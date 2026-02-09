²¼Ï¤»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤°ー¤É¤í¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯DX¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£～ Google Maps Platform ¤Èkintone¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈï³²¾ðÊó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Í¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê～
³ô¼°²ñ¼Ò¤°ー¤É¤í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÌî ·É°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¤°ー¤É¤í¡×¡Ë¤Ï¡¢´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§»³Æâ ÅÐ¡¢°Ê²¼¡Ö²¼Ï¤»Ô¡×¡Ë¤È¡¢Google Maps Platform ¤ª¤è¤Ókintone¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÒ³²ÂÐºö¤È¹ÔÀ¯DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÎáÏÂ8Ç¯2·î5Æü¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
´ôÉì¸©Í¿ô¤Î²¹Àô³¹¤òÍ¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²¼Ï¤»Ô¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤ä¹Âç¤ÊÌÌÀÑ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤È¶¦Í¡¢¤ª¤è¤ÓÊ¿»þ¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢²¼Ï¤»Ô¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¡¦¹ÔÀ¯²ÝÂê¤È¡¢¤°ー¤É¤í¤¬»ý¤ÄITµ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÃÏ¿Þ³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹ ¡£Google¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ¿Þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖGoogle Maps Platform¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥É/¥íー¥³ー¥É¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ðÈ×¡Ökintone¡×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤È¹ÔÀ¯¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ Ï¢·È»ö¹à¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú
kintone¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸¾ì½ê¤ä¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÈï³²¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½¸Ìó¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ëÃÏ¿ÞÏ¢·Èµ¡Ç½¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È³Î¼Â¤Ê½»Ì±ÂÐ±þÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê¿»þ¤Î¹ÔÀ¯¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¿ä¿Ê
²¼Ï¤»ÔÄ£Æâ¤Î³Æ¼ï¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ëkintone¤ÈÃÏ¿Þ¾ðÊó¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¢¥Ê¥í¥°´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏÍý¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÆÍÑÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³ÎÎ©
ËÜ¼Â¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¡Ökintone¡ßÃÏ¿Þ¡×¤ÎÈÆÍÑÅª¤Ê³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤°ー¤É¤í¤È²¼Ï¤»Ô¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤òÀ®¸ù»öÎã¤È¤·¤Æ¹¤¯È¯¿®¤· ¡¢ITµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼«¼£ÂÎ±¿±Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ëÃÏÍýÅª¤Ê¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤°ー¤É¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤°ー¤É¤í¤Ï¡¢kintone¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¶È¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë Google Maps Platform ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ¿Þµ¡Ç½¤ÎÏ¢·È³èÍÑ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±ÀßÄê¤Çkintone¤ËGoogle¥Þ¥Ã¥×¤òÂ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëK¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥°¥¤¥ó¤â³«È¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÌî ·É°ì
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-12-8 BIZ SMART ÀÄ»³
URL¡§ https://goodoro.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤°ー¤É¤í¡¡Ã´Åö¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÌÚ¸Í¡¡TEL¡§050-8882-4888¡¡Email¡§support@goodoro.co.jp