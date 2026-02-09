¡ÚMATECH¡ÛÀ¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¡¦3Ëç¿ÏÅëºÜ¤ÎÄ¶¾®·¿ÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¡ÖPocket Blade¡×¿·ÅÐ¾ì
MATECH³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜ ¹°Úö¡Ë¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿ÅÅµ¤¥·¥§ー¥Ðー¡ÖPocket Blade¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ö¥ìー¥É¡Ë¡×¤òAmazon¤Ë¤ÆÀÇ¹þ5,990±ß¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«113g¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¡õÀ¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î3Ëç¿Ï¥·¥§ー¥Ðー¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê»ý¤Á±¿¤Ó¤È²÷Å¬¤ÊÄæ¤ê¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¡£Î¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊAmazon.co.jp¡Ë¡§
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FW5DVH3D
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢¡ À¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢3Ëç¿Ï¡ß8,700²óÅ¾¥âー¥¿ー¤ò¶Å½Ì
Î®Àþ·¿¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡Ê113g¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÊ¬8,700²óÅ¾¤Î¹â½ÐÎÏ¥âー¥¿ー¤È0.05mm¶ËÇö¤Î3Ëç¿Ï¤òÅëºÜ¡£ÂÀ¤¯¹Å¤¤¥Ò¥²¤â½Ö»þ¤Ë¿¼Äæ¤ê¡£¾å²¼¤ËÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¹½Â¤¤ÇÈ©¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ 3D¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡È¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÄæ¤ê¿´ÃÏ¡É
´é¤Î±úÆÌ¤Ë¼«Æ°¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë3D¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¹½Â¤¤¬¡¢ËË¡¦³Ü¡¦¼ó¤Ê¤É¤Î¥«ー¥Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄÉ½¾¡£È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Ì©Ãå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯É¦¤ò½èÍý¡£È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿²÷Å¬¤Ê¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ IPX7ËÉ¿å ¡ß ´¥¼¾Î¾ÍÑ¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤Äæ¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ
IPX7Åùµé¤Î´°Á´ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤Þ¤ë¤´¤È¿åÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¡£¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ë¢Äæ¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥È¤É¤Á¤é¤Î´Ä¶¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ Type-C to C¤Ë¤âÂÐ±þ¡£5Ê¬½¼ÅÅ¤Ç1²ó»ÈÍÑ²ÄÇ½
¿·Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Type-C to C¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÄ¾ÀÜ½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¼ÖºÜUSB¡¢PC¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢5Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç1²óÊ¬¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¹âÂ®¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MATECH³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊMATECH, Inc.¡Ë
MATECH¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¡Öº£¡×µá¤á¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤È²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤·¡¢À¤³¦½é¤ä¶È³¦¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê²ÈÅÅ¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÀ¸»º¡¦Äã²Á³ÊÏ©Àþ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬¤Êµ¡Ç½¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¡£¥æー¥¶ー¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÈÈ¯¸«¡¦¶Ã¤¡¦´î¤Ó¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©600-8844 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¼ë¿ýÎ¢ÈªÄ®30
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾ËÜ ¹°Úö
ÀßÎ©¡§2016Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.matech-jp.com