DataLabs¡¢·Ð»º¾Ê¡¦JETRO¤é¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦ÆüËÜ ¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡×¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢·úÀßºÇÂç¼êYTL Construction¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò³«»Ï

DataLabs³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ¿¬ Âç²ð¡¢°Ê²¼¡ÖDataLabs¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦ÆüËÜ ¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ã¥Á2026¡ÊMalaysia-Japan Fast Track Pitch 2026(https://www.jetro.go.jp/malaysia/dx/fasttrack.html)¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È3¼Ò¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¥Ô¥Ã¥Á¤Î·ë²Ì¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤·¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢·úÀßºÇÂç¼ê¡ÖYTL Construction¡×¤È¤ÎPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¡¢¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦ÆüËÜ ¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤ª¤è¤ÓJETRO¡ÊÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤¬ASEAN³Æ¹ñÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÆüASEAN¶¦ÁÏ¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÈASEAN´ë¶È¤Î¶¨¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¶Ë¤á¤Æ¸¢°Ò¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¹ç·×100·ï°Ê¾å¤ÎÄó°Æ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½ñÎàÁª¹Í¤ò·Ð¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤¬ÅÐÃÅ¡£DataLabs¤Ï¤½¤Îµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤È¸½¾ì²ÝÂê¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ YTL Construction¤Î²ÝÂê¤ÈDataLabs¤Î²ò·èºö
YTL Construction¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥µ¥¤¥È¡¦¥À¥¤¥¢¥êー¡Ê¸½¾ìÆüÊó¡Ë¤Î¿×Â®²½¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö´ÉÍý¼Ô¾µÇ§¡Ê¥µ¥¤¥ó¥ª¥Õ¡Ë¤Î¹âÂ®²½¡×¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢DataLabs¤Ï°Ê²¼¤Î2 ¤Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥Modely¡Ê¥â¥Ç¥êー¡Ë¡§¸½¾ìÊó¹ð¤È¾µÇ§¤ÎÂ¨»þ²½
¡ÖModely¡×¤Ï¡¢iPadÅù¤ÎLiDAR¥¹¥¥ã¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÇÛ¶Ú¸¡ºº¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÉÕ¤¥á¥âµ¡Ç½¤ä¼«Æ°¥µ¥Þ¥êーºîÀ®¤Ë¤è¤ë¡Ö¸½¾ìÆüÊó¤Î¿×Â®²½¡ÊRapid Digital Site Diary¡Ë¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥ÉÆ±´ü¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê´ÉÍý¼Ô¾µÇ§¡ÊImmediate Supervisor Sign-off¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÀ¤¬¡¢YTL¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¿ÞÌÌ¡¦ÅÀ·²¤«¤é¤Î¼«Æ°BIM²½µ»½Ñ
2¼¡¸µ¿ÞÌÌ¤äÅÀ·²¥Çー¥¿¤«¤é¡¢BIM/CIM¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ëÅÀ·²¤ò¡¢ÉôºàÃ±°Ì¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëBIM¥â¥Ç¥ë¤Ø½Ö»þ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¡¢·úÀß¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸°¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
DataLabs¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆJR¥°¥ëー¥×¤äNEXCO¡¢Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ò´Þ¤à300¼Ò°Ê¾å¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÅù¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÎYTL Construction¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë·úÀßDX¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
DataLabs¤È¤Ï
DataLabs³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö3¼¡¸µ¥Çー¥¿¤Ç·úÀß¶È¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·úÀß¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£3¼¡¸µÇÛ¶Ú¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖModely¡×¤ä¡Ö3D InfraLoop¡×¡Ê3D¥¤¥ó¥Õ¥éÊä½¤¹©¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHatsuly¡×¡¢3D¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMarkly¡×¡Ë¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
