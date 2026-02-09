DUNLOP¡¢PeopleX¤ÎÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ
ºÎÍÑ¤«¤é³èÌö»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ç¿Í»ö²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢DUNLOP¡Ê¼ÒÌ¾¡§½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ¸ç¡Ë¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦¤Í¤é¤¤
DUNLOP¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ä¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö»º¶ÈÉÊ¡×¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥´¥àµ»½Ñ¤Ç¡ÖÆüËÜ½é¡×¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î°Â¿´¤È¥è¥í¥³¥Ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¿Íºà¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÎÍÑÁª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÄøÄ´À°ÉÔÍ×¤Ç24»þ´Ö365Æü¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆAIÌÌÀÜ¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ©Àï¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð¸³¤ä°Õ¸þ¡¢¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¡×¤Ê¤É¤ò¤è¤ê¹çÍýÅª¡¦µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸åÂ³Áª¹Í¤Ø¸þ¤±¤¿¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥©¥íー¤Î¶¯²½¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿·Â´ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸å½ç¼¡¡¢³èÍÑÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óËÜÉôBX¿Í»öÉôºÎÍÑ¥°¥ëー¥×²ÝÄ¹¡¡ÀîÃ«³¨Èþ ÍÍ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Áª¹Í»²²Ã¤Î»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ç¸øÊ¿¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢PeopleX¼ÒÍÍ¤ÎÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤Ï´üÂÔ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑ¡ßÂÐÏÃ·¿AI¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¤Ç¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Áª¹Í¼êË¡¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨È½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ ¸ç
»ñËÜ¶â¡§42,658É´Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÏÆÉÍÄ®3-6-9
»ö¶È³µÍ×¡§¥¿¥¤¥ä(¼«Æ°¼ÖÍÑ¡¢·úÀß¼ÖÎ¾ÍÑ¡¢ÇÀ¹Ìµ¡ÍÑ¡¢»º¶È¼ÖÎ¾ÍÑ¡¢¥ìー¥¹¡¦¥é¥êーÍÑ¡¢ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÍÑ)¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥Æ¥Ë¥¹ÍÑÉÊ¡¢°åÎÅÍÑ¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢OAµ¡´ïÍÑ¥´¥àÉôÉÊ¡¢À©¿¶¥À¥ó¥Ñー¡¢·úÃÛ¥Õ¥í¥¢¡¢ÅÚÌÚ¡¦³¤ÍÎ¾¦ÉÊ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿Í¹©¼Ç¡¢¥´¥à¼êÂÞ¡¢ ¼Ö¤¤¤¹ÍÑ²ÄÈÂ·Á¥¹¥íー¥×¡¡Åù
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.srigroup.co.jp/
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ´±¡×¤¬ÆÃÄ¹¤ÎAIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¸øÊ¿¡¦µÒ´ÑÅª¤ÊÌÌÀÜµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡¢¸øÀµ¤ÊºÎÍÑÁª¹Í¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¼Ô¤Ï24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÌÀÜ¤Î¼Â»Ü¤ÈÌÌÀÜÂÐ±þ¤Î¹©¿ôºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤È¡¢Éý¹¤¤ºÎÍÑÌÜÅª¤Î¤Û¤«¡¢¼ÒÆâ¤ÎÌÌÃÌÅù¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿Áª¹ÍÀß·×¡§
¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÂÐÏÃÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ñÏÃ¤Î´Ö¤ä¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤¬¶ÛÄ¥¤»¤º°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¡§
À¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÐÏÃ·¿¤ÎÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤¿¼ÁÌä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÌÌÀÜ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Î¼ÁÌäÀßÄê¡§
´ë¶È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÁÌä¤ò¡¢Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤Ï¡¢150¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò¤·¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Í³¤ËÆâÍÆ¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ·ë²Ì¡¦É¾²Á¤ÎÉ½¼¨¡§
ÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢´ë¶È¤Ï¡¢Ï¿²è¥Çー¥¿¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÌÀÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¾²Á¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¹ÍÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î»ØÉ¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Î´ÉÍý¡¦±þÊç¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¡§
´ë¶È¤Ï¡¢Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Ë±þÊçURL¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¡¢±þÊç¤Î¼õÉÕÃæ¡¿Ää»ßÃæ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»áÌ¾¡¿±þÊç¿¦¼ï¡¿¥¢¥É¥ì¥¹¡¿À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¡¢É½¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢±þÊç¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peoplex.jp/download
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î¾Ò²ð¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß¤±¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê»Ù±ç¤äÂÐ²Á»ÙÊ§¤òÆâÍÆ¤Ë´Þ¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡¦Ç§Äê¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×»ö¶ÈËÜÉô ¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à»öÌ³¶É
MAIL¡§contact@peoplex.jp
¢£PeopleX ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½¡§µÌ ÂçÃÏ
»ñËÜ¶â¡§116É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐÏÃ·¿AI¥íー¥×¥ì¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AI¥íー¥×¥ì¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÃÌ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í»ö¡¦Ï«Ì³½ñÀÒ¤ÎÆÉ¤ßÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖHR LIBRARY¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦°éÀ®»Ù±ç¡ÖPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://corp.peoplex.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AIÌÌÀÜ¡Ë¡§https://peoplex.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡§https://peoplex-mc.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊHR LIBRARY¡Ë¡§https://hrlibrary.jp/
