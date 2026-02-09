¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¤Î¡Ö»ÜÀßÍ½Ìó¡×µ¡Ç½¤òAI¤ÇºÆÀß·×¡£Copilot¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆAI¤¬¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½
¤Û¤È¤ó¤É¤Î½»Ì±¤¬º£¤¹¤°ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¡ÖGovTech Express¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBot Express¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅè°ì¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖBot Express¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¤Î»ÜÀßÍ½Ìóµ¡Ç½¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬³«È¯¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀßÍ½Ìó¤Ï¡¢»ÜÀß¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò³°Éô°ÑÂ÷¤¹¤ë¤«¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¿¼¤¤À½ÉÊÃÎ¼±¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÄ£Æâ¤ÇÀßÄê¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¡¦ÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¤Î·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë¿·µ¡Ç½¾Ò²ð¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃæÅè¤¬¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿·µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë»ÜÀßÍ½Ìó¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤·¤¤Í½Ìó²èÌÌ¤ÎÁàºî¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=hsnenOFwxrM ]
1. ¡ÖCopilot¤Ë¤è¤ë»ÜÀßÍ½Ìó¹½ÃÛ¤Î¼«Æ°²½¡× ¾ÜºÙ
¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÜÀßÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆCopilot¤¬¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÄêÊýË¡¤ò¿Í¤¬³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ÎÍ×·ï¤òÍý²ò¤·¡¢¹½ÃÛ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î»ÜÀßÍ½Ìó¤Ï¡¢´ÉÍý²èÌÌ¤ÎÁàºîÊýË¡¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÍý²ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤¬À½ÉÊ¤Î³Ø½¬¤È¹½ÃÛ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Copilot¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬Í×·ï¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬ÆâÉô¤ÎÀßÄê¥â¥Ç¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Í½Ìóµ¡Ç½¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÀßÄê¹àÌÜ¤òÃµ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»²¾È¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Copilot¤ÏÃ±¤Ê¤ëFAQ¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢GovTech Express¤Î»ÅÍÍ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ê¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤¿²óÅú¤È¹½ÃÛÂå¹Ô¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Copilot¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¤Ï¡ÖÁàºî¤ò³Ð¤¨¤Æ»È¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿Í¤¬»Ø¼¨¤·¡¢AI¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
Copilot¤Ø¤Î»Ø¼¨
»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆCopilot¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿»ÜÀßÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¸þ¤±¤ÎÍ½Ìó²èÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÆÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Í½Ìó²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÍ½Ìó¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤ä¸øÌ±´Û¤Ê¤É¡¢É¬¤º¤·¤âÆÃÄê¤Î»ÜÀß¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤òÃµ¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¶õ¤¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤«¤éÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ÜÀßÍ½Ìó¡¢½»Ì±Â¦¤ÎÁàºî²èÌÌ¡£Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½
GovTech Express¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î£±¥¯¥ê¥Ã¥¯¤òºï¸º¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î²þÁ±¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÍ½Ìó²èÌÌ¤â¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢½»Ì±¤ÎÊý¤Î¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¹¡£
2. Bot Express ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ÃæÅè¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤¬ÀâÌÀ½ñÉÔÍ×¤Çº£¤¹¤°ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ÆÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤âÀâÌÀ½ñÉÔÍ×¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤ò²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Bot Express¤Ï¡¢AI¤òQ&A¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¡¢½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß
Bot Express¤¬³«È¯Äó¶¡¤¹¤ë´±¸øÄ£ÀìÍÑÂÐÏÃ·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖGovTech Express¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬µá¤á¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×µá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÉ¾²ÁÅÐÏ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡ÖISMAP¡×¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSalesforce¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LINE¤«¤éÆþÎÏ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Çー¥¿¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏSalesforce¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://note.bot-express.com/n/ne05e2cbc12e9
Bot Express¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡£°¦¤µ¤ì¤ë¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢AI¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿GovTech Company¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤È¿¦°÷ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãBot Express¡ä
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼ÒBot Express¡Ê¥Ü¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë
¡ÚÀßÎ©Æü¡Û2019Ç¯02·î01Æü
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û1²¯±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©105-6923¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1 ¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー 23³¬
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅè °ì¼ù
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û´±¸øÄ£ÀìÍÑÂÐÏÃ·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖGovTech Express¡Ê¥¬¥Ö¥Æ¥Ã¥¯ ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.bot-express.com/
¡ÚÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¡Ûhttps://note.bot-express.com/n/naeaa32eb2b4b
2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç»Ô¶èÄ®Â¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¾ÊÄ£¤Ê¤É350°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤¬Æ³Æþ¡£¡Ê¹ñÀÇÄ£¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ËÌ³¤Æ»»ÎËÚÄ®¡¢½©ÅÄ¸©ÅòÂô»Ô¡¢»³·Á¸©¾±ÆâÄ®¡¢½ÂÃ«¶è¡¢ÎýÇÏ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¡¢¶âÂô»Ô¡¢ÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¢¿À¸Í»Ô¡¢²¬»³»Ô¡¢¹Åç»Ô¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô¡¢²Æì¸©Í¿Æá¸¶Ä®¤Ê¤É¡Ë¡¡
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥áー¥ë( hello@bot-express.com )¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤è¤ê