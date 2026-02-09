º£¸«¤ë¤Ù¤¡ª2026Åß¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª1°Ì¤Ïº£ÀôÎÏºÈ ¡ß ¿ùºé²Ö¤ÇÏÃÂê¤Î¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù
note¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2026Ç¯Åß¥¯ー¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ÀôÎÏºÈ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤¬Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¡¢4°Ì¤ËNetflix¤Î¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¡¢10°Ì¤ËPrime Video¤Î¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÊ£¿ôÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯Åß¥¯ー¥ë ¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡¡Åß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
2°Ì¡¡Ë¿Ã·»Äï¡ª¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë
3°Ì¡¡¥ê¥Öー¥È¡ÊTBS¡Ë
4°Ì¡¡¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡ÊNetflix¡Ë
5°Ì¡¡¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë
6°Ì¡¡¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
7°Ì¡¡¥é¥à¥Í¥â¥ó¥ー¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
8°Ì¡¡ÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
9°Ì¡¡Ì¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÊTBS¡Ë
10°Ì¡¡É×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
10°Ì¡¡¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÊPrime Video¡Ë¡¡¢¨Æ±Î¨
¼ÂºÝ¤Ënote¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ê¤ÉÎø°¦±Ç²è¤ÎÌ¾¼ê¡¦º£ÀôÎÏºÈ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡£²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤òËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿27ºÐ¤Î¾®Àâ²È¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÎø¿Í¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á²áµî¤ÎÎø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æü¾ï¤Î"¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½Ö´Ö"¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤°¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
±Ç²èÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤äÄÀÌÛ¡¦»ëÀþ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ëÅê¹Æ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÎø°¦¤Î¤«¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯»ÑÀª¤Ø¤Î¶¦´¶¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä±ÇÁü¤Î¥Èー¥ó¤¬±Ç²èÅª¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÆü¾ï¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¹¬¤»¡×¤È²èÌÌ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë
- ¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÄÀÌÛ¡¦´Ö¡¦»ëÀþ¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦
- ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎø°¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÎø°¦¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë
- ¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤òµá¤á¤º¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤·¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤Ç¿Ê¤à¹½À®¤¬¿·Á¯¤Ç¿´ÃÏ¤¤¤¤
¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦È¬ÄÅ¹°¹¬¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢"Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò"¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ë¿Ã½¨Ä¹¡£·»¡¦½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¡Ë¤È¶¦¤ËÀï¹ñ¤Î¹ÓÇÈ¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¤Î·»ÄïÌò¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä²»³Ú¤Ø¤ÎÀä»¿¡¢½¨Ä¹»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·¤·¤¤Àï¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
- OP¤Î¡ÖÅÚ¤«¤é±À¤Ø¡×¤È¤¤¤¦±ÇÁüÉ½¸½¤¬·»Äï¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
- Â©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯½¨µÈ¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡×¤Ë¡¢7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤â¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿
- ¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄï»ëÅÀ¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß
Âè3°Ì°Ê¹ß¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È°ÆÁ·º»ö¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ÇºÊ»¦¤·¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¡¢Netflix¤ÎÂç¿Íµ¤SF¥Û¥éー¤¬ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤ØÆÍÆþ¤·½ÉÅ¨¤È¤Î·èÃå¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëºÛÈ½´±¤¬»ö·ï¤ÎÌ·½â¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹Ë¡Äî¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä
½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î31Æü
½¸·×ÊýË¡¡§note¸ø¼°¤ªÂê¡Ö#¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ´¶ÁÛÊ¸¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö#¥É¥é¥Þ´¶ÁÛÊ¸¡×¤ÈÈÖÁÈÌ¾¡Ê12·îÃæ½Ü～1·î²¼½Ü¤ÎÅß¥¯ー¥ë¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢´ü´ÖÆâ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¿ô¤ò½¸·×
¤Ò¤È¤Ï¤Ê¤¼¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛÊ¸¤Ïnote¤Ç¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¡Ö#¥Í¥¿¥Ð¥ì¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó2.1ÇÜ¡Ê¢¨1¡Ë¡¢note¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¸ø¼°¤ªÂê¡Ê¢¨2¡Ë¤Î¡Ö#±Ç²è´¶ÁÛÊ¸¡×¡Ö#¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ´¶ÁÛÊ¸¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿µ»ö¤Î±ÜÍ÷¿ô¤âÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î°ì°ø¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬´Õ¾ÞÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿´¶Æ°¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
note¤Ç¤Ï¹¹ð¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë±ÜÍ÷¿ô¤òÌµÍý¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿ºîÉÊ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Î´¶ÁÛ¤ä¹Í»¡¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦²ò¼á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Æ±¤¸´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¡Ö´Ñ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¸ì¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£note¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò°é¤à¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2023Ç¯12·î1Æü～2024Ç¯11·î30Æü¤È¡¢2024Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯11·î30Æü¤Î´ü´Ö¤òÈæ³Ó
¡Ê¢¨2¡Ë¸ø¼°¤ªÂê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬µ»ö¤ò½ñ¤¯ºÝ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡¢note±¿±Ä¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ´ë²è¤Ç¤¹¡£
