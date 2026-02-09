¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ÎÂ¨±þÎÏ¶¯²½
BLACKPANDA JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿²¬Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖBlackpanda¡×¡Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(https://www.softbank.jp/)¤¬ Blackpanda(https://www.blackpanda.com/jp?utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109)¤ÎÂ¨±þ·¿¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ(https://www.youtube.com/watch?v=WQju88PFaXE&utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109)¥µー¥Ó¥¹¡ÖIR-1 (¥¢¥¤¥¢ー¥ë¥ï¥ó)¡×¤ò´Þ¤à¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¡¢°ì´ë¶È¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢»ö¶ÈÄä»ß¤ä¼è°úÄä»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡È·Ð±Ä´íµ¡(https://www.blackpanda.com/jp/case-studies/data-breach-at-retail-company?utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109)¡É¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¸å¤ÎÂÐ±þÂÎÀ©¤¬½½Ê¬¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¹¶·â¤ÎÆ§¤ßÂæ¤Ë¤µ¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ï¡ÖËÉ¤°¤â¤Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Öµ¯¤³¤ëÁ°Äó¡×¤ÇÈ÷¤¨¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¿¯Æþ¸å¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Blackpanda¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¾ÃËÉÂâ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è
Blackpanda Japan ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹(https://www.blackpanda.com/jp/solutions/emergency-incident-response?utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBAK-PR-260109)¡ÖIR¡×¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ÈÂ¨±þÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ë¤è¤ë¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀß·×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¾ÃËÉÂâ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë²ÐºÒÈ¯À¸»þ¤Ë¾ÃËÉÂâ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸»þ¤Ë¤ÏÀìÌç¥Áー¥à¤¬¿×Â®¤Ë½ÐÆ°¤·¡¢Ä´ºº¤ÈÉõ¤¸¹þ¤á¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤ÓBlackpandaÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛµÞ»Ù±ç¤òÂç¼ê¡¦Ãæ·ø´ë¶È¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿×Â®¤Ê½éÆ°ÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö¾ðÊó³×Ì¿¤Ç¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤È¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¼¹¹ÔÌò°÷ Ë¡¿ÍÅý³ç AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯ËÜÉô ËÜÉô⾧
ÃÝ¹Ë ÍÎµ
Blackpanda Japan ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ç¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ÈÅö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¡¦µ»½Ñ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊñ³çÅª¤Ç¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ª¤è¤Ó³ÈÈÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BLACKPANDA JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧
Ê¿²¬Àµ¼ù(https://www.linkedin.com/in/masaki-hiraoka/)
BLACKPANDA JAPAN ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Blackpanda Japan(https://www.blackpanda.com/jp?utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109) ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¾ÃËÉÂâ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë»öÁ°¤ËÈ÷¤¨¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¾ÃËÉÂâ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤äÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¤ËÀìÌç¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏÀìÌç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¾ÃËÉÂâ)¤¬¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Æ³ÆþÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¡¢¥³¥¹¥È¤âÍÞ¤¨¤¿´ÊÃ±¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£
Blackpanda ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.blackpanda.com/jp(https://www.blackpanda.com/jp?utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109)
<¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.blackpanda.com/jp/general-enquiry-form?utm_campaign=37054120-2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109&utm_source=pr%20times&utm_medium=press%20release&utm_content=2026-Q1-BPJP-SOFTBANK-PR-260109)¡ä