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¿©ºà¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤Ç°ì»®°ì»®ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥½¥à¥ê¥¨Ã£¤ÈÂÀÅÄ¥·¥§¥Õ¤Î¸ÆµÛ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤¬¡È¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤¯¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ±¤¸¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤ÄÂÀÅÄ ½¡¹¨ Ota Munehiro¥·¥§¥Õ¤Î°ì»®¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¡¢Í¾Çò¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤¿¤Á¤¬¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¹á¤ê¡¢²¹ÅÙ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¨¡¨¡°ì½Ö¤Î¥º¥ì¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤³¤½¤¬¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÈþ³Ø¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë´°À®¤¹¤ë¡×
¥µー¥Ó¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢±éÁÕ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë½Ö´Ö¡¢ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤ëÊâÉý¡¢¥²¥¹¥È¤Î»ëÀþ¤¬¼¡¤Î°ì»®¤Ø¸þ¤«¤¦¡È´Ö¡É¡£
¥½¥à¥ê¥¨Ã£¤È¥·¥§¥Õ¡¢¸ß¤¤¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÆµÛ¤¬´°Á´¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¤È¤¡¢¿©»ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÕ¤Ç¤ëÁÔÂç¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡Ê¸ò¶Á¶Ê¡Ë¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÈÆ±¤¸¶ÛÄ¥´¶¤ÇÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
PROMONTORY Maker¡Çs Dinner
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～21:00¡Ê¼õÉÕ18:30～¡Ë
²ñ¾ì¡§¥é¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯ / LA BRIQUE SAPPORO¡ÊÀÖ¤ì¤ó¤¬¥Æ¥é¥¹3F¡Ë
·Á¼°¡§ÃåÀÊÀ©¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー
ÆâÍÆ¡§¥³ー¥¹ÎÁÍý¡¢PROMONTORY¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Û¤«¡Ê¥°¥é¥¹Äó¶¡¡Ë
»²²ÃÈñ¡§40,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀî¥ï¥¤¥ó¡ÊNAKAGAWA WINE CO., LTD.¡Ë
¸å±ç¡§¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¶¨²ñ¡ÊCWI¡Ë¡¢¥Ê¥Ñ¥ô¥¡¥ìー¡¦¥ô¥£¥ó¥È¥Êー¥º¡ÊNVV¡Ë
¢¨PROMONTORY ÅöÆü¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÈÎÇä¤Ï¡¢¼òÎà¾®Çä¶ÈÌÈµö¤òÍ¤¹¤ë ³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó ¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1ËÜ¸Â¤ê¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸å±ç¡§¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¶¨²ñ¡ÊCWI¡Ë¡¢¥Ê¥Ñ¥ô¥¡¥ìー¡¦¥ô¥£¥ó¥È¥Êー¥º¡ÊNVV¡Ë
¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¶¨²ñÇ§Äê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼²í¿Í¤¬¡¢Àµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¥ï¥¤¥ó¤ØÅö¼Ò¤è¤êÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤·¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¶µ°é¼Ô ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥¯¥éー¥¯Çî»Î ¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é150Ç¯¡£
¤½¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡ÖPROMONTORY¤Î¥áー¥«ー¥º¥Ç¥£¥Êー¤ò¡¢ËÜ½£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¥¢¥á¥ê¥«¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤ÄËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢³«ºÅ¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥éー¥¯Çî»Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£9Ç¯7·î¡¢ËÌ³¤Æ»³«Âó»ÈÄ¹´±¹õÅÄÀ¶Î´¤Ë¡¢¾Íè¤ÎËÌ³¤Æ»³«Âó¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö»¥ËÚÇÀ³Ø¹»¡Ê¸½ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡Ë¡×¤Î½éÂå¶µÆ¬¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1´üÀ¸16Ì¾¤Ë¡¢Æ°Êª¡¢¿¢Êª³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¶µ¤¨¤Ë¤è¤ëÆ»ÆÁ¤ò±Ñ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÆ»¤·¤Æ¤ï¤º¤«8¥«·îÍ¾¤Î»¥ËÚÂÚºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯ÌÀ¼£10Ç¯4·î16Æü¡¢¥¯¥éー¥¯Çî»Î¤Ï¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ÈÅç¾¾¡ÊËÌ¹Åç»Ô¡Ë¤Ç¡¢ÇÏ¾å¤«¤é¡¢ÍÌ¾¤Ê¤³¤È¤Ð¡ÖBoys, be ambitious.¡ÊÀÄÇ¯¤è¡¢Âç»Ö¤òÊú¤±¡Ë¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î¤³¤È¤Ð¤ò¶«¤ó¤À¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËËÌ³¤Æ»³«ÂóÀº¿À¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤È¤·¤Æ¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Nakamura Promotion Co., Ltd. (Sapporo, Hokkaido; CEO: Masahito Nakamura) will host the first-ever PROMONTORY Winemaker Dinner in Hokkaido on April 3, 2026, at La Brique, located in Sapporo¡Çs iconic Red Brick Terrace.
PROMONTORY is one of Napa Valley¡Çs most iconic cult wines, awarded perfect 100-point scores for both the 2020 and 2021 vintages by Lisa Perrotti-Brown, former Editor-in-Chief of The Wine Advocate. Due to its extremely limited global production, PROMONTORY is often described as a ¡Èmythical wine¡É and a benchmark of ultra-premium Napa Valley Cabernet Sauvignon.
The event is organized and hosted by Nakamura Promotion in cooperation with authorized importer Nakagawa Wine. Masahito Nakamura, a leading advocate of California wine in Japan, has been officially appointed as a California Wine Specialist, currently the only specialist recognized in Northern Japan.
California Wine Specialists are selected for their exceptional expertise, commercial achievements, and long-term commitment to promoting California wines. This background made it possible to bring PROMONTORY¡Çs exclusive winemaker dinner to Hokkaido for the very first time.
The event is supported by the California Wine Institute (CWI) and Napa Valley Vintners (NVV), highlighting its international significance and cultural value.
¥Ç¥£¥Êー¥¤¥ô¥§¥ó¥È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¼èºà°ÍÍê
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¡¹Êó¡¡ÆóµÜ¤¢¤±¤ß¡¡
Ê¿Æü¡Ê10:00～18:00¡Ë011-742-0056
¡¡¡¡¡Ê9:00～20:00¡Ë090-3898-4822
¹ñºÝÅÅÏÃ(+81¡¢+1¤Ê¤É)¡¢050¡ÊIPÅÅÏÃ¡Ë¡¢0800¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë060¡¢050¤«¤é¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤Ãå¿®¤Ï¡¢Ãå¿®µñÈÝ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£