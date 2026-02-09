¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー(R) 2K25¡Ù¤¬Nintendo Switch(TM) 2¤ÇÈ¯Çä³«»Ï
2K¤Ï¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー(R) 2K25¡Ù¤òNintendo Switch(TM) 2¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Nintendo Switch 2ÂÐ±þÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¢¥³ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー(R) 2K25¡Ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²ー¥à¥âー¥É¤Èµ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥É¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£* ¥¨¥Ü¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡¢11Ì¾¤Î¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¤Ê¥×¥íÁª¼ê¡¢29¤Î¼Âºß¤¹¤ë¥³ー¥¹¤Ê¤É¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤«¤ÄÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=j0b0431Fgzc ]
¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー(R) 2K25¡ÙNintendo Switch(TM) 2¥È¥ìー¥éー(±Ñ¸ìÈÇ)
https://youtu.be/j0b0431Fgzc
Nintendo Switch 2¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÇPlayStation¡¢Xbox¡¢PC¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥´¥ë¥Õ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à**¤Î¿·¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó Year 2¤È¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¥×¥í ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î2¤Ä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó Year 2¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ñ¥¹*** ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥·ー¥º¥ó6～8¤ò¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¥Ñ¥¹ Year 2¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥®¥¢¥Ñ¥Ã¥¯ Year 2¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¸ÂÄêÈÇ¤ÎPING ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈPuma ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¥×¥í ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯Ã±ÂÎ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥á¥¸¥ãーÁª¼ê¸¢¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢¥í¥Ë¥ß¥ó¥¯ ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î2026Ç¯Á´ÊÆ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤¬ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Í¥³¥Ã¥¯¥Ò¥ë¥º ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÂè126²óÁ´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ðー¥¯¥Çー¥ë ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÂè154²óÁ´±Ñ¥ªー¥×¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥¸¥ãーÁª¼ê¸¢¤Ï¼«Æ°¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥¨¥¤¥ë¥Û¥íー ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î2025Ç¯PGAÁª¼ê¸¢¡¢¥ªー¥¯¥â¥ó¥È ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÂè125²óÁ´ÊÆ¥ªー¥×¥ó¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ýー¥È¥é¥Ã¥·¥å ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÂè153²óÁ´±Ñ¥ªー¥×¥ó¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â°À¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¡¢ÁõÈ÷¿Ê¹ÔÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢5¤Ä¤Î¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º°áÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎºîÀ®¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£**** ¥Þ¥¤¥¥ã¥ê¥¢¥âー¥É¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥×¥ì¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¥âー¥É¤ä¥³ー¥¹¤ò¹â¤¤¼«Í³ÅÙ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥·ー¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÁõÈ÷¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ó¥Ðー¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¢¥¤¡×¤Î2¤Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÆâ¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Èー¥Þ¥¹Áª¼ê¤ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¶¥é¥È¥ê¥¹Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¥·¥§ー¥Ô¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¡Ö¥¹¥«¥ë¥×¥¿ー¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó6～8¤Ïº£¸å¿ô¥ö·î¤ò¤«¤±¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¿Ê²½¤·¤¿ÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á ¥êー¥Àー¥Üー¥É¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ñ¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ñ¥¹6～8¤Ç¤â100¥Æ¥£¥¢¤ÎÊó½·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á34¥Æ¥£¥¢¤ÎÌµÎÁÊó½·¤Ï¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ PGA¥Ä¥¢ー 2K25¡Ù¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
