¡Ú2/24¡Ê²Ð¡Ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÛD2CÀïÎ¬¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£º£¤³¤½¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼ÂÁõ¤Î»þ
¡ÖCPA¡Ê¸ÜµÒ³ÍÆÀÃ±²Á¡Ë¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¿·µ¬³ÍÆÀ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡Öµ¡Ç½¤ä²Á³Ê¤ÎÈæ³Ó¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤¬ËäË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎD2C»ö¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¥¹ç¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¡Ö¹¹ð¤Ç½¸¤á¤Æ¡¢Çä¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿º£¡¢Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¹â¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄµÒ¡ÊN¡á1¡Ë¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤Ê°Õ»Ö¡Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¸Ì®¤òÊÔ¤àÀìÌç²È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA¡Ë¤È¡¢´¶À¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³Àß·×¤Î¥×¥í¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ñー¥È¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Ç°¡Ê°Õ»Ö¡Ë¡×¤ò¡¢Íý¶þÈ´¤¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢LTV¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁõ¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö5C¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡Ö¶¦´¶¡×¤òÃÛ¤¡¢¹¹ð¤ËÍê¤é¤º¤È¤âÁª¤Ð¤ì¤ë»ñ»º¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00-15:00
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú³«ºÅÊýË¡¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥ÊーZoom¡¡
¢¨2·î24Æü10:00¤Þ¤Ç¤Î¿½¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¸å¤Ë¡¢zoom»²²ÃÍÑURL¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://yuidea.co.jp/form/20260224_D2Csus_web_seminar/
¢¨»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡¡¢¨2·î24Æü10:00Äù¤áÀÚ¤ê
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦D2C»ö¶È¡¢¥áー¥«ー´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¹¹ð°ÍÂ¸¤Î½¸µÒ¥â¥Ç¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢»ØÌ¾Çã¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¿¤¤Êý
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤ÊÊý
¡¦¼«¼Ò¤Î»×ÁÛ¡Ê¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊWebÂÎ¸³¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦¸ÄµÒ»ëÅÀ¤ÇLTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤ò¹â¤á¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊâ¤à¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¡Ú´ðÁÃ¡¦ËÜ¼Á¡Û¤Ê¤¼º£¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡¦¡Ú¸½¾õÊ¬ÀÏ¡Û GA4¤äN=1Ê¬ÀÏ¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥º¥ì¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÊýË¡
¡¦¡Ú¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÄêµÁ¡Û 10Ç¯¸å¤â¸ì¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Õ»Ö¡×¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¼êË¡
¡¦¡Ú¼ÂÁõ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û¡Ö°Õ»Ö¡×¤ò¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë°¦¤»¤ë¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë
¡¦¡ÚÆÈ¼«¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡§5C¥¢¥×¥íー¥Á¡Û ¿®Íê¤È¶¦ÌÄ¤òÆ±»þ¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÇÀèÃ¼¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡¦5C¥¢¥×¥íー¥Á»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤´°ÆÆâ
¤É¤ì¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤ÊÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ø¿´ÃÏ¤è¤µ¡Ù¤ä¡Ø°¦Ãå¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤ÎÊ¸»ú¾ðÊó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Çー¥¿¤È¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÇÊÔ¤ß¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Õ»Ö¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁÏ¤ëÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ØÀß·×¿Þ¡Ù¤ò¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÉô
¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¾¡ °½»Ò
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¡¦Åý¹çÊó¹ð½ñ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤Ë10Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÂª¤¨¤¿»ö¶È³èÆ°¤ÎÈ¯¿®¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤·¤¿Äó°Æ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ñー¥È
Direction div.
¼çÇ¤ | ¥Áー¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¹â¶¶ ½ã
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Ë¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥æー¥¶ー¤ò¤Ä¤Ê¤°Î©¾ì¤È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ³«È¯°Æ·ï¤ÎPL¡¦PM¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öºî¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦ÆÏ¤±¡¢¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤«¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦WebÀ©ºî¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢Web¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ØÅ¾¿È¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¿Í´ÖÃæ¿´Àß·×¡ÊHCD¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢UX»ëÅÀ¤ò¼´¤È¤·¤¿Web¥µ¥¤¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
https://depart-inc.com/company/member/makoto_takahashi/
¥»¥ß¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢£³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA
¢©107-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1¡¡¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÅì´Û6³¬
SXÀïÎ¬¿ä¿Ê¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É
E-mail¡§pr_planning_yonly@yuidea.co.jp¡¡¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
Sustainable Brand Journey(https://sb-journey.jp/)
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»ëÅÀ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£