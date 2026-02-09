35Ç¯¤ÎMT¥Õ¥§¥ëー¥ë³«È¯¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Çò»³¤¬OFC 2026¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒÇò»³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î17Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤ÆLos Angeles Convention Center¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¸÷ÄÌ¿®¹ñºÝ²ñµÄ¡¦Å¸¼¨²ñ¡ÖOFC¡ÊOptical Fiber Communication Conference and Exhibition¡Ë2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¸À®AI¤äHPC¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¸÷¥¤¥ó¥¿ー¥³¥Í¥¯¥È¼ûÍ×¤Ë¸þ¤±¡¢35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¹âÀºÅÙMT¥Õ¥§¥ëー¥ëµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤äCo-packaged Optics¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¸÷ÀÜÂ³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Å¸¼¨²ñ³µÍ×
- Å¸¼¨²ñÌ¾¡§OFC¡ÊOptical Fiber Communication Conference and Exhibition¡Ë2026
- ²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î17Æü～19Æü
- ²ñ¾ì¡§Los Angeles Convention Center, Los Angeles, California, United States
- ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§#309
- HP: https://www.ofcconference.org/
2¡¥½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
À¸À®AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢HPC¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâÉô¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´Ö¤ÎÄÌ¿®¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏÈôÌöÅª¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿ー¥³¥Í¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÂ®²½¤È¹âÌ©ÅÙ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂÁõÀ©Ìó¤ä±¿ÍÑ´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¹â¤¤¿®ÍêÀ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò»³¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¸÷ÄÌ¿®¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëOFC¤Ø½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£OFC 2025¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÂ¿¿´¸÷¥³¥Í¥¯¥¿µ»½Ñ¤È¤·¤ÆMT¥Õ¥§¥ëー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Co-packaged Optics¸þ¤±¤Î³«È¯ÉÊ¤äÂÑ¥ê¥Õ¥íーÀ¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸÷ÄÌ¿®¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯MT¥Õ¥§¥ëー¥ë¤äÂÑ¥ê¥Õ¥íーMT¥Õ¥§¥ëー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³«È¯À½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤´Ø¿´¤ÈÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ»½ÑÅªÍ×Ë¾¤ä¾Íè¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OFC 2026¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢OFC 2025¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿MT¥Õ¥§¥ëー¥ë³«È¯¡¦À½Â¤¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¸÷ÀÜÂ³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î²ñ¼Ò¾Ò²ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢OFC 2025½é½ÐÅ¸»þ¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Çò»³¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÇØ·Ê¤ä³«È¯»ÑÀª¤ò¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶https://www.youtube.com/watch?v=57mfBkBs-Wc
OFC2025½é½ÐÅ¸»þ¤ÎÍÍ»Ò
½é½ÐÅ¸¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¥Öー¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿
3¡¥Å¸¼¨¤¹¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¡¦µ»½Ñ
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢Co-packaged Optics¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¸÷ÀÜÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹âÌ©ÅÙMT¥Õ¥§¥ëー¥ë¤äÂÑÇ®ÀMT¥Õ¥§¥ëー¥ë¡¢Â¿¿´¸÷¥³¥Í¥¯¥¿¤Î³«È¯ÉÊ¤ÎÂ¾¡¢Ï¢·È´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯À½ÉÊÅù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
127㎛¥Ô¥Ã¥Á 32¿´1Îó¤ÎMTDS(R)¡Ê¶È³¦½é¡ª¡Ë
ÂÑÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯Â¿¿´¥Õ¥§¥ëー¥ë¡ÊCMF(R)¡Ë
4¡¥¾¦ÃÌÍ½Ìó
Å¸¼¨²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤ä¡¢¸÷ÀÜÂ³µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÃÌÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌ¤Î¤´Í½Ìó¤ä³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Çò»³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£Çò»³¤Ë½é¤á¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤´Ï¢Íí¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤ÎÇò»³¥Öー¥¹¡Ê#309¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
5¡¥OFC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OFC¤Ï¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥ÐÄÌ¿®¤ª¤è¤Ó¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡¦Å¸¼¨²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë³Ø½Ñ²ñµÄ¤È¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡¢µ¡´ï¥áー¥«ー¡¢ÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡¢¼¡À¤Âå¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ»½Ñ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OFC 2026¤Ø¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.ofcconference.org/registration/¡Ë¤è¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÀÐÀî¹©¾ì¡Ê»Ö²ìÄ®¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÇò»³¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢Â¿¿´¸÷¥³¥Í¥¯¥¿ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖMT¥Õ¥§¥ëー¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢2°Ì¤ò¸Ø¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Çò»³¤Ï¡¢35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êMT¥Õ¥§¥ëー¥ë¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢MT¥Õ¥§¥ëー¥ë¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè- Ã´Åö¡§ÄÚËÜ
- ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§076-255-2875
- ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§p-relations@hakusan-mfg.co.jp
- ²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://hakusan-mfg.co.jp/